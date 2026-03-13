Le MacBook Neo fait tourner Windows via Parallels, sauf que…
Par Vincent Lautier - Publié le
Parallels vient de confirmer que son logiciel de virtualisation fonctionne sur le MacBook Neo et sa petite puce A18 Pro. C'est une très bonne nouvelle sur le papier, sauf que les 8 Go de RAM et l'absence de ventilateur limitent franchement l'expérience. Pour du dépannage ponctuel, ça peut le faire, mais n'espérez pas beaucoup plus.
Les équipes de Parallels ont donc terminé leurs premiers tests sur le MacBook Neo, et la bonne nouvelle, c'est que le logiciel s'installe et que les machines virtuelles tournent de manière stable. Ce n'était pas gagné, puisque le MacBook Neo embarque une puce A18 Pro, qui vient plutôt du monde mobile, et pas une puce M comme les autres Mac. La virtualisation matérielle est bien prise en charge, et Windows 11 on Arm se lance. Pour un usage très ponctuel, genre un vieux logiciel ou un utilitaire Windows, Parallels estime que l'expérience peut être acceptable.
C'est là que ça se complique. Le MacBook Neo est limité à 8 Go de mémoire, sans aucune possibilité d'en ajouter. Windows 11 réclame au minimum 4 Go pour fonctionner, ce qui laisse à peine 4 Go pour macOS et vos applications. Autant dire que le multitâche entre les deux systèmes va vite ramer. La bande passante mémoire tourne autour de 60 Go/s, largement en dessous des puces M, ce qui n'arrange rien quand le système commence à swapper sur le SSD. Parallels le dit clairement : pour les applications Windows gourmandes en CPU ou en GPU, ce n'est pas la bonne machine.
L'autre limite, c'est le ventilateur, ou plutôt l'absence de ventilateur. Parce que oui, le MacBook Neo dissipe sa chaleur de manière passive, avec un châssis en aluminium. Si elle est très sollicitée, la puce A18 Pro réduit ses fréquences pour rester dans les clous thermiques. Faire tourner une machine virtuelle Windows en continu, c'est exactement le genre de scénario qui va provoquer du throttling. Pour ceux qui ont besoin de Parallels au quotidien, Parallels recommande de se tourner vers un Mac avec 16 Go de RAM minimum, comme le MacBook Air M5, ou mieux, un MacBook Pro.
Franchement, un Mac à 700 euros qui fait tourner Windows, c'était tentant sur le papier, sauf que si ça rame encore plus que sur un PC tout naze, ça ne vaut clairement pas le coup. Si vous passez d'un PC à un Mac avec le MacBook Neo, il vaut mieux considérer dès maintenant d'oublier définitivement votre vieil ami Windows.
Ça tourne, mais pas bien vite
Les équipes de Parallels ont donc terminé leurs premiers tests sur le MacBook Neo, et la bonne nouvelle, c'est que le logiciel s'installe et que les machines virtuelles tournent de manière stable. Ce n'était pas gagné, puisque le MacBook Neo embarque une puce A18 Pro, qui vient plutôt du monde mobile, et pas une puce M comme les autres Mac. La virtualisation matérielle est bien prise en charge, et Windows 11 on Arm se lance. Pour un usage très ponctuel, genre un vieux logiciel ou un utilitaire Windows, Parallels estime que l'expérience peut être acceptable.
Et la mémoire ?
C'est là que ça se complique. Le MacBook Neo est limité à 8 Go de mémoire, sans aucune possibilité d'en ajouter. Windows 11 réclame au minimum 4 Go pour fonctionner, ce qui laisse à peine 4 Go pour macOS et vos applications. Autant dire que le multitâche entre les deux systèmes va vite ramer. La bande passante mémoire tourne autour de 60 Go/s, largement en dessous des puces M, ce qui n'arrange rien quand le système commence à swapper sur le SSD. Parallels le dit clairement : pour les applications Windows gourmandes en CPU ou en GPU, ce n'est pas la bonne machine.
Pas de ventilateur, pas de miracle
L'autre limite, c'est le ventilateur, ou plutôt l'absence de ventilateur. Parce que oui, le MacBook Neo dissipe sa chaleur de manière passive, avec un châssis en aluminium. Si elle est très sollicitée, la puce A18 Pro réduit ses fréquences pour rester dans les clous thermiques. Faire tourner une machine virtuelle Windows en continu, c'est exactement le genre de scénario qui va provoquer du throttling. Pour ceux qui ont besoin de Parallels au quotidien, Parallels recommande de se tourner vers un Mac avec 16 Go de RAM minimum, comme le MacBook Air M5, ou mieux, un MacBook Pro.
On en dit quoi ?
Franchement, un Mac à 700 euros qui fait tourner Windows, c'était tentant sur le papier, sauf que si ça rame encore plus que sur un PC tout naze, ça ne vaut clairement pas le coup. Si vous passez d'un PC à un Mac avec le MacBook Neo, il vaut mieux considérer dès maintenant d'oublier définitivement votre vieil ami Windows.