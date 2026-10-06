Un outil gratuit vire Apple Intelligence du Mac et récupère 12 Go

On en dit quoi ?



Qu'il faille passer par un outil publié sur GitHub pour retrouver un choix qu'Apple offrait encore il y a un an, ça dit quand même beaucoup de choses sur la période. Sur un MacBook Air avec 256 Go de stockage, 12 Go confisqués par des fonctions que beaucoup n'utilisent jamais, c'est loin d'être anodin.