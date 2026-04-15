Microsoft augmente ses prix : et c'est une excellente nouvelle pour le MacBook Neo !

Des hausses de prix généralisées

Apple, grande gagnante de la production

Qu’en penser ?



En augmentant ses prix, Microsoft repositionne clairement la gamme Surface sur un segment encore plus premium. Mais en franchissant le seuil psychologique où ses machines deviennent plus chères que les Mac, l’équilibre du marché pourrait évoluer. Apple se retrouve dans une position inattendue : celle d’une alternative parfois plus accessible, tout en conservant un avantage en performances.

Selon plusieurs médias (et notamment par), l’ensemble des Surface Pro et Surface Laptop est concerné.Les augmentations sont loin d’être anecdotiques et se montent à plusieurs centaines d'euros pour certains modèles. Par exemple, le Surface Pro 12" passe de 799 à 1 049 dollars (de 979 à 1 149 euros en France). Avec une hausse de 220 €, le Surface Pro 13" passe de 1 179 € à 1 399 € pour la version de base (de 1 199 à 1 499 dollars), alors que dans le même temps, le Surface Laptop 13" passe de 899 à 1 199 dollars (soit un nouveau prix en France de 1 249 euros)., accentuant encore la hausse du ticket d’entrée.Un paradoxe, alors que Microsoft positionnait encore récemment certains modèles comme plus rapides que les MacBook Air. Bref vous l'avez deviné, la voie s'ouvre en grand pour le MacBook Neo !Ces augmentations ne sont pas isolées. PCette nouvelle révision tarifaire confirme une tendance de fond : les PC Windows premium deviennent de plus en plus chers. Et ce mouvement ne semble pas près de s’arrêter. De nouveaux modèles Surface sont attendus dans les prochains mois, avec des tarifs qui devraient rester élevés.Comme d’autres acteurs du secteur, Microsoft subit la hausse du coût des composants, en particulier la mémoire (DRAM et NAND). La raison est toujours la même : une demande massive liée à l’IA., au détriment des appareils grand public. Résultat : moins de capacité de production pour les PC et des prix en hausse. Même Samsung a récemment augmenté les tarifs de certains smartphones et tablettes pour les mêmes raisons.Forcémentet apparaît comme le principal bénéficiaire. Malgré une légère hausse de ses propres tarifs, la marque conserve un avantage compétitif, notamment grâce à ses puces Apple Silicon et à une meilleure maîtrise de sa chaîne d’approvisionnement et de ses coûts de production.