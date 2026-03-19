Lenovo présente la première batterie 1 000 Wh/L pour PC portable, et nos MacBook dans tout ça ?

On en dit quoi ?



Lenovo dégaine le premier avec cette batterie à 1 000 Wh/L, et c'est intéressant de voir un constructeur PC prendre de l'avance sur Apple sur ce terrain. Bon maintenant, on connaît la stratégie d'Apple : attendre que la technologie mûrisse, puis l'intégrer quand elle est prête. Le silicium-carbone a quand même un défaut potentiellement pénible : il vieillit plus vite que le lithium-ion classique, et sur un MacBook vendu pour durer sept ou huit ans, c'est un vrai sujet. On imagine bien qu'Apple ne bougera pas tant que la durée de vie des cellules n'est pas au niveau.