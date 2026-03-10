Bonne nouvelle : le MacBook Neo coûtera moins cher à réparer
Par Laurence - Publié le
Alors que le MacBook Neo commence à apparaître sur les sites d’assistance d’Apple, les premières estimations des coûts de réparation du nouveau portable ont été repérées par le site brésilien MacMagazine. Ces informations donnent un aperçu des frais auxquels devront s’attendre les utilisateurs en cas de réparation hors garantie ou avec AppleCare+.
Pour les utilisateurs qui ne disposent pas d’AppleCare+, Apple indique seulement un tarif forfaitaire de 169 euros pour remplacer la batterie du MacBook Neo. Les autres réparations ne disposent pas encore de prix fixes. Apple précise que l’appareil devra être inspecté avant d’établir un devis, le coût final pouvant varier selon les dommages. Comme d’habitude, les tarifs peuvent également inclure des taxes ou des frais d’expédition si l’appareil doit être envoyé à un centre de réparation.
Pour les utilisateurs couverts par AppleCare+, les frais sont nettement plus bas et pour certains appareils (comme l'iPhone Air) cela peut se justifier amplement. Apple précise que ces tarifs sont identiques chez Apple et chez les réparateurs agréés lorsque l’appareil est couvert par AppleCare+. mais les autres prix restent dans la fourchette basse comparé au MacBook Air.
Les abonnés au programme AppleCare One pourront également ajouter le MacBook Neo à leur liste d’appareils protégés. Si l’abonnement ne couvre pas encore trois appareils, l’ajout est sans coût supplémentaire. L'autre souci réside dans l'éligibilité de l'offre puisqu'elle est limitée aux USA pour le moment !
Ces tarifs rappellent aussi l’intérêt d’opter pour AppleCare+, surtout sur un ordinateur portable exposé aux chocs, aux chutes ou aux liquides. Avec ce type de couverture, le remplacement de la batterie devient gratuit et les réparations liées à des dommages accidentels restent relativement limitées.. Sur un appareil utilisé quotidiennement, cette protection peut rapidement s’avérer rentable, en particulier si l’on souhaite conserver son MacBook plusieurs années ou éviter une facture de réparation plus importante.
Moins cher que le MacBook Air
Pour les utilisateurs qui ne disposent pas d’AppleCare+, Apple indique seulement un tarif forfaitaire de 169 euros pour remplacer la batterie du MacBook Neo. Les autres réparations ne disposent pas encore de prix fixes. Apple précise que l’appareil devra être inspecté avant d’établir un devis, le coût final pouvant varier selon les dommages. Comme d’habitude, les tarifs peuvent également inclure des taxes ou des frais d’expédition si l’appareil doit être envoyé à un centre de réparation.
Pour les utilisateurs couverts par AppleCare+, les frais sont nettement plus bas et pour certains appareils (comme l'iPhone Air) cela peut se justifier amplement. Apple précise que ces tarifs sont identiques chez Apple et chez les réparateurs agréés lorsque l’appareil est couvert par AppleCare+. mais les autres prix restent dans la fourchette basse comparé au MacBook Air.
A quand AppleCare One pour le reste du monde
Les abonnés au programme AppleCare One pourront également ajouter le MacBook Neo à leur liste d’appareils protégés. Si l’abonnement ne couvre pas encore trois appareils, l’ajout est sans coût supplémentaire. L'autre souci réside dans l'éligibilité de l'offre puisqu'elle est limitée aux USA pour le moment !
Qu'en penser ?
Ces tarifs rappellent aussi l’intérêt d’opter pour AppleCare+, surtout sur un ordinateur portable exposé aux chocs, aux chutes ou aux liquides. Avec ce type de couverture, le remplacement de la batterie devient gratuit et les réparations liées à des dommages accidentels restent relativement limitées.. Sur un appareil utilisé quotidiennement, cette protection peut rapidement s’avérer rentable, en particulier si l’on souhaite conserver son MacBook plusieurs années ou éviter une facture de réparation plus importante.