Banco : 5 millions de MacBook Neo vendus dès la 1ère année
Par Laurence - Publié le
Le nouveau MacBook Neo pourrait bien changer la dynamique du marché des ordinateurs portables. Selon une analyse du cabinet TrendForce, ce modèle d’entrée de gamme pourrait permettre à Apple d’augmenter ses livraisons de MacBook d’environ 7,7 % en 2026, alors même que le marché mondial des PC portables devrait reculer.
TrendForce estime que les expéditions mondiales de notebooks pourraient chuter de 9,2 % sur un an en 2026. La hausse du prix de certains composants, notamment la mémoire et les processeurs, pousse de nombreux fabricants à réduire leurs gammes et à limiter leurs stocks afin de préserver leurs marges.
Dans ce contexte difficile, Apple semble adopter une stratégie inverse : attaquer le segment d’entrée de gamme avec un Mac beaucoup plus abordable que d’habitude. Présenté cette semaine, le MacBook Neo démarre à 699 euros (599 dollars), un tarif inédit pour un Mac portable. Avec la remise éducation, son prix peut même descendre à 499 dollars.
Ce positionnement cible directement la tranche 500 à 800 dollars, un segment traditionnellement dominé par les ordinateurs Windows et les Chromebooks, notamment dans l’éducation et la bureautique grand public. Pendant des années, les ordinateurs d'Apple< sont restés au-dessus de la barre symbolique des 1 000 dollars. Le MacBook Neo marque donc une rupture stratégique.
Selon TrendForce, Apple pourrait expédier entre 4 et 5 millions de MacBook Neo dès sa première année de commercialisation. Au total, la part de marché de macOS dans les ordinateurs portables pourrait ainsi atteindre 13,2 % en 2026.
Toutefois, le succès du modèle dépendra en partie de la réaction des consommateurs à certaines limites techniques, autant de concessions qu'Apple a du faire pour baisser les prix (8 Go de mémoire vive sans option d’extension.
TrendForce souligne également que la stratégie matérielle d’Apple lui donne un avantage face aux fabricants de PC. Grâce à ses puces Apple silicon conçues en interne, Apple dépend moins des fournisseurs externes de processeurs. Par ailleurs, la standardisation de certaines configurations — notamment la mémoire — permettrait à l’entreprise de mieux négocier les prix des composants. À l’inverse, les fabricants de PC - disposent souvent de gammes très fragmentées, ce qui rend la gestion des coûts plus complexe lorsque les composants deviennent plus chers.
Le MacBook Neo est actuellement en précommande et sera disponible à partir du 11 mars. Si le modèle parvient à s’imposer sur le segment d’entrée de gamme, il pourrait faire évoluer les stratégies tarifaires de l’ensemble du marché des ordinateurs portables.Pour Apple, l’objectif est clair : élargir la base d’utilisateurs Mac et attirer de nouveaux clients jusque-là séduits par des machines moins coûteuses. Reste à voir si les compromis techniques du MacBook Neo seront acceptés par le public.
