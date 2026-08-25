Un nouveau Mac mini dans les prochains jours ?

UN MAC MINI AVANT LES NOUVEAUX IPHONE ?

DES DÉLAIS DE LIVRAISON PARFOIS TRÈS LONGS

BIENTÔT FABRIQUÉ AU TEXAS ?

QU’EN PENSER ?



Le Mac mini ne serait que le début d’un renouvellement beaucoup plus large. Apple préparerait également un nouvel iMac avec des couleurs inédites ainsi qu’un MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme, tous deux équipés de puces M6.



La véritable rupture arriverait toutefois avec les futurs MacBook Pro OLED tactiles, accompagnés d’un nouveau châssis. Plus tard, Apple prévoirait également de renouveler les MacBook Air et MacBook Neo, avant une seconde génération de MacBook Pro tactiles sous M7.



Si les informations de Bloomberg se confirment, ce nouveau Mac mini pourrait surtout être intéressant par le choix de sa puce et son positionnement tarifaire (oui le prix !). Et le calendrier lui donnerait une dimension un peu particulière : il pourrait même s'agir de l’un des tout derniers produits lancés sous la direction de Tim Cook, juste avant son départ annoncé de la tête d’Apple.

Le calendrier pourrait être particulièrement chargé du côté de Cupertino. D’après Mark Gurman,, avec une annonce susceptible d’intervenir dès les prochains jours.Ce lancement arriverait donc, qui devrait notamment être consacré aux iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et au premier iPhone pliable, souvent surnommé iPhone Ultra.Le Mac mini occupe aujourd’hui une place assez particulière dans le catalogue. Sonet sonen font depuis longtemps une porte d’entrée intéressante vers macOS. En outre, la machine profiterait également d’un nouvel engouement auprès des utilisateurs souhaitant faire tourner localement des modèles et applications d’intelligence artificielle.Un succès qui semble d’ailleurs avoir quelques conséquences. Le Mac mini serait devenu ces derniers mois. Selon, certains clients doivent patienter plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant de recevoir leur machine.. Mais on ne sait pas si l’arrivée de cette nouvelle génération permettra d’améliorer la situation ou provoquera au contraire une nouvelle pression sur les stocks.Autre interrogation :La firme aurait testé des versions équipées aussi bien de puces M5 que M6. Le choix définitif reste donc encore incertain, contrairement au prochain iMac qui devrait directement passer à la génération M6.Ce renouvellement intervient également alors qu’, au Texas, à partir de cette année. Tim Cook avait récemment visité le site en compagnie de représentants de l’administration Trump.Cette installation accueille également le nouveld’Apple et produit déjà certains serveurs destinés aux. Apple affirme avoir investi plusieurs centaines de millions de dollars sur place en moins de neuf mois.Il n’est pas encore certain que le Mac mini attendu dans les prochains jours soit précisément le modèle qui sera assemblé à Houston, même si cette hypothèse paraît évidemment