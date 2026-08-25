Un nouveau Mac mini dans les prochains jours ?
Par Laurence - Publié le
Apple pourrait avoir une dernière surprise avant sa grande rentrée consacrée aux iPhone. Elle pourrait bien dévoiler un nouveau Mac mini dans les prochains jours, et ce, avant la présentation attendue des iPhone 18 Pro et du premier iPhone pliable en septembre. Une machine particulièrement intéressante dans le contexte actuel, alors que le petit Mac connaît un regain de popularité grâce à l’IA exécutée localement.
Le calendrier pourrait être particulièrement chargé du côté de Cupertino. D’après Mark Gurman, Apple se prépare à renouveler son Mac mini pour la première fois depuis presque deux ans, avec une annonce susceptible d’intervenir dès les prochains jours.
Ce lancement arriverait donc juste avant l’événement de septembre, qui devrait notamment être consacré aux iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et au premier iPhone pliable, souvent surnommé iPhone Ultra.
Le Mac mini occupe aujourd’hui une place assez particulière dans le catalogue. Son format compact et son rapport performances/prix en font depuis longtemps une porte d’entrée intéressante vers macOS. En outre, la machine profiterait également d’un nouvel engouement auprès des utilisateurs souhaitant faire tourner localement des modèles et applications d’intelligence artificielle.
Un succès qui semble d’ailleurs avoir quelques conséquences. Le Mac mini serait devenu ces derniers mois l’un des points sensibles de la chaîne d’approvisionnement d’Apple. Selon Bloomberg, certains clients doivent patienter plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant de recevoir leur machine.
Tim Cook avait lui-même reconnu le problème et prévenu que son règlement prendrait du temps. Mais on ne sait pas si l’arrivée de cette nouvelle génération permettra d’améliorer la situation ou provoquera au contraire une nouvelle pression sur les stocks.
Autre interrogation : quelle puce Apple installera-t-elle à l’intérieur ? La firme aurait testé des versions équipées aussi bien de puces M5 que M6. Le choix définitif reste donc encore incertain, contrairement au prochain iMac qui devrait directement passer à la génération M6.
Ce renouvellement intervient également alors qu’Apple a confirmé son intention de produire des Mac mini dans son usine de Houston, au Texas, à partir de cette année. Tim Cook avait récemment visité le site en compagnie de représentants de l’administration Trump.
Cette installation accueille également le nouvel Advanced Manufacturing Center d’Apple et produit déjà certains serveurs destinés aux infrastructures d’intelligence artificielle de la firme. Apple affirme avoir investi plusieurs centaines de millions de dollars sur place en moins de neuf mois.
Il n’est pas encore certain que le Mac mini attendu dans les prochains jours soit précisément le modèle qui sera assemblé à Houston, même si cette hypothèse paraît évidemment crédible.
Le Mac mini ne serait que le début d’un renouvellement beaucoup plus large. Apple préparerait également un nouvel iMac avec des couleurs inédites ainsi qu’un MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme, tous deux équipés de puces M6.
La véritable rupture arriverait toutefois avec les futurs MacBook Pro OLED tactiles, accompagnés d’un nouveau châssis. Plus tard, Apple prévoirait également de renouveler les MacBook Air et MacBook Neo, avant une seconde génération de MacBook Pro tactiles sous M7.
Si les informations de Bloomberg se confirment, ce nouveau Mac mini pourrait surtout être intéressant par le choix de sa puce et son positionnement tarifaire (oui le prix !). Et le calendrier lui donnerait une dimension un peu particulière : il pourrait même s'agir de l’un des tout derniers produits lancés sous la direction de Tim Cook, juste avant son départ annoncé de la tête d’Apple.
UN MAC MINI AVANT LES NOUVEAUX IPHONE ?
Le calendrier pourrait être particulièrement chargé du côté de Cupertino. D’après Mark Gurman, Apple se prépare à renouveler son Mac mini pour la première fois depuis presque deux ans, avec une annonce susceptible d’intervenir dès les prochains jours.
Ce lancement arriverait donc juste avant l’événement de septembre, qui devrait notamment être consacré aux iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et au premier iPhone pliable, souvent surnommé iPhone Ultra.
Le Mac mini occupe aujourd’hui une place assez particulière dans le catalogue. Son format compact et son rapport performances/prix en font depuis longtemps une porte d’entrée intéressante vers macOS. En outre, la machine profiterait également d’un nouvel engouement auprès des utilisateurs souhaitant faire tourner localement des modèles et applications d’intelligence artificielle.
DES DÉLAIS DE LIVRAISON PARFOIS TRÈS LONGS
Un succès qui semble d’ailleurs avoir quelques conséquences. Le Mac mini serait devenu ces derniers mois l’un des points sensibles de la chaîne d’approvisionnement d’Apple. Selon Bloomberg, certains clients doivent patienter plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant de recevoir leur machine.
Tim Cook avait lui-même reconnu le problème et prévenu que son règlement prendrait du temps. Mais on ne sait pas si l’arrivée de cette nouvelle génération permettra d’améliorer la situation ou provoquera au contraire une nouvelle pression sur les stocks.
Autre interrogation : quelle puce Apple installera-t-elle à l’intérieur ? La firme aurait testé des versions équipées aussi bien de puces M5 que M6. Le choix définitif reste donc encore incertain, contrairement au prochain iMac qui devrait directement passer à la génération M6.
BIENTÔT FABRIQUÉ AU TEXAS ?
Ce renouvellement intervient également alors qu’Apple a confirmé son intention de produire des Mac mini dans son usine de Houston, au Texas, à partir de cette année. Tim Cook avait récemment visité le site en compagnie de représentants de l’administration Trump.
Cette installation accueille également le nouvel Advanced Manufacturing Center d’Apple et produit déjà certains serveurs destinés aux infrastructures d’intelligence artificielle de la firme. Apple affirme avoir investi plusieurs centaines de millions de dollars sur place en moins de neuf mois.
Il n’est pas encore certain que le Mac mini attendu dans les prochains jours soit précisément le modèle qui sera assemblé à Houston, même si cette hypothèse paraît évidemment crédible.
QU’EN PENSER ?
Le Mac mini ne serait que le début d’un renouvellement beaucoup plus large. Apple préparerait également un nouvel iMac avec des couleurs inédites ainsi qu’un MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme, tous deux équipés de puces M6.
La véritable rupture arriverait toutefois avec les futurs MacBook Pro OLED tactiles, accompagnés d’un nouveau châssis. Plus tard, Apple prévoirait également de renouveler les MacBook Air et MacBook Neo, avant une seconde génération de MacBook Pro tactiles sous M7.
Si les informations de Bloomberg se confirment, ce nouveau Mac mini pourrait surtout être intéressant par le choix de sa puce et son positionnement tarifaire (oui le prix !). Et le calendrier lui donnerait une dimension un peu particulière : il pourrait même s'agir de l’un des tout derniers produits lancés sous la direction de Tim Cook, juste avant son départ annoncé de la tête d’Apple.