MacBook Neo : les délais de livraison s'allongent sur l'Apple Store ! Où le trouver pour le 11 mars

Un futur best-seller ?



Le MacBook Neo marque une évolution importante dans la gamme Apple. Pour la première fois, un Mac embarque une puce A18 Pro bridée, une stratégie qui permet à Apple de proposer un ordinateur portable bien plus accessible.



Avec un prix de départ à 699 € en France, Apple vise clairement un public plus large : étudiants, nouveaux utilisateurs ou encore personnes à la recherche d’un Mac simple pour les usages quotidiens. Et pourquoi pas des utilisateurs de PC / Chromebook ?



Est-ce que ce nouvel ordinateur d’entrée de gamme confirmera son succès dans la durée ? Mais une chose semble déjà évidente : certaines couleurs pourraient devenir les plus recherchées dès le lancement, à commencer par le rose poudré.