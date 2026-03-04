MacOptimizers : un nouvel utilitaire gratuit (et français) pour diagnostiquer et optimiser son Mac
Par Laurence - Publié le
Même si macOS est réputé pour sa stabilité et sa fiabilité, diagnostiquer certains problèmes reste souvent compliqué pour les utilisateurs. Entre les outils professionnels parfois coûteux et les commandes à exécuter dans le Terminal, les solutions réellement accessibles au grand public ne sont pas nombreuses.
C’est précisément pour répondre à ce besoin qu’Anthony Geraud, informaticien et fondateur d’Informatique Connect, vient de lancer MacOptimizers, une application native gratuite conçue pour analyser, nettoyer et optimiser un Mac.
Développée en Swift, MacOptimizers se présente comme une véritable boîte à outils regroupant plusieurs fonctions destinées à améliorer les performances et la maintenance d’un Mac. L’objectif est de rendre accessibles des opérations souvent techniques grâce à une interface claire et guidée.
Parmi les fonctionnalités proposées, on trouve un nettoyage intelligent (avec suppression des caches, logs, langues inutilisées, résidus d’applications ou doublons de fichiers), des diagnostics guidés qui portent sur l'analyse de différents composants du système (audio, Wi-Fi, Ethernet, DNS, Bluetooth, disque, Finder, Spotlight, iCloud ou encore Time Machine).
Un système de corrections progressives est prévu : les réparations sont proposées par étapes, du mode le plus simple au plus avancé, avec re-tests automatiques pour vérifier l’efficacité des corrections. De même que des désinstallations complètes d’applications pour supprimer également les fichiers résiduels.
Par ailleurs, on note aussi des fonctions plus classiques, comme la récupération de fichiers supprimés et gestion avancée des doublons, le monitoring système avec suivi de l’utilisation CPU, GPU, mémoire et températures. Ou le journal des actions permettant de garder une trace complète des opérations effectuées.
MacOptimizers a été conçu pour guider l’utilisateur étape par étape, sans nécessiter de connaissances particulières. Les diagnostics reposent sur des commandes shell réelles exécutées en arrière-plan, mais les résultats sont interprétés et présentés de manière compréhensible. L’application est compatible avec macOS Ventura jusqu’à macOS Tahoe, aussi bien sur Mac Intel que sur Apple Silicon.
MacOptimizers est proposé entièrement gratuitement, sans abonnement ni achat intégré. L’auteur précise que l’application a été développée dans un esprit d’entraide et d’amélioration de l’expérience macOS. Un lien de don est toutefois disponible pour les utilisateurs qui souhaitent soutenir le développement du projet.
Le projet vient tout juste d’être lancé et les téléchargements restent encore modestes. Selon son développeur, les premiers retours des utilisateurs sont néanmoins très positifs.
Tester MacOptimizers
Sans vouloir révolutionner ce type d'utilitaires, MacOptimizers entend proposer un outil simple, transparent et surtout gratuit pour aider les utilisateurs de Mac à comprendre et résoudre les problèmes courants de leur système, sans passer par des solutions complexes ou coûteuses.
