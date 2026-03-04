iOS 26.3.1, iPadOS 26.3.1 et macOS 26.3.1 de sortie, pour le Studio Display
Par Didier Pulicani - Publié le
Après la présentation des nouveaux écrans d’Apple hier, Apple met enfin à jour ses OS pour prendre en charge ces nouveaux moniteurs.
iOS 26.3.1, iPadOS 26.3.1 et macOS 26.3.1 sont donc de sortie ce soir, avec pour seule nouvelle fonctionnalité, la gestion des Studio Display et du Studio Display XDR et la corrections de quelques bugs.
Les écrans ne sont pas attendus avant la semaine prochaine, mais cette mise à jour est indispensable pour tous les testeurs ayant la chance de recevoir le produit en avance. Cela permet aussi à Apple de mettre en lumière les bugs éventuels.
Précisons, à juste titre, que le MacBook Neo présenté cet après-midi, ne prend pas pleinement en charge ces écrans, car limité à de la 4K60Hz sur un seul écran externe.
