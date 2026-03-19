Lenovo présente la première batterie 1 000 Wh/L pour PC portable, et nos MacBook dans tout ça ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Lenovo vient de dévoiler la ED1000, la première batterie à anode de silicium qui atteint une densité énergétique de 1 000 Wh/L pour un ordinateur portable, soit plus de 10 % de mieux que la génération précédente. Apple n'a pas encore adopté cette technologie pour ses MacBook, mais plusieurs rapports suggèrent que ça pourrait changer d'ici 2027.
Lenovo a développé cette batterie en partenariat avec l'université Jiao Tong de Shanghai. Le principe : remplacer l'anode en graphite classique par du silicium, un matériau qui peut stocker jusqu'à quatre ions lithium par atome, contre un seul pour six atomes de carbone avec le graphite. Le résultat est une densité de 1 000 Wh par litre, pour une capacité qui monte jusqu'à 99,9 Wh, juste sous la limite imposée par les compagnies aériennes. Pour l'instant, il s'agit d'un démonstrateur technologique, pas d'un produit fini, mais Lenovo prévoit de l'intégrer dans ses futures stations de travail ThinkPad.
Le MacBook Pro 16 pouces M5 Pro embarque une batterie de 100 Wh, et le modèle 14 pouces tourne avec 72,4 Wh. Apple n'utilise pas de batterie au silicium-carbone et mise plutôt sur l'efficacité de ses puces Apple Silicon pour offrir des autonomies de 18 à 24 heures. La différence d'approche est assez nette : là où Lenovo cherche à augmenter la capacité brute de la batterie, Apple comprime la consommation énergétique de ses processeurs. Avec ses puces gravées en 3 nm, Apple arrive à tenir toute une journée de travail sans avoir besoin de densités de batterie record.
Apple et Samsung travailleraient tous les deux sur la technologie silicium-carbone. L'iPhone de 2027 pourrait être le premier appareil Apple à en bénéficier, et les MacBook suivraient probablement avec le passage au design OLED et à la puce M6 gravée en 2 nm. Avec le silicium-carbone, un MacBook Pro 16 pouces pourrait garder la même batterie de 100 Wh mais perdre 80 grammes et un demi-millimètre d'épaisseur. Ou alors garder le même format et offrir 10 à 15 % d'autonomie en plus.
Lenovo dégaine le premier avec cette batterie à 1 000 Wh/L, et c'est intéressant de voir un constructeur PC prendre de l'avance sur Apple sur ce terrain. Bon maintenant, on connaît la stratégie d'Apple : attendre que la technologie mûrisse, puis l'intégrer quand elle est prête. Le silicium-carbone a quand même un défaut potentiellement pénible : il vieillit plus vite que le lithium-ion classique, et sur un MacBook vendu pour durer sept ou huit ans, c'est un vrai sujet. On imagine bien qu'Apple ne bougera pas tant que la durée de vie des cellules n'est pas au niveau.
Une batterie au silicium avec 10 % de densité en plus
Lenovo a développé cette batterie en partenariat avec l'université Jiao Tong de Shanghai. Le principe : remplacer l'anode en graphite classique par du silicium, un matériau qui peut stocker jusqu'à quatre ions lithium par atome, contre un seul pour six atomes de carbone avec le graphite. Le résultat est une densité de 1 000 Wh par litre, pour une capacité qui monte jusqu'à 99,9 Wh, juste sous la limite imposée par les compagnies aériennes. Pour l'instant, il s'agit d'un démonstrateur technologique, pas d'un produit fini, mais Lenovo prévoit de l'intégrer dans ses futures stations de travail ThinkPad.
Côté Apple, c'est la puce qui fait le boulot
Le MacBook Pro 16 pouces M5 Pro embarque une batterie de 100 Wh, et le modèle 14 pouces tourne avec 72,4 Wh. Apple n'utilise pas de batterie au silicium-carbone et mise plutôt sur l'efficacité de ses puces Apple Silicon pour offrir des autonomies de 18 à 24 heures. La différence d'approche est assez nette : là où Lenovo cherche à augmenter la capacité brute de la batterie, Apple comprime la consommation énergétique de ses processeurs. Avec ses puces gravées en 3 nm, Apple arrive à tenir toute une journée de travail sans avoir besoin de densités de batterie record.
Le silicium-carbone bientôt chez Apple ?
Apple et Samsung travailleraient tous les deux sur la technologie silicium-carbone. L'iPhone de 2027 pourrait être le premier appareil Apple à en bénéficier, et les MacBook suivraient probablement avec le passage au design OLED et à la puce M6 gravée en 2 nm. Avec le silicium-carbone, un MacBook Pro 16 pouces pourrait garder la même batterie de 100 Wh mais perdre 80 grammes et un demi-millimètre d'épaisseur. Ou alors garder le même format et offrir 10 à 15 % d'autonomie en plus.
On en dit quoi ?
Lenovo dégaine le premier avec cette batterie à 1 000 Wh/L, et c'est intéressant de voir un constructeur PC prendre de l'avance sur Apple sur ce terrain. Bon maintenant, on connaît la stratégie d'Apple : attendre que la technologie mûrisse, puis l'intégrer quand elle est prête. Le silicium-carbone a quand même un défaut potentiellement pénible : il vieillit plus vite que le lithium-ion classique, et sur un MacBook vendu pour durer sept ou huit ans, c'est un vrai sujet. On imagine bien qu'Apple ne bougera pas tant que la durée de vie des cellules n'est pas au niveau.