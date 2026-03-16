MacBook Neo 2 : pourquoi Apple renoncerait à un écran tactile

Qu'en penser ?



Depuis des années, Apple reste prudente face à l’idée d’un Mac tactile. L’entreprise a souvent défendu l’idée que macOS est conçu pour être utilisé avec un clavier et un trackpad, contrairement à iPadOS. Mais la situation pourrait évoluer avec l’arrivée des écrans OLED et de nouvelles interfaces dans les années à venir. En attendant, le MacBook Neo semble destiné à rester un Mac simple et abordable, sans certaines fonctionnalités réservées aux modèles plus premium.