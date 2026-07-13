Apple voudrait 1,5 To de mémoire sur sa future puce M7 Ultra, en pleine pénurie de RAM
Par Vincent Lautier - Publié le
Selon Mark Gurman, la future puce M7 Ultra d'Apple serait conçue pour gérer jusqu'à 1,5 To de mémoire unifiée. De quoi enfin égaler le Mac Pro de 2019 et ses 1,5 To. Sauf que le timing est un peu compliqué, puisque la pénurie mondiale de RAM pourrait bien empêcher Apple de proposer une telle configuration à ses clients.
L'information vient de la newsletter de Mark Gurman, chez Bloomberg, et parle d'une puce M7 Ultra taillée pour 1,5 To de mémoire, soit le double des 768 Go prévus pour la M5 Ultra. Le plus amusant, c'est que ce chiffre ne ferait que rattraper le Mac Pro Intel de 2019, qui proposait déjà 1,5 To de mémoire DDR4 il y a six ans. Autrement dit, Apple ne battrait pas un record, il rejoindrait juste un plafond qu'il avait lui-même laissé filer en passant à ses propres puces.
Sur les Mac récents, la mémoire n'est plus une barrette qu'on ajoute, elle est soudée directement sur la puce. C'est ce qui rend la mémoire unifiée si rapide, mais ça veut aussi dire qu'on ne peut jamais l'augmenter après l'achat, et que c'est Apple qui fixe le tarif. À environ 25 dollars le gigaoctet supplémentaire, passer de 128 Go à 1,5 To coûterait plus de 35 000 dollars rien qu'en option mémoire, ce qui réserve clairement ce genre de config aux gros studios et aux usages d'intelligence artificielle.
Le souci, c'est que le marché de la mémoire est sous tension, en grande partie à cause de la demande liée à l'IA, et Apple en fait déjà les frais. La marque a dû retirer les versions 512 Go et 256 Go du Mac Studio M3 Ultra, qui plafonne désormais à 96 Go, quand le MacBook Pro M4 Max s'arrête à 128 Go. Gurman prévient d'ailleurs que la fameuse config à 1,5 To pourrait ne jamais voir le jour si la situation ne s'améliore pas, et le Mac Studio M5 a déjà été repoussé vers octobre 2026 pour les mêmes raisons.
Voir Apple taper les 1,5 To pour enfin égaler une machine de 2019, juste au moment où elle rogne les options mémoire de ses Mac actuels, résume assez bien le paradoxe de la période. La puissance est là sur le papier, la disponibilité beaucoup moins, et c'est finalement le nerf de la guerre qui décidera de tout.
Le niveau du Mac Pro de 2019, six ans après
L'information vient de la newsletter de Mark Gurman, chez Bloomberg, et parle d'une puce M7 Ultra taillée pour 1,5 To de mémoire, soit le double des 768 Go prévus pour la M5 Ultra. Le plus amusant, c'est que ce chiffre ne ferait que rattraper le Mac Pro Intel de 2019, qui proposait déjà 1,5 To de mémoire DDR4 il y a six ans. Autrement dit, Apple ne battrait pas un record, il rejoindrait juste un plafond qu'il avait lui-même laissé filer en passant à ses propres puces.
La mémoire soudée, force et faiblesse d'Apple Silicon
Sur les Mac récents, la mémoire n'est plus une barrette qu'on ajoute, elle est soudée directement sur la puce. C'est ce qui rend la mémoire unifiée si rapide, mais ça veut aussi dire qu'on ne peut jamais l'augmenter après l'achat, et que c'est Apple qui fixe le tarif. À environ 25 dollars le gigaoctet supplémentaire, passer de 128 Go à 1,5 To coûterait plus de 35 000 dollars rien qu'en option mémoire, ce qui réserve clairement ce genre de config aux gros studios et aux usages d'intelligence artificielle.
Une pénurie qui gâche la fête
Le souci, c'est que le marché de la mémoire est sous tension, en grande partie à cause de la demande liée à l'IA, et Apple en fait déjà les frais. La marque a dû retirer les versions 512 Go et 256 Go du Mac Studio M3 Ultra, qui plafonne désormais à 96 Go, quand le MacBook Pro M4 Max s'arrête à 128 Go. Gurman prévient d'ailleurs que la fameuse config à 1,5 To pourrait ne jamais voir le jour si la situation ne s'améliore pas, et le Mac Studio M5 a déjà été repoussé vers octobre 2026 pour les mêmes raisons.
On en dit quoi ?
Voir Apple taper les 1,5 To pour enfin égaler une machine de 2019, juste au moment où elle rogne les options mémoire de ses Mac actuels, résume assez bien le paradoxe de la période. La puissance est là sur le papier, la disponibilité beaucoup moins, et c'est finalement le nerf de la guerre qui décidera de tout.