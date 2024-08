macOS Sequoia permet enfin d’installer des apps sur un disque externe

Bonne nouvelle pour les Mac avec un petit stockage !

Date de sortie

Retrouvez nos vidéos sur les prochains systèmes d'Apple

Dans les paramètres du Mac App Store, on trouve désormais une nouvelle case à cocher (elle ne l'est pas par défaut).. Pour les applications inférieures à cette limite, macOS continuera à les installer sur le disque interne du Mac.Certes, cela n'annonce rien de bon sur une possible décision de la firme de lâcher son petit combo d'entrée de gamme 8 Go de RAM / 256 Go (voir notamment). Mais,Toujours avec macOS Sequoia 15.1,Pour rappel, jusqu'à présent si vous vouliez installer une application de 2 Go, votre Mac devait donc avoir au moins 4 Go disponibles pour que le Mac App Store puisse commencer à la télécharger.Avec Sequoia,L'espace libre requis sera désormais de la taille d'installation finale de l'application (avec une petite marge de stockage en plus).Cette année, macOS 15 -dit Sequoia- devrait être lancé en même temps que les autres systèmes. Il arriverait mi-septembre avec iOS 18 / iPaOS 18 ou encore watchOS 11, qui accompagneront l' iPhone 16 et l'Apple Watch 10 dès leur sortie.. Celui-ci a été lancé en septembre, octobre et novembre ces dernières années.Mais il n'y aurait pas de décalage en 2024. En effet, cela parait logique puisque les systèmes de la Pomme vont lancer plusieurs fonctionnalités multiplateformes.