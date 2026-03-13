Le MacBook Neo fait tourner Windows via Parallels, sauf que…

On en dit quoi ?



Franchement, un Mac à 700 euros qui fait tourner Windows, c'était tentant sur le papier, sauf que si ça rame encore plus que sur un PC tout naze, ça ne vaut clairement pas le coup. Si vous passez d'un PC à un Mac avec le MacBook Neo, il vaut mieux considérer dès maintenant d'oublier définitivement votre vieil ami Windows.