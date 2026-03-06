Banco : 5 millions de MacBook Neo vendus dès la 1ère année

qu'en penser ?



Le MacBook Neo est actuellement en précommande et sera disponible à partir du 11 mars. Si le modèle parvient à s’imposer sur le segment d’entrée de gamme, il pourrait faire évoluer les stratégies tarifaires de l’ensemble du marché des ordinateurs portables.Pour Apple, l’objectif est clair : élargir la base d’utilisateurs Mac et attirer de nouveaux clients jusque-là séduits par des machines moins coûteuses. Reste à voir si les compromis techniques du MacBook Neo seront acceptés par le public.