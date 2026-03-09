Test MacBook Air M5 : alors, on upgrade ?

On en dit quoi ?



Franchement, les testeurs sont unanimes : le MacBook Air M5 reste la référence des ultraportables, et les scores le confirment. La puce M5 fait le travail, l'autonomie est toujours au-dessus du lot et le 512 Go de base était attendu depuis longtemps. Le problème, c'est qu'Apple fait payer cette mise à jour 100 euros de plus que l'année dernière, et que le design comme l'écran n'ont pas bougé d'un pixel. Un écran 60 Hz en 2026 sur un portable à 1 199 euros, ça commence à être pénible. Et ne pas inclure le chargeur dans la boîte, c'est de la radinerie de bas étage. Pour ceux qui hésitent entre le Neo et l'Air, la vraie question est toujours la même : avez-vous besoin de plus de puissance que ce que propose le MacBook à 699 euros ?