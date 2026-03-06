MacBook Neo : les délais de livraison s'allongent sur l'Apple Store ! Où le trouver pour le 11 mars
Par Laurence - Publié le
Apple a dévoilé mercredi son tout nouveau MacBook Neo, un ordinateur portable inédit qui marque l’arrivée d’une puce issue de l’iPhone dans un Mac. Et visiblement, l’intérêt des utilisateurs est déjà bien réel : une configuration a rapidement dépassé les stocks prévus pour le lancement.
Disponible en quatre coloris — argent, rose poudré, jaune agrume et indigo — le MacBook Neo est proposé en deux versions : un modèle avec un stockage 256 Go (à 699€) et un autre de 512 Go avec Touch ID (à 799 €).
À peine un jour après l’ouverture des précommandes, mis à part le gris en version 512 Go, tous les modèles affichent des délais de livraison variables et ne sont plus garantis pour le 11 mars.
D’ailleurs une première configuration commence déjà à se démarquer des autres. Vous l’aurez deviné : le MacBook Neo rose poudré en version 256 Go est victime de son succès. Apple indique désormais une livraison estimée entre le 23 et le 30 mars pour cette configuration qui est la plus demandée (plus vraisemblable que la moins en stock).
Et donc, sans parler du modèle gris en version 512 Go, les autres versions ne sont plus disponibles en livraison pour le 11 mars, avec une livraison annoncée entre le 16 et le 23 mars ou 23 et 30 mars, selon les coloris et le stockage.
Mais il est possible d'aller du côté des revendeurs qui commencent également à afficher des précommandes depuis hier, à commencer par Amazon qui est souvent le mieux loti. Mais on peut également se tourner vers Darty, La Fnac (10% sur le chargeur non inclus dans la boite) ou Boulanger en fonction de ses préférences ou de ses cartes de fidélités.
D'après les mentions sur les sites, il est encore livrable / retirable en magasin le jour J à des heures variées. Mais attention, ces délais ne sont pas toujours garantis et peuvent malheureusement évoluer d'ici là !
Le MacBook Neo marque une évolution importante dans la gamme Apple. Pour la première fois, un Mac embarque une puce A18 Pro bridée, une stratégie qui permet à Apple de proposer un ordinateur portable bien plus accessible.
Avec un prix de départ à 699 € en France, Apple vise clairement un public plus large : étudiants, nouveaux utilisateurs ou encore personnes à la recherche d’un Mac simple pour les usages quotidiens. Et pourquoi pas des utilisateurs de PC / Chromebook ?
Est-ce que ce nouvel ordinateur d’entrée de gamme confirmera son succès dans la durée ? Mais une chose semble déjà évidente : certaines couleurs pourraient devenir les plus recherchées dès le lancement, à commencer par le rose poudré.
