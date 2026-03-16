MacBook Neo 2 : pourquoi Apple renoncerait à un écran tactile
Par Laurence - Publié le
Apple préparerait déjà la prochaine génération de son MacBook Neo, mais une fonctionnalité évoquée ces derniers mois pourrait finalement ne jamais voir le jour. Selon de nouvelles informations relayées par Mark Gurman, la version tactile du MacBook Neo ne serait plus à l’ordre du jour.
L’idée d’un Mac (qui plus est un MacBook Neo) équipé d’un écran tactile a progressivement perdu du terrain dans les rumeurs, passant d’une possibilité envisagée à une hypothèse désormais écartée pour les prochaines années.
Dans sa newsletter Power On, Mark Gurman explique qu’Apple n’aurait pas encore tranché définitivement sur l’arrivée d’écrans tactiles sur Mac, à l’exception —peut-être— d’un modèle haut de gamme. Le premier Mac tactile devrait plutôt être le futur MacBook Pro OLED, attendu fin 2026 ou début 2027. Pour le reste de la gamme, Apple resterait prudente. En outre il existe un dernier argument contre l'arrivée du tactile sur le Neo: celle de cannibaliser les ventes de l'iPad 13 pouces (notamment de l'iPad Air), voir de perdre encore plus les utilisateurs dans la gamme.
Dans le cas du MacBook Neo, la raison serait simple : le prix. Ce modèle se positionne comme l’ordinateur portable le plus accessible d’Apple, avec un tarif pouvant descendre à 599 euros (étudiant). Ajouter une dalle tactile augmenterait le coût de production et risquerait de compromettre ce positionnement. Mark Gurman estime ainsi qu’il serait surprenant de voir un écran tactile sur ce modèle avant au moins trois ans.
Les spéculations autour d’un MacBook Neo tactile remontent à l’année dernière. En septembre 2025, l’analyste Ming-Chi Kuo affirmait qu’une seconde génération du MacBook lowcost pourrait intégrer une dalle tactile. Mais ses prévisions ont évolué depuis. La semaine dernière, il évoquait déjà un scénario où cette fonctionnalité pourrait finalement ne pas être retenue. Avec les dernières informations de Mark Gurman, l’hypothèse semble désormais largement écartée.
Même sans écran tactile, Apple travaillerait bien sur un MacBook Neo de deuxième génération, dont la sortie pourrait intervenir dès l’année prochaine. La principale évolution concernerait le processeur. Le futur modèle devrait adopter la puce A19 Pro, qui remplacerait l’actuelle A18 Pro. La mémoire vive pourrait également progresser, passant de 8 Go à 12 Go de RAM, ce qui offrirait un peu plus de marge pour les usages multitâches.
Depuis des années, Apple reste prudente face à l’idée d’un Mac tactile. L’entreprise a souvent défendu l’idée que macOS est conçu pour être utilisé avec un clavier et un trackpad, contrairement à iPadOS. Mais la situation pourrait évoluer avec l’arrivée des écrans OLED et de nouvelles interfaces dans les années à venir. En attendant, le MacBook Neo semble destiné à rester un Mac simple et abordable, sans certaines fonctionnalités réservées aux modèles plus premium.
Point d'écran tactile pour le Neo
L’idée d’un Mac (qui plus est un MacBook Neo) équipé d’un écran tactile a progressivement perdu du terrain dans les rumeurs, passant d’une possibilité envisagée à une hypothèse désormais écartée pour les prochaines années.
Dans sa newsletter Power On, Mark Gurman explique qu’Apple n’aurait pas encore tranché définitivement sur l’arrivée d’écrans tactiles sur Mac, à l’exception —peut-être— d’un modèle haut de gamme. Le premier Mac tactile devrait plutôt être le futur MacBook Pro OLED, attendu fin 2026 ou début 2027. Pour le reste de la gamme, Apple resterait prudente. En outre il existe un dernier argument contre l'arrivée du tactile sur le Neo: celle de cannibaliser les ventes de l'iPad 13 pouces (notamment de l'iPad Air), voir de perdre encore plus les utilisateurs dans la gamme.
Dans le cas du MacBook Neo, la raison serait simple : le prix. Ce modèle se positionne comme l’ordinateur portable le plus accessible d’Apple, avec un tarif pouvant descendre à 599 euros (étudiant). Ajouter une dalle tactile augmenterait le coût de production et risquerait de compromettre ce positionnement. Mark Gurman estime ainsi qu’il serait surprenant de voir un écran tactile sur ce modèle avant au moins trois ans.
Des rumeurs de plus en plus contradictoires
Les spéculations autour d’un MacBook Neo tactile remontent à l’année dernière. En septembre 2025, l’analyste Ming-Chi Kuo affirmait qu’une seconde génération du MacBook lowcost pourrait intégrer une dalle tactile. Mais ses prévisions ont évolué depuis. La semaine dernière, il évoquait déjà un scénario où cette fonctionnalité pourrait finalement ne pas être retenue. Avec les dernières informations de Mark Gurman, l’hypothèse semble désormais largement écartée.
Même sans écran tactile, Apple travaillerait bien sur un MacBook Neo de deuxième génération, dont la sortie pourrait intervenir dès l’année prochaine. La principale évolution concernerait le processeur. Le futur modèle devrait adopter la puce A19 Pro, qui remplacerait l’actuelle A18 Pro. La mémoire vive pourrait également progresser, passant de 8 Go à 12 Go de RAM, ce qui offrirait un peu plus de marge pour les usages multitâches.
Qu'en penser ?
Depuis des années, Apple reste prudente face à l’idée d’un Mac tactile. L’entreprise a souvent défendu l’idée que macOS est conçu pour être utilisé avec un clavier et un trackpad, contrairement à iPadOS. Mais la situation pourrait évoluer avec l’arrivée des écrans OLED et de nouvelles interfaces dans les années à venir. En attendant, le MacBook Neo semble destiné à rester un Mac simple et abordable, sans certaines fonctionnalités réservées aux modèles plus premium.