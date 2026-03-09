MacBook Neo 2 : Apple préparerait une version tactile pour 2027
Par Laurence - Publié le
À peine annoncé, le MacBook Neo pourrait déjà préparer sa prochaine évolution. Selon l’analyste réputé Ming-Chi Kuo, Apple travaillerait sur une seconde génération du MacBook Neo, attendue pour 2027, qui pourrait cette fois intégrer un écran tactile.
Présenté récemment, le MacBook Neo marque une étape importante pour Apple. Ce nouveau modèle vise clairement le segment des ordinateurs portables abordables dominé par les Chromebooks et les PC Windows.
L’ordinateur se distingue notamment par une puce A18 Pro, dérivée de celle de l’iPhone 16 Pro, un écran Liquid Retina de 13 pouces, 8 Go de mémoire, deux ports USB-C, une autonomie annoncée de 16 heures et un design coloré. Avec un prix de départ autour de 699 euros, Apple cherche à attirer les étudiants et les nouveaux utilisateurs de Mac.
Selon Ming-Chi Kuo, la seconde génération du MacBook Neo pourrait franchir un cap important : l’arrivée d’un écran tactile. Le modèle utiliserait une technologie appelée on-cell touch, qui consiste à intégrer directement les capteurs tactiles dans la couche supérieure de l’écran, plutôt que d’ajouter une couche supplémentaire.
Cette méthode permet de réduire l’épaisseur de l’écran, améliorer la précision tactile et limiter l’impact sur le design du produit. L’arrivée du tactile sur le Mac pourrait aussi coïncider avec une évolution majeure du système, notamment macOS 27, qui serait adapté à ce nouveau type d’interaction.
Mais le tactile pourrait arriver d’abord sur le MacBook Pro. Selon plusieurs rumeurs, un MacBook Pro haut de gamme avec écran OLED tactile pourrait être lancé dès cette année avec un design entièrement revu. Si cette première tentative est concluante, Apple pourrait ensuite étendre le tactile à d’autres MacBook, dont le MacBook Neo.
Pour cette seconde génération, les premières rumeurs font juste état d'une puce A19 Pro et de 12 Go de mémoire vive (les 8 Go risquent d'être un peu juste avec les évolutions de l'IA ou même pour un usage quotidien avec certaines applications). Mais d’autres ajustements sont encore en discussion.
Ces améliorations permettraient au MacBook Neo de rester compétitif face aux PC d’entrée de gamme proposés par HP, Lenovo, Acer ou ASUS, dont beaucoup proposent déjà des ordinateurs portables tactiles.
Enfin, le nom Neo pourrait s’étendre à d’autres produits. Tout comme la gamme Ultra qui désignerait les modèles premium de la marque, le terme Neo pourrait d’ailleurs devenir une nouvelle gamme chez Apple. Si cette stratégie se confirme, Apple pourrait ainsi créer une nouvelle famille de produits plus accessibles, tout en conservant ses modèles premium pour le haut de gamme.
Un game changer
Un écran tactile pour la prochaine génération
QU'attendre du MacBook Neo 2 ?
Qu'en penser ?
