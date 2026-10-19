Qu'attendre du MacBook Pro OLED tactile

Une présentation le 27-28 octobre, une sortie le 6 novembre ?

Un écran Tandem OLED et une Dynamic Island

macOS 27 se prépare à accueillir le tactile

Des puces M5 Pro et M5 Max, mais pas de M6

Qu’en penser ?



L’arrivée du tactile sur le MacBook Pro constituerait l’un des changements les plus importants de la gamme depuis plusieurs années. Apple semble enfin prête à rapprocher les usages du Mac et de l’iPad, sans pour autant fusionner leurs systèmes d’exploitation.



L’association du Tandem OLED, de la Dynamic Island et d’un châssis plus léger pourrait rendre cette génération particulièrement intéressante. Mais deux inconnues demeurent : le prix, qui risque de grimper avec l’arrivée de l’OLED, et l’intérêt réel du tactile sur un ordinateur portable traditionnel. Réponse dans quelques jours...

Le calendrier des nouveautés Apple continue de se préciser. Après l’iPhone Duo et les nouveaux produits domotique,Selon Mark Gurman,. Cette opération, qui implique généralement le remplacement de la signalétique et la mise en place de nouveaux produits sur les tables de démonstration, laisse présager une commercialisation imminente.Le calendrier correspondrait à une présentation des nouveaux MacBook Pro dès le 27-28 octobre, suivie de leur arrivée en boutique le vendredi 6 novembre.Il s’agit pour l’instant de rumeurs diverses et variées. Mais pour le moment, ces dernières se sont révélées plutôt exactes, d'autant que quelques bribes de codes cachent quelques fonctions tactiles inédites !La principale nouveauté serait évidemment l’arrivée d’un, une première pour les ordinateurs portables d’Apple. La firme abandonnerait également la technologie mini-LED au profit d’une dalle, similaire à celle de l’iPad Pro. En superposant deux couches OLED, cette technologie permet notamment d’améliorer la luminosité tout en conservant les noirs profonds et les contrastes caractéristiques de l’OLED.Parmi les autres changements visibles,, plus petite que celle de l’iPhone. En revanche, malgré cette évolution,Apple ne se contenterait pas d’ajouter une dalle tactile à son ordinateur. D'aprèsLorsqu’un utilisateur toucherait un bouton, le système pourrait afficher un menu contextuel spécialement conçu pour les interactions tactiles. Les commandes de la barre des menus pourraient également s’agrandir automatiquement pour faciliter leur sélection., notamment des éléments d’interface légèrement plus grands, la prise en charge de gestes de rafraîchissement et des évolutions de Sidecar. L’objectif serait donc de conserver l’interface traditionnelle du Mac, sans transformer macOS en iPadOS.Contrairement aux premières rumeurs,. Apple aurait finalement décidé de conserver les M5 Pro et M5 Max pour cette première génération, avant d’accélérer le développement de la famille M7.Le constructeur réserverait ainsi les nouvelles pucesà une génération ultérieure de MacBook Pro haut de gamme. Une version plus accessible, équipée d’une puce M7 standard, pourrait également arriver dès le printemps 2027.Côté design, les nouveaux modèles seraient, grâce à une réorganisation des composants internes. Reste à savoir si cet amincissement aura des conséquences sur le refroidissement et l’autonomie.