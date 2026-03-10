Test du MacBook Neo : une bonne ou une mauvaise surprise ?

On en dit quoi ?



C'est le Mac qu'il manquait à la gamme Apple. Pour 699 euros, on a un châssis aluminium, un écran correct, une autonomie solide et macOS complet. Jason Aten de Inc. résume bien la chose : un parfait ensemble de compromis . Les concessions sont bien réelles quand même (8 Go de RAM, USB 2, pas de rétroéclairage...), mais elles visent un public qui utilise Chrome, Mail et FaceTime, pas Premiere Pro. On a très hâte de mettre les mains dessus pour notre propre test, et on vous dira si c'est LA machine à avoir, ou s'il vaut mieux se pencher sur les promos de MacBook Air.