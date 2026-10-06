MacBook OLED tactile : macOS 27.2 cache de nouveaux gestes pensés pour le toucher

De nouveaux gestes tactiles dans macOS 27.2

touch sentinel recognizer

Enfin un Mac tactile ?

Quid de Sidecar ?

QU’EN PENSER ?



Mais cette évolution n’a pas commencé avec macOS 27.2. Dès la première version de macOS Golden Gate, Apple avait introduit plusieurs comportements qui paraissent particulièrement naturels sur un écran tactile. Safari, Mail et Calendrier ont notamment adopté un geste permettant de tirer l’interface vers le bas pour actualiser son contenu, une interaction extrêmement familière sur iPhone et iPad, mais beaucoup moins indispensable avec une souris ou un trackpad.



Pris séparément, chacun de ces changements peut facilement s’expliquer par l’évolution de Sidecar. Ensemble, ils montrent néanmoins qu’Apple adapte progressivement certaines parties de macOS à une utilisation directement au doigt. Et si un MacBook tactile doit réellement arriver dans les prochains mois, cette évolution logicielle est évidemment indispensable : ajouter simplement une dalle tactile sans adapter les applications et leurs interactions aurait finalement assez peu d’intérêt.

Alors qu’Apple préparerait une refonte majeure du MacBook Pro (qui pourrait bien s'appeler Mac Book Ultra mais rien n'est moins sûr),En effet, plusieurs nouveautés ont été découvertes dans le. Elles concernent directement certaines des applications les plus utilisées du système.accueille ainsi un nouveau système de reconnaissance baptisé, tandis que Photos contient désormais une référence à. Du côté de, on trouve une fonction, alors que Coup d’œil gagne une fonction baptiséeDerrière ces noms très techniques, se cache surtout: tous semblent destinés à mieux reconnaître et gérer des interactions effectuées directement avec les doigts.Il est évidemment difficile de ne pas rapprocher ces découvertes des nombreuses rumeurs concernant le. Après avoir longtempsl’idée même d’un Mac à écran tactile, Cupertino s’apprêterait en effet à. Le prochain modèle devrait être le, mais également le premier à profiter d’uneApple aurait notamment réorganisé et miniaturisé une partie des composants internes afin d’obtenir une machine nettement plus fine et plus légère que les MacBook Pro actuels.Autre changement particulièrement visible,, sur un principe proche de celui utilisé sur l’iPhone. Le MacBook Ultra devrait en revanche conserver les puces M5 Pro et M5 Max, Apple ayant décidé d’accélérer son calendrier afin de passer ensuite plus rapidement à la génération M7.La découverte de ces nouveaux gestes dans macOS 27.2. Il existe une autre explication parfaitement crédible :Avec macOS Golden Gate,. Alors que Sidecar imposait auparavant de nombreuses limitations, macOS 27 permet désormais d’interagir beaucoup plus directement avec l’interface depuis l’écran tactile de l’iPad.Les nouveaux systèmes de reconnaissance découverts pourraient donc simplement servir à. Apple pourrait par exemple permettre davantage de pressions prolongées, de glisser-déposer ou d’autres interactions tactiles dans les applications lorsqu’elles sont affichées sur l’iPad.