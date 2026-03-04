iOS 26.3.1, iPadOS 26.3.1 et macOS 26.3.1 de sortie, pour le Studio Display

sont donc de sortie ce soir, avec pour seule nouvelle fonctionnalité, la gestion des Studio Display et du Studio Display XDR et la corrections de quelques bugs., mais cette mise à jour est indispensable pour tous les testeurs ayant la chance de recevoir le produit en avance. Cela permet aussi à Apple de mettre en lumière les bugs éventuels.Précisons, à juste titre, que, car limité à de la 4K60Hz sur un seul écran externe.