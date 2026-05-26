Ejectify revient en version 2 pour démonter proprement vos volumes sur macOS

On en dit quoi ?



C'est quand même rare et appréciable de voir une petite app indé tenir cinq ans, grandir, et avoir droit à une vraie refonte plutôt qu'un abandon discret. Le ticket d'entrée à 6,99 € reste raisonnable pour quelqu'un qui jongle quotidiennement avec des SSD externes ou des images disque. On regrette juste qu'Ejectify reste cantonné aux machines récentes et au téléchargement direct, sans présence sur le Mac App Store qui rassure souvent les utilisateurs moins techniques.