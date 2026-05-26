Ejectify revient en version 2 pour démonter proprement vos volumes sur macOS
Par Vincent Lautier - Publié le
Cinq ans après son lancement, l'utilitaire proposé par Niels Mouthaan revient avec une mise à jour majeure. Au programme : montages plus fiables grâce à une option avec droits administrateur, démontage manuel via raccourci clavier, prise en charge élargie des types de volumes et une traduction dans plus de 30 langues. Le tout pour 6,99 € en achat unique.
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Le principal apport, c'est un utilitaire optionnel à droits administrateur qui doit fiabiliser les montages et démontages, là où la version précédente buttait parfois sur certains volumes. Vous pouvez désormais aussi déclencher le démontage manuellement, via un raccourci clavier système, sans passer par l'icône dans la barre des menus. La compatibilité s'étend à davantage de types de volumes : disques externes, supports internes amovibles et images disque. Et l'interface est traduite dans plus de 30 langues, ce qui élargit pas mal son audience hors écosystème anglophone. Le code source reste publié sur GitHub, donc les plus bricoleurs peuvent toujours compiler l'app eux-mêmes gratuitement.
Ejectify 2 est dispo en achat unique à 6,99 € sur le site du développeur. Il faut macOS 14 ou plus récent pour faire tourner l'app, ce qui exclut les Mac un peu trop anciens. L'app n'est pas sur le Mac App Store et fonctionne uniquement en téléchargement direct depuis .
C'est quand même rare et appréciable de voir une petite app indé tenir cinq ans, grandir, et avoir droit à une vraie refonte plutôt qu'un abandon discret. Le ticket d'entrée à 6,99 € reste raisonnable pour quelqu'un qui jongle quotidiennement avec des SSD externes ou des images disque. On regrette juste qu'Ejectify reste cantonné aux machines récentes et au téléchargement direct, sans présence sur le Mac App Store qui rassure souvent les utilisateurs moins techniques.
Une app née d'un agacement
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Erreur d'éjection du disquequi surgissent au réveil de votre Mac, et qui peuvent finir par corrompre les données d'un disque externe. C'est exactement le problème qu'Ejectify cherche à régler depuis 2021. L'app démonte automatiquement les volumes sélectionnés quand votre machine entre en veille, puis les remonte au réveil. Ce qui devait être une petite solution perso de son développeur est devenu un outil utilisé par des dizaines de milliers de personnes sur Mac. On en avait d'ailleurs parlé à l'époque, l'app coûtait alors 3 dollars et tenait sur une seule fenêtre de réglages.
Ce qui change avec la version 2
Le principal apport, c'est un utilitaire optionnel à droits administrateur qui doit fiabiliser les montages et démontages, là où la version précédente buttait parfois sur certains volumes. Vous pouvez désormais aussi déclencher le démontage manuellement, via un raccourci clavier système, sans passer par l'icône dans la barre des menus. La compatibilité s'étend à davantage de types de volumes : disques externes, supports internes amovibles et images disque. Et l'interface est traduite dans plus de 30 langues, ce qui élargit pas mal son audience hors écosystème anglophone. Le code source reste publié sur GitHub, donc les plus bricoleurs peuvent toujours compiler l'app eux-mêmes gratuitement.
Disponibilité et prix
Ejectify 2 est dispo en achat unique à 6,99 € sur le site du développeur. Il faut macOS 14 ou plus récent pour faire tourner l'app, ce qui exclut les Mac un peu trop anciens. L'app n'est pas sur le Mac App Store et fonctionne uniquement en téléchargement direct depuis .
On en dit quoi ?
C'est quand même rare et appréciable de voir une petite app indé tenir cinq ans, grandir, et avoir droit à une vraie refonte plutôt qu'un abandon discret. Le ticket d'entrée à 6,99 € reste raisonnable pour quelqu'un qui jongle quotidiennement avec des SSD externes ou des images disque. On regrette juste qu'Ejectify reste cantonné aux machines récentes et au téléchargement direct, sans présence sur le Mac App Store qui rassure souvent les utilisateurs moins techniques.