Test MacBook Pro M5 : le M5 Max impressionne

On en dit quoi ?



Si vous avez un M4 Max, pas de panique, les gains de 10 % en CPU ne justifient pas de changer de machine. Par contre, pour ceux qui sont encore sur un M2 Max ou plus ancien, l'upgrade prend tout son sens. Et puis personne n'avait anticipé les SSD doublés. Ça fait moins rêver qu'un gain CPU sur le papier, mais quand on manipule des rushs 8K ou des sessions Logic Pro chargées, c'est le genre de truc qui change le quotidien. Le prix d'entrée à 4 199 euros reste salé, mais pour les pros qui poussent leur machine, le M5 Max est un banger.