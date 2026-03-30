43 heures d'autonomie : le Dell XPS 14 est un chameau face au MacBook Air M5
Par Vincent Lautier - Publié le
La chaîne YouTube Hardware Canucks a opposé le MacBook Air M5 au Dell XPS 14 dans un comparatif assez poussé. Si la puce Apple domine en puissance brute et en efficience, Dell réplique avec un écran VRR qui descend à 1 Hz et une autonomie record pouvant atteindre 43 heures en lecture vidéo, oui, vous avez bien lu. Alors certes, le PC progresse, c'est clair, mais c'est un peu plus compliqué que ça en fait.
Dell a revu sa copie pour la version 2026 de son XPS 14. Le châssis est en aluminium CNC, et d'après les tests de Hardware Canucks, la précision d'assemblage rivalise enfin avec celle d'Apple. Le XPS 14 est même un peu plus léger que le MacBook Air 15 pouces, avec 1,38 kg contre 1,5 kg. Niveau design, Dell mise sur un clavier zero-lattice sans espacement entre les touches et un trackpad haptique invisible, fondu dans le repose-poignet.
Sur la puissance pure, pas de suspense. Le MacBook Air M5 devance l'Intel Core Ultra 7 du Dell de 68 % en single-core et de 30 % en multi-core dans Cinebench. En usage réel, l'importation de photos sous Adobe Lightroom est presque deux fois plus rapide sur Mac. Et le plus frappant, c'est la consommation : le MacBook Air fait tout ça en tirant environ 15 Watts, quand le Dell en demande 29 Watts. Presque le double pour des performances inférieures, on a connu mieux comme ratio. Apple a aussi corrigé le point faible des générations précédentes en doublant les débits du SSD, ce qui donne une réactivité système impeccable même sur les modèles d'entrée de gamme.
C'est là que ça devient étonnant. Le Dell XPS 14 embarque un écran à rafraîchissement variable capable de descendre à 1 Hz sur du contenu statique. Cette technologie, associée à une batterie 70 Wh, permet au PC d'atteindre jusqu'à 43 heures d'autonomie en lecture vidéo locale et environ 31 heures en streaming. En face, le MacBook Air M5 arrive lui à 14 heures, ce qui est déjà très bien. Ça reste faramineux comme écart. Maintenant, soyons clairs, dès qu'on passe sur des tâches qui sollicitent un peu plus la machine, comme du montage vidéo, le Mac reprend clairement l'avantage.
Dell signe une machine capable de tenir des jours entiers sans chargeur en bureautique. Oui, des jours. Mais pour quiconque aurait besoin d'une machine plus polyvalente, vidéo, photo, multitâche lourd, le MacBook Air M5 est toujours devant.
Duel au sommet
Dell a revu sa copie pour la version 2026 de son XPS 14. Le châssis est en aluminium CNC, et d'après les tests de Hardware Canucks, la précision d'assemblage rivalise enfin avec celle d'Apple. Le XPS 14 est même un peu plus léger que le MacBook Air 15 pouces, avec 1,38 kg contre 1,5 kg. Niveau design, Dell mise sur un clavier zero-lattice sans espacement entre les touches et un trackpad haptique invisible, fondu dans le repose-poignet.
La puce M5, toujours devant
Sur la puissance pure, pas de suspense. Le MacBook Air M5 devance l'Intel Core Ultra 7 du Dell de 68 % en single-core et de 30 % en multi-core dans Cinebench. En usage réel, l'importation de photos sous Adobe Lightroom est presque deux fois plus rapide sur Mac. Et le plus frappant, c'est la consommation : le MacBook Air fait tout ça en tirant environ 15 Watts, quand le Dell en demande 29 Watts. Presque le double pour des performances inférieures, on a connu mieux comme ratio. Apple a aussi corrigé le point faible des générations précédentes en doublant les débits du SSD, ce qui donne une réactivité système impeccable même sur les modèles d'entrée de gamme.
L'autonomie, la vraie surprise
C'est là que ça devient étonnant. Le Dell XPS 14 embarque un écran à rafraîchissement variable capable de descendre à 1 Hz sur du contenu statique. Cette technologie, associée à une batterie 70 Wh, permet au PC d'atteindre jusqu'à 43 heures d'autonomie en lecture vidéo locale et environ 31 heures en streaming. En face, le MacBook Air M5 arrive lui à 14 heures, ce qui est déjà très bien. Ça reste faramineux comme écart. Maintenant, soyons clairs, dès qu'on passe sur des tâches qui sollicitent un peu plus la machine, comme du montage vidéo, le Mac reprend clairement l'avantage.
On en dit quoi ?
Dell signe une machine capable de tenir des jours entiers sans chargeur en bureautique. Oui, des jours. Mais pour quiconque aurait besoin d'une machine plus polyvalente, vidéo, photo, multitâche lourd, le MacBook Air M5 est toujours devant.