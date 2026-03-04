MacOptimizers : un nouvel utilitaire gratuit (et français) pour diagnostiquer et optimiser son Mac

Une boîte à outils complète pour macOS

Une interface pensée pour les utilisateurs non techniques

Un projet gratuit et communautaire

Sans vouloir révolutionner ce type d'utilitaires, MacOptimizers entend proposer un outil simple, transparent et surtout gratuit pour aider les utilisateurs de Mac à comprendre et résoudre les problèmes courants de leur système, sans passer par des solutions complexes ou coûteuses.

Développée en Swift, MacOptimizers se présente commeregroupant plusieurs fonctions destinées à améliorer les performances et la maintenance d’un Mac. L’objectif est de rendre accessibles des opérations souvent techniques grâce à une interface claire et guidée.Parmi les fonctionnalités proposées, on trouve un(avec suppression des caches, logs, langues inutilisées, résidus d’applications ou doublons de fichiers), desqui portent sur l'analyse de différents composants du système (audio, Wi-Fi, Ethernet, DNS, Bluetooth, disque, Finder, Spotlight, iCloud ou encore Time Machine).Un système deest prévu : les réparations sont proposées par étapes, du mode le plus simple au plus avancé, avec re-tests automatiques pour vérifier l’efficacité des corrections. De même que despour supprimer également les fichiers résiduels.Par ailleurs, on note aussi des fonctions plus classiques, comme laet gestion avancée des doublons, le monitoring système avec suivi de l’utilisation CPU, GPU, mémoire et températures. Ou lepermettant de garder une trace complète des opérations effectuées.MacOptimizers a été conçu pour. Les diagnostics reposent sur des commandes shell réelles exécutées en arrière-plan, mais les résultats sont interprétés et présentés de manière compréhensible. L’application est compatible avec macOS Ventura jusqu’à macOS Tahoe, aussi bien sur Mac Intel que sur Apple Silicon.L’auteur précise que l’application a été développée dans unde l’expérience macOS. Un lien de don est toutefois disponible pour les utilisateurs qui souhaitent soutenir le développement du projet.Le projet vient tout juste d’être lancé et les téléchargements restent encore modestes. Selon son développeur, les premiers retours des utilisateurs sont néanmoins très positifs.