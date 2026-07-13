Apple voudrait 1,5 To de mémoire sur sa future puce M7 Ultra, en pleine pénurie de RAM

On en dit quoi ?



Voir Apple taper les 1,5 To pour enfin égaler une machine de 2019, juste au moment où elle rogne les options mémoire de ses Mac actuels, résume assez bien le paradoxe de la période. La puissance est là sur le papier, la disponibilité beaucoup moins, et c'est finalement le nerf de la guerre qui décidera de tout.