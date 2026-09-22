Mise à jour de sécurité en vue pour macOS Tahoe 26.7.1 et Sequoia 15.8.1
Par Laurence - Publié le
Apple peaufine encore ses anciennes versions de macOS. Moins d’une semaine après avoir proposé une première Release Candidate de macOS Tahoe 26.7.1 et macOS Sequoia 15.8.1, la firme a déployé hier soir une deuxième RC pour chacun des deux systèmes, dernière étape probable avant leur mise à disposition auprès du grand public.
Contrairement à macOS Golden Gate 27.2, actuellement en bêta et qui apporte plusieurs nouveautés, Apple ne semble pas avoir prévu de nouvelles fonctions pour macOS Tahoe 26.7.1 et macOS Sequoia 15.8.1.
Les notes fournies par Cupertino restent particulièrement succinctes. Apple indique simplement que ces versions apportent d’importants correctifs de sécurité et sont recommandées à tous les utilisateurs.
La firme ne détaille pas encore les vulnérabilités concernées. Comme à son habitude, elle devrait publier la liste complète des correctifs de sécurité lors du déploiement des versions définitives. La build de macOS Tahoe 26.7.1 RC 2 porte le numéro 25G313, tandis que celle de macOS Sequoia 15.8.1 RC 2 est numérotée 24H212.
Ces mises à jour arrivent alors qu’Apple a déjà lancé le développement de macOS Golden Gate 27.2. La firme avait d’ailleurs créé une petite surprise la semaine dernière en proposant directement macOS 27.2 bêta 1, sans passer par une bêta classique de macOS 27.1. Cette future version apporte notamment la prise en charge de nouvelles langues par Siri AI, avec l’arrivée du français, du japonais, du coréen, du portugais et de l’espagnol.
En parallèle, Apple continue donc d’assurer la maintenance de Tahoe et Sequoia pour les utilisateurs qui n’ont pas encore migré vers macOS 27, notamment avec les correctifs de sécurité les plus importants. Sauf découverte de dernière minute ou nouvelle RC, macOS Tahoe 26.7.1 et macOS Sequoia 15.8.1 devraient désormais être proposés prochainement dans leur version définitive.
Pas de nouveauté spectaculaire ici : Apple poursuit surtout la maintenance de ses anciennes versions de macOS, avec des correctifs de sécurité qui devraient rapidement être proposés à tous les utilisateurs. L’arrivée d’une deuxième RC laisse penser que Cupertino a identifié quelques derniers ajustements avant le déploiement définitif. Pour les nouveautés, il faudra plutôt regarder du côté de macOS 27.2, actuellement en bêta.
Des mises à jour essentiellement consacrées à la sécurité
Contrairement à macOS Golden Gate 27.2, actuellement en bêta et qui apporte plusieurs nouveautés, Apple ne semble pas avoir prévu de nouvelles fonctions pour macOS Tahoe 26.7.1 et macOS Sequoia 15.8.1.
Les notes fournies par Cupertino restent particulièrement succinctes. Apple indique simplement que ces versions apportent d’importants correctifs de sécurité et sont recommandées à tous les utilisateurs.
La firme ne détaille pas encore les vulnérabilités concernées. Comme à son habitude, elle devrait publier la liste complète des correctifs de sécurité lors du déploiement des versions définitives. La build de macOS Tahoe 26.7.1 RC 2 porte le numéro 25G313, tandis que celle de macOS Sequoia 15.8.1 RC 2 est numérotée 24H212.
Apple continue de maintenir ses anciens systèmes
Ces mises à jour arrivent alors qu’Apple a déjà lancé le développement de macOS Golden Gate 27.2. La firme avait d’ailleurs créé une petite surprise la semaine dernière en proposant directement macOS 27.2 bêta 1, sans passer par une bêta classique de macOS 27.1. Cette future version apporte notamment la prise en charge de nouvelles langues par Siri AI, avec l’arrivée du français, du japonais, du coréen, du portugais et de l’espagnol.
En parallèle, Apple continue donc d’assurer la maintenance de Tahoe et Sequoia pour les utilisateurs qui n’ont pas encore migré vers macOS 27, notamment avec les correctifs de sécurité les plus importants. Sauf découverte de dernière minute ou nouvelle RC, macOS Tahoe 26.7.1 et macOS Sequoia 15.8.1 devraient désormais être proposés prochainement dans leur version définitive.
Qu’en penser ?
Pas de nouveauté spectaculaire ici : Apple poursuit surtout la maintenance de ses anciennes versions de macOS, avec des correctifs de sécurité qui devraient rapidement être proposés à tous les utilisateurs. L’arrivée d’une deuxième RC laisse penser que Cupertino a identifié quelques derniers ajustements avant le déploiement définitif. Pour les nouveautés, il faudra plutôt regarder du côté de macOS 27.2, actuellement en bêta.