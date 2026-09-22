Mise à jour de sécurité en vue pour macOS Tahoe 26.7.1 et Sequoia 15.8.1

Qu’en penser ?



Pas de nouveauté spectaculaire ici : Apple poursuit surtout la maintenance de ses anciennes versions de macOS, avec des correctifs de sécurité qui devraient rapidement être proposés à tous les utilisateurs. L’arrivée d’une deuxième RC laisse penser que Cupertino a identifié quelques derniers ajustements avant le déploiement définitif. Pour les nouveautés, il faudra plutôt regarder du côté de macOS 27.2, actuellement en bêta.