Test du MacBook Neo : une bonne ou une mauvaise surprise ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Plusieurs de nos confrères viennent de publier leurs tests du MacBook Neo, le premier MacBook vendu à moins de 700 euros en France. Propulsé par une puce A18 Pro d'iPhone, ce 13 pouces en aluminium récolte entre 7/10 et 9/10 selon les rédactions. De Bloomberg à Gizmodo, le constat est le même : pour ce prix, c'est du jamais vu chez Apple. En attendant notre propre test, car on l'a tous commandé !
Des notes plutôt bonnes
Les notes parlent d'elles-mêmes. Notre confrère Antonio G. Di Benedetto de chez The Verge lui colle un 9/10, en le qualifiant de
Mac pour les masses. Kyle Kucharski chez ZDNET et Kyle Barr chez Gizmodo lui attribuent tous les deux un 4/5, Gizmodo allant jusqu'à décerner son badge Editor's Choice. Luke Larsen de WIRED est un peu plus réservé avec un 7/10, pointant les 8 Go de mémoire comme la principale limitation. Chez Bloomberg, Chris Welch estime que la machine
fait honneur à la réputation d'Apple en matière de finition et de fiabilité, même à la moitié du prix d'un MacBook Air. Et Henry T. Casey de CNN Underscored résume le tout en une phrase :
c'est le laptop que je vais recommander à mon père.
Pour rappel, le MacBook Neo démarre à 699 euros en France (599 euros avec la réduction éducation) avec 256 Go de stockage et 8 Go de mémoire unifiée. Le modèle à 799 euros ajoute un SSD de 512 Go et Touch ID.
Une puce d'iPhone qui fait le boulot
Le gros sujet, c'est cette puce A18 Pro qui vient tout droit de l'iPhone 16 Pro. Et visiblement, ça passe. En single-core sur Geekbench 6, le Neo tourne autour de 3 400 points, ce qui bat le MacBook Air M1 et la quasi-totalité des PC portables Windows à ce prix. Notre confrère de chez The Verge a empilé plus de 60 onglets Chrome avec Slack, Signal et Apple Music en fond sans que la machine ne plante. Jason Aten de Inc. confirme : il a fait tourner du débruitage dans Lightroom et de la séparation de pistes dans Logic Pro sans problème. Ce n'est pas un jouet.
La question de l'écran a aussi été étudiée par nos confrères. Cet écran, toujours "Liquid Retina", fait 13 pouces, et affiche une résolution de 2408 x 1506 pixels, avec une luminosité de 500 nits, qui est visiblement respectée. Luke Larsen de WIRED rappelle que c'est le double de la plupart des écrans des PC portables. Par contre, pas de P3 ni de True Tone, mais ça n'a visiblement dérangé personne. L'autonomie est aussi au rendez-vous : Henry T. Casey a relevé 13 h 57 en lecture vidéo 4K, et Kyle Kucharski de ZDNET rapporte que la machine tient facilement une journée de bureau complète.
Quand même pas mal de compromis
Il y a quand même une liste de compromis à garder en tête. Le modèle de base à 699 euros n'a pas de Touch ID, ce qui veut dire mot de passe à taper à chaque réveil du Mac. Pas de rétroéclairage du clavier non plus. Le trackpad est mécanique et pas haptique, même si tous les testeurs s'accordent à dire qu'il reste excellent pour un trackpad de ce type. Antonio G. Di Benedetto de The Verge le considère même comme le meilleur trackpad mécanique du marché. Ouf, on est rassuré.
Les deux ports USB-C sont un des vrais points noirs. L'un est en USB 3 à 10 Gbps, l'autre en USB 2 à 480 Mbps, une vitesse qui a 25 ans. Pas de Thunderbolt, pas de MagSafe. Luke Larsen de WIRED ne mâche pas ses mots :
c'est triste de voir de l'USB 2 sur un laptop neuf en 2026. Le SSD est aussi plus lent que la concurrence, avec des vitesses de lecture autour de 1 700 Mo/s, soit moitié moins qu'un MacBook Air M1.
Et puis il y a les 8 Go de RAM non extensibles. Kyle Barr de Gizmodo note que le multitâche commence à ramer au-delà de quelques applications ouvertes, et Luke Larsen s'inquiète pour l'avenir : avec macOS de plus en plus gourmand, ces 8 Go pourraient vite devenir un problème.
On en dit quoi ?
C'est le Mac qu'il manquait à la gamme Apple. Pour 699 euros, on a un châssis aluminium, un écran correct, une autonomie solide et macOS complet. Jason Aten de Inc. résume bien la chose :
un parfait ensemble de compromis. Les concessions sont bien réelles quand même (8 Go de RAM, USB 2, pas de rétroéclairage...), mais elles visent un public qui utilise Chrome, Mail et FaceTime, pas Premiere Pro. On a très hâte de mettre les mains dessus pour notre propre test, et on vous dira si c'est LA machine à avoir, ou s'il vaut mieux se pencher sur les promos de MacBook Air.