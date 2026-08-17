Cette faille de macOS a déjà été exploitée pour prendre le contrôle du Mac à distance

Qu’en penser ?



L’affaire rappelle surtout qu’une faille de sécurité peut être exploitée bien avant que la majorité des utilisateurs aient installé son correctif. Ici, le risque est d’autant plus important que la vulnérabilité permettait d’aller bien au-delà d’une simple fuite d’informations en donnant potentiellement le contrôle de la machine. La bonne nouvelle est que le correctif est disponible sur plusieurs générations de macOS. Encore faut-il désormais l’installer.