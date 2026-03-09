Test MacBook Air M5 : alors, on upgrade ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Les premiers tests du MacBook Air M5 viennent eux aussi de tomber. À partir de 1 199 euros en 13 pouces et 1 499 euros en 15 pouces, l'ultraportable d'Apple passe à la puce M5, double son stockage de base à 512 Go et gagne le Wi-Fi 7. Quelques rares confrères ont déjà publié leurs verdicts. Regardons ça ensemble.
Sur un point, tout le monde est d'accord : le M5 fait bien le travail. Tony Polanco, chez Tom's Guide, salue des performances solides aussi bien en bureautique qu'en retouche vidéo, avec un score Geekbench 6 multi-cœurs de 17 276, en nette progression par rapport au M4 (14 921). Lance Ulanoff, chez TechRadar, lui donne un 4,75 sur 5 et affirme que c'est le meilleur ultraportable qu'il ait jamais utilisé. Andreas Osthoff, chez NotebookCheck, lui colle un 92 sur 100 et insiste sur le fait qu'aucun concurrent Windows fanless ne peut suivre à ce niveau de performances.
Du côté de nos confrères du site Les Numériques, l'ami Guillaume Henri et Diogo Ribeiro tempèrent un peu : le gain par rapport au M4 n'est que de 7 %, loin du bond qu'on avait connu entre les M3 et M4. Le refroidissement passif fait aussi perdre environ 10 % de performance par rapport au MacBook Pro M5 équipé de la même puce. Mais pour un usage bureautique, de la retouche photo ou un peu de montage vidéo, la puissance est très largement suffisante.
Le design reste strictement identique au modèle M4. Même châssis aluminium, même poids (1,22 kg pour le 13 pouces), même connectique limitée à deux ports USB-C Thunderbolt 4, un MagSafe et une prise casque. Tony Polanco le souligne : c'est un peu frustrant pour ceux qui attendaient du neuf, même s'il reconnaît que le design reste élégant. L'écran n'évolue pas non plus : toujours du LCD IPS à 60 Hz, sans ProMotion. Les Numériques mesurent une luminosité de 515 cd/m² et un excellent delta E de 1,4, mais une réflectance de 55,6 % qui rend l'utilisation en extérieur pénible, ce que je confirme avec mon modèle M4, a priori équipé de la même dalle. Et cette année, Apple ne fournit plus le chargeur dans la boîte, ce que nos confrères des Numériques ne manquent pas de relever.
Si on se penche sur l'autonomie, les résultats varient un peu selon les protocoles. Mes anciens collègues de chez Tom's Guide mesurent 15 heures 30 en navigation web continue sur le modèle 15 pouces, alors que Les Numériques obtiennent 13 heures en streaming vidéo sur le 13 pouces. Dans les deux cas, on dépasse largement la journée d'utilisation.
À 1 199 euros, le MacBook Air M5 se retrouve dans une position un peu étrange. En dessous, le MacBook Neo à 699 euros couvre déjà les besoins de la grande majorité des utilisateurs en bureautique. Au-dessus, le MacBook Pro M5 apporte le ProMotion 120 Hz, un meilleur refroidissement et des performances plus soutenues sur la durée. Plusieurs testeurs posent la même question : pour qui est cet Air M5 ?
La réponse est claire. Si vous venez d'un MacBook Air M1 ou M2, l'amélioration sera visible. Le Wi-Fi 7 arrive enfin via la puce N1, le stockage de 512 Go de base fait disparaître l'une des critiques les plus pénibles des anciens modèles, et les performances en montage vidéo sont au rendez-vous. Pour les possesseurs d'un Air M4 comme moi en revanche, le gain reste visiblement modeste et difficile à justifier.
Franchement, les testeurs sont unanimes : le MacBook Air M5 reste la référence des ultraportables, et les scores le confirment. La puce M5 fait le travail, l'autonomie est toujours au-dessus du lot et le 512 Go de base était attendu depuis longtemps. Le problème, c'est qu'Apple fait payer cette mise à jour 100 euros de plus que l'année dernière, et que le design comme l'écran n'ont pas bougé d'un pixel. Un écran 60 Hz en 2026 sur un portable à 1 199 euros, ça commence à être pénible. Et ne pas inclure le chargeur dans la boîte, c'est de la radinerie de bas étage. Pour ceux qui hésitent entre le Neo et l'Air, la vraie question est toujours la même : avez-vous besoin de plus de puissance que ce que propose le MacBook à 699 euros ?
