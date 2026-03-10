Test MacBook Pro M5 : le M5 Max impressionne
Les premiers tests des MacBook Pro M5 Pro et M5 Max sont eux aussi tombés. Au programme : une nouvelle architecture CPU baptisée "super core", des performances GPU en hausse, des débits SSD tout bonnement doublés par rapport à la génération M4, et une autonomie qui casse tous les compteurs. On fait le tour des résultats, avec un focus sur le M5 Max.
Des super cores qui écrasent la concurrence
Apple a introduit avec la puce M5 un nouveau type de cœur processeur baptisé "super core", optimisé pour les performances en mono-thread. Brian Westover chez PCMag décrit l'approche comme une architecture
bigger.BIG: sur les M5 Pro et M5 Max, les cœurs basse consommation disparaissent au profit de super cores et de cœurs performance redessinés pour le multithread. Le M5 Max embarque 6 super cores et 12 cœurs performance, soit 18 au total contre 16 pour le M4 Max. La bande passante mémoire passe de 546 à 614 Go/s.
Chez The Verge, Cameron Faulkner, Nathan Edwards et Antonio G. Di Benedetto relèvent un score Geekbench 6 single-core de 4 330 pour le M5 Max, contre 4 011 pour le M4 Max. En multicore, on grimpe à 29 143 contre 26 422, soit environ 10 % de mieux. En Cinebench 2026, l'écart monte à 14 %. Tom's Hardware confirme : première place en single-core, tous processeurs confondus. En transcodage HandBrake, le MacBook Pro M5 Max boucle une conversion 4K en 1 min 55, soit presque une minute et demie devant le Galaxy Book6 Ultra.
Et face à la concurrence ARM ? Omar Sohail chez Wccftech a comparé le Snapdragon X2 Elite Extreme de Qualcomm (18 cœurs Oryon de troisième génération) au M5 Max. Le Snapdragon obtient 4 033 en single-core et 23 198 en multicore sur Geekbench 6. Le M5 Max affiche 4 268 et 29 233, soit 26 % de plus en multicore. Et par rapport au M2 Max de 2023, les gains sont massifs : +55 % en single-core, un multicore qui double, et un export Premiere Pro 4K bouclé en 1 min 10 contre 1 min 39.
GPU et SSD, les deux autres gros morceaux
Côté GPU, les 40 cœurs graphiques du M5 Max intègrent chacun un accélérateur neuronal. PCMag relève un score Metal de 227 435 sur Geekbench 6, contre 192 753 pour le M4 Max, soit 18 % de mieux. C'est le GPU le plus puissant jamais vu dans un Mac, selon Brian Westover. Par contre, face à une Nvidia GeForce RTX 5090 laptop, le M5 Max reste compétitif sans prendre le dessus. En jeu, les machines Windows comme l'Asus ROG Strix Scar 16 et le Razer Blade 16 gardent l'avantage.
Apple promettait des débits SSD doublés, et les tests le confirment. The Verge a mesuré 13,6 Go/s en lecture et 17,8 Go/s en écriture sur le SSD de 4 To, soit +86 % en lecture et +123 % en écriture par rapport au M4 Max. Tom's Hardware rapporte un transfert de 25 Go à 3 835 Mo/s, plus du double du deuxième du classement.
Autonomie record et Thunderbolt 5
Notre confrère de chez PCMag a mesuré plus de 27 heures d'autonomie en lecture vidéo sur le MacBook Pro 16 pouces M5 Max, c'est faramineux. Apple en annonçait 22. Un Razer Blade 16 dépasse à peine les 10 heures. Tony Polanco chez Tom's Guide a relevé 21 h 10 pour le M5 Pro en navigation web, un résultat qu'il qualifie de
stupéfiant.
Les trois ports Thunderbolt 5 carburent eux avec des débits jusqu'à 120 Gbit/s et un contrôleur dédié par port. La puce Apple N1 apporte le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6. Le design ne bouge toujours pas depuis 2021, mais Joe Rossignol chez MacRumors rappelle qu'un MacBook Pro redessiné avec écran OLED serait attendu fin 2026 ou 2027. En France, la première configuration M5 Max démarre à 4 199 euros en 14 pouces, ce qui est quand même un petit budget.
On en dit quoi ?
Si vous avez un M4 Max, pas de panique, les gains de 10 % en CPU ne justifient pas de changer de machine. Par contre, pour ceux qui sont encore sur un M2 Max ou plus ancien, l'upgrade prend tout son sens. Et puis personne n'avait anticipé les SSD doublés. Ça fait moins rêver qu'un gain CPU sur le papier, mais quand on manipule des rushs 8K ou des sessions Logic Pro chargées, c'est le genre de truc qui change le quotidien. Le prix d'entrée à 4 199 euros reste salé, mais pour les pros qui poussent leur machine, le M5 Max est un banger.