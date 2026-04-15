Microsoft augmente ses prix : et c'est une excellente nouvelle pour le MacBook Neo !
Par Laurence - Publié le
C’est un retournement assez inattendu sur le marché des ordinateurs : Microsoft vient d’augmenter significativement les prix de toute sa gamme Surface, au point que plusieurs modèles dépassent désormais leurs équivalents chez Apple qui vient tout juste de sortir son très abordable MacBook Neo et ses derniers Mac équipés de la puce M5 !
Selon plusieurs médias (et notamment par Windows Central), l’ensemble des Surface Pro et Surface Laptop est concerné. Microsoft justifie cette décision par la hausse des coûts des composants, notamment la mémoire.
Les augmentations sont loin d’être anecdotiques et se montent à plusieurs centaines d'euros pour certains modèles. Par exemple, le Surface Pro 12" passe de 799 à 1 049 dollars (de 979 à 1 149 euros en France). Avec une hausse de 220 €, le Surface Pro 13" passe de 1 179 € à 1 399 € pour la version de base (de 1 199 à 1 499 dollars), alors que dans le même temps, le Surface Laptop 13" passe de 899 à 1 199 dollars (soit un nouveau prix en France de 1 249 euros). Certaines configurations d’entrée de gamme ont même été supprimées, accentuant encore la hausse du ticket d’entrée.
Plusieurs Surface sont désormais plus chères que les Mac équivalents. Un paradoxe, alors que Microsoft positionnait encore récemment certains modèles comme plus rapides que les MacBook Air. Bref vous l'avez deviné, la voie s'ouvre en grand pour le MacBook Neo !
Ces augmentations ne sont pas isolées. Plusieurs modèles lancés en 2024 avaient déjà vu leurs prix grimper en 2025. Cette nouvelle révision tarifaire confirme une tendance de fond : les PC Windows premium deviennent de plus en plus chers. Et ce mouvement ne semble pas près de s’arrêter. De nouveaux modèles Surface sont attendus dans les prochains mois, avec des tarifs qui devraient rester élevés.
Comme d’autres acteurs du secteur, Microsoft subit la hausse du coût des composants, en particulier la mémoire (DRAM et NAND). La raison est toujours la même : une demande massive liée à l’IA. Les fabricants privilégient désormais les data centers, beaucoup plus rentables, au détriment des appareils grand public. Résultat : moins de capacité de production pour les PC et des prix en hausse. Même Samsung a récemment augmenté les tarifs de certains smartphones et tablettes pour les mêmes raisons.
Forcément Apple marque des points et apparaît comme le principal bénéficiaire. Malgré une légère hausse de ses propres tarifs, la marque conserve un avantage compétitif, notamment grâce à ses puces Apple Silicon et à une meilleure maîtrise de sa chaîne d’approvisionnement et de ses coûts de production.
En augmentant ses prix, Microsoft repositionne clairement la gamme Surface sur un segment encore plus premium. Mais en franchissant le seuil psychologique où ses machines deviennent plus chères que les Mac, l’équilibre du marché pourrait évoluer. Apple se retrouve dans une position inattendue : celle d’une alternative parfois plus accessible, tout en conservant un avantage en performances.
Des hausses de prix généralisées
Selon plusieurs médias (et notamment par Windows Central), l’ensemble des Surface Pro et Surface Laptop est concerné. Microsoft justifie cette décision par la hausse des coûts des composants, notamment la mémoire.
Les augmentations sont loin d’être anecdotiques et se montent à plusieurs centaines d'euros pour certains modèles. Par exemple, le Surface Pro 12" passe de 799 à 1 049 dollars (de 979 à 1 149 euros en France). Avec une hausse de 220 €, le Surface Pro 13" passe de 1 179 € à 1 399 € pour la version de base (de 1 199 à 1 499 dollars), alors que dans le même temps, le Surface Laptop 13" passe de 899 à 1 199 dollars (soit un nouveau prix en France de 1 249 euros). Certaines configurations d’entrée de gamme ont même été supprimées, accentuant encore la hausse du ticket d’entrée.
Plusieurs Surface sont désormais plus chères que les Mac équivalents. Un paradoxe, alors que Microsoft positionnait encore récemment certains modèles comme plus rapides que les MacBook Air. Bref vous l'avez deviné, la voie s'ouvre en grand pour le MacBook Neo !
Apple, grande gagnante de la production
Ces augmentations ne sont pas isolées. Plusieurs modèles lancés en 2024 avaient déjà vu leurs prix grimper en 2025. Cette nouvelle révision tarifaire confirme une tendance de fond : les PC Windows premium deviennent de plus en plus chers. Et ce mouvement ne semble pas près de s’arrêter. De nouveaux modèles Surface sont attendus dans les prochains mois, avec des tarifs qui devraient rester élevés.
Comme d’autres acteurs du secteur, Microsoft subit la hausse du coût des composants, en particulier la mémoire (DRAM et NAND). La raison est toujours la même : une demande massive liée à l’IA. Les fabricants privilégient désormais les data centers, beaucoup plus rentables, au détriment des appareils grand public. Résultat : moins de capacité de production pour les PC et des prix en hausse. Même Samsung a récemment augmenté les tarifs de certains smartphones et tablettes pour les mêmes raisons.
Forcément Apple marque des points et apparaît comme le principal bénéficiaire. Malgré une légère hausse de ses propres tarifs, la marque conserve un avantage compétitif, notamment grâce à ses puces Apple Silicon et à une meilleure maîtrise de sa chaîne d’approvisionnement et de ses coûts de production.
Qu’en penser ?
En augmentant ses prix, Microsoft repositionne clairement la gamme Surface sur un segment encore plus premium. Mais en franchissant le seuil psychologique où ses machines deviennent plus chères que les Mac, l’équilibre du marché pourrait évoluer. Apple se retrouve dans une position inattendue : celle d’une alternative parfois plus accessible, tout en conservant un avantage en performances.