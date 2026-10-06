MacBook OLED tactile : macOS 27.2 cache de nouveaux gestes pensés pour le toucher
Par Laurence - Publié le
Les indices autour du premier MacBook tactile continuent de s’accumuler. La bêta de macOS Golden Gate 27.2 contient plusieurs références à des gestes tactiles dans Safari, Photos, Notes ou encore Coup d’œil. De quoi préparer le futur MacBook OLED ? Peut-être, même si une autre explication reste possible : Sidecar.
Alors qu’Apple préparerait une refonte majeure du MacBook Pro (qui pourrait bien s'appeler Mac Book Ultra mais rien n'est moins sûr), macOS commence à évoluer pour mieux prendre en charge les interactions tactiles. En effet, plusieurs nouveautés ont été découvertes dans le code de la dernière bêta de macOS Golden Gate 27.2. Elles concernent directement certaines des applications les plus utilisées du système.
Safari accueille ainsi un nouveau système de reconnaissance baptisé
Derrière ces noms très techniques, se cache surtout un point commun : tous semblent destinés à mieux reconnaître et gérer des interactions effectuées directement avec les doigts.
Il est évidemment difficile de ne pas rapprocher ces découvertes des nombreuses rumeurs concernant le futur MacBook haut de gamme d’Apple. Après avoir longtemps refusé l’idée même d’un Mac à écran tactile, Cupertino s’apprêterait en effet à changer radicalement de stratégie. Le prochain modèle devrait être le premier MacBook équipé d’un écran tactile, mais également le premier à profiter d’une dalle Tandem OLED.
L’appareil pourrait être lancé avant la fin de l’année 2026, avec un design entièrement revu. Apple aurait notamment réorganisé et miniaturisé une partie des composants internes afin d’obtenir une machine nettement plus fine et plus légère que les MacBook Pro actuels.
Autre changement particulièrement visible, l'encoche laisserait sa place à une Dynamic Island, sur un principe proche de celui utilisé sur l’iPhone. Le MacBook Ultra devrait en revanche conserver les puces M5 Pro et M5 Max, Apple ayant décidé d’accélérer son calendrier afin de passer ensuite plus rapidement à la génération M7.
La découverte de ces nouveaux gestes dans macOS 27.2 ne constitue toutefois pas une confirmation à 100% du MacBook tactile. Il existe une autre explication parfaitement crédible : Sidecar.
Avec macOS Golden Gate, Apple a justement considérablement renforcé la prise en charge tactile lorsque l’iPad est utilisé comme écran externe d’un Mac. Alors que Sidecar imposait auparavant de nombreuses limitations, macOS 27 permet désormais d’interagir beaucoup plus directement avec l’interface depuis l’écran tactile de l’iPad.
Les nouveaux systèmes de reconnaissance découverts pourraient donc simplement servir à améliorer cette expérience. Apple pourrait par exemple permettre davantage de pressions prolongées, de glisser-déposer ou d’autres interactions tactiles dans les applications lorsqu’elles sont affichées sur l’iPad.
Mais cette évolution n’a pas commencé avec macOS 27.2. Dès la première version de macOS Golden Gate, Apple avait introduit plusieurs comportements qui paraissent particulièrement naturels sur un écran tactile. Safari, Mail et Calendrier ont notamment adopté un geste permettant de tirer l’interface vers le bas pour actualiser son contenu, une interaction extrêmement familière sur iPhone et iPad, mais beaucoup moins indispensable avec une souris ou un trackpad.
Pris séparément, chacun de ces changements peut facilement s’expliquer par l’évolution de Sidecar. Ensemble, ils montrent néanmoins qu’Apple adapte progressivement certaines parties de macOS à une utilisation directement au doigt. Et si un MacBook tactile doit réellement arriver dans les prochains mois, cette évolution logicielle est évidemment indispensable : ajouter simplement une dalle tactile sans adapter les applications et leurs interactions aurait finalement assez peu d’intérêt.
De nouveaux gestes tactiles dans macOS 27.2
Alors qu’Apple préparerait une refonte majeure du MacBook Pro (qui pourrait bien s'appeler Mac Book Ultra mais rien n'est moins sûr), macOS commence à évoluer pour mieux prendre en charge les interactions tactiles. En effet, plusieurs nouveautés ont été découvertes dans le code de la dernière bêta de macOS Golden Gate 27.2. Elles concernent directement certaines des applications les plus utilisées du système.
Safari accueille ainsi un nouveau système de reconnaissance baptisé
touch sentinel recognizer, tandis que Photos contient désormais une référence à PXGTouchDwellGestureRecognizer. Du côté de Notes, on trouve une fonction ICTouchPressGestureRecognizer, alors que Coup d’œil gagne une fonction baptisée dragTouch.
Derrière ces noms très techniques, se cache surtout un point commun : tous semblent destinés à mieux reconnaître et gérer des interactions effectuées directement avec les doigts.
Enfin un Mac tactile ?
Il est évidemment difficile de ne pas rapprocher ces découvertes des nombreuses rumeurs concernant le futur MacBook haut de gamme d’Apple. Après avoir longtemps refusé l’idée même d’un Mac à écran tactile, Cupertino s’apprêterait en effet à changer radicalement de stratégie. Le prochain modèle devrait être le premier MacBook équipé d’un écran tactile, mais également le premier à profiter d’une dalle Tandem OLED.
L’appareil pourrait être lancé avant la fin de l’année 2026, avec un design entièrement revu. Apple aurait notamment réorganisé et miniaturisé une partie des composants internes afin d’obtenir une machine nettement plus fine et plus légère que les MacBook Pro actuels.
Autre changement particulièrement visible, l'encoche laisserait sa place à une Dynamic Island, sur un principe proche de celui utilisé sur l’iPhone. Le MacBook Ultra devrait en revanche conserver les puces M5 Pro et M5 Max, Apple ayant décidé d’accélérer son calendrier afin de passer ensuite plus rapidement à la génération M7.
Quid de Sidecar ?
La découverte de ces nouveaux gestes dans macOS 27.2 ne constitue toutefois pas une confirmation à 100% du MacBook tactile. Il existe une autre explication parfaitement crédible : Sidecar.
Avec macOS Golden Gate, Apple a justement considérablement renforcé la prise en charge tactile lorsque l’iPad est utilisé comme écran externe d’un Mac. Alors que Sidecar imposait auparavant de nombreuses limitations, macOS 27 permet désormais d’interagir beaucoup plus directement avec l’interface depuis l’écran tactile de l’iPad.
Les nouveaux systèmes de reconnaissance découverts pourraient donc simplement servir à améliorer cette expérience. Apple pourrait par exemple permettre davantage de pressions prolongées, de glisser-déposer ou d’autres interactions tactiles dans les applications lorsqu’elles sont affichées sur l’iPad.
QU’EN PENSER ?
Mais cette évolution n’a pas commencé avec macOS 27.2. Dès la première version de macOS Golden Gate, Apple avait introduit plusieurs comportements qui paraissent particulièrement naturels sur un écran tactile. Safari, Mail et Calendrier ont notamment adopté un geste permettant de tirer l’interface vers le bas pour actualiser son contenu, une interaction extrêmement familière sur iPhone et iPad, mais beaucoup moins indispensable avec une souris ou un trackpad.
Pris séparément, chacun de ces changements peut facilement s’expliquer par l’évolution de Sidecar. Ensemble, ils montrent néanmoins qu’Apple adapte progressivement certaines parties de macOS à une utilisation directement au doigt. Et si un MacBook tactile doit réellement arriver dans les prochains mois, cette évolution logicielle est évidemment indispensable : ajouter simplement une dalle tactile sans adapter les applications et leurs interactions aurait finalement assez peu d’intérêt.