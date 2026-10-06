Un outil gratuit vire Apple Intelligence du Mac et récupère 12 Go
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple a retiré de macOS 27 le bouton qui permettait de désactiver Apple Intelligence, alors que ses modèles occupent jusqu'à 14 Go sur le SSD. Un développeur indépendant a mis en ligne RemoveMacAI, un outil open-source qui efface tout ça en une commande et empêche le système de le retélécharger ensuite. L'opération est réversible, mais elle demande quelques précautions.
Sous macOS 26, les modèles d'Apple Intelligence occupaient déjà quelque 7 Go. Avec macOS 27, le compteur grimpe à 14 Go, et Apple a éparpillé les réglages qui permettent de limiter la casse dans une douzaine d'endroits différents, dont certains se cachent dans Temps d'écran. Om Lahore, le développeur derrière RemoveMacAI, explique qu'Apple a rendu la suppression
RemoveMacAI, qui vise les Mac Apple Silicon, s'installe en une ligne de commande via curl ou Homebrew, puis pose un profil de configuration que vous devez valider vous-même. Ce profil active les clés de restriction qu'Apple a prévues pour les entreprises, et l'outil utilise ensuite le service de gestion des ressources du système pour effacer les modèles déjà téléchargés. Petit détail bien vu, les futures tentatives de téléchargement sont redirigées vers un port local fermé, du coup macOS ne peut pas récupérer les fichiers en douce. Pas besoin de désactiver la protection SIP, aucun fichier système n'est modifié, la dictée continue de fonctionner, et une commande revert restaure tout si vous changez d'avis. Le code est publié sous licence MIT, gratuitement.
Il faut quand même savoir ce que vous abandonnez : Siri, les outils d'écriture, Genmoji, Image Playground, l'extension ChatGPT, les résumés de notifications, le nettoyage des photos et la complétion de code dans Xcode disparaissent d'un coup. Certaines clés de restriction utilisées par l'outil sont dépréciées depuis macOS 26.4, et une future mise à jour pourrait donc tout casser. Le projet n'a pas non plus fait l'objet d'un audit de sécurité indépendant. Une sauvegarde Time Machine avant de se lancer n'est pas du luxe, et les applications tierces qui utilisent les modèles d'Apple risquent de se comporter bizarrement.
Qu'il faille passer par un outil publié sur GitHub pour retrouver un choix qu'Apple offrait encore il y a un an, ça dit quand même beaucoup de choses sur la période. Sur un MacBook Air avec 256 Go de stockage, 12 Go confisqués par des fonctions que beaucoup n'utilisent jamais, c'est loin d'être anodin.
Le bouton a disparu
Sous macOS 26, les modèles d'Apple Intelligence occupaient déjà quelque 7 Go. Avec macOS 27, le compteur grimpe à 14 Go, et Apple a éparpillé les réglages qui permettent de limiter la casse dans une douzaine d'endroits différents, dont certains se cachent dans Temps d'écran. Om Lahore, le développeur derrière RemoveMacAI, explique qu'Apple a rendu la suppression
pratiquement impossibledans cette version. Son outil a visiblement touché un nerf, puisque le projet a fait beaucoup de bruit sur Hacker News et cumule déjà plus de 2400 étoiles sur GitHub.
Mais comment ça marche ?
RemoveMacAI, qui vise les Mac Apple Silicon, s'installe en une ligne de commande via curl ou Homebrew, puis pose un profil de configuration que vous devez valider vous-même. Ce profil active les clés de restriction qu'Apple a prévues pour les entreprises, et l'outil utilise ensuite le service de gestion des ressources du système pour effacer les modèles déjà téléchargés. Petit détail bien vu, les futures tentatives de téléchargement sont redirigées vers un port local fermé, du coup macOS ne peut pas récupérer les fichiers en douce. Pas besoin de désactiver la protection SIP, aucun fichier système n'est modifié, la dictée continue de fonctionner, et une commande revert restaure tout si vous changez d'avis. Le code est publié sous licence MIT, gratuitement.
Pas sans risques
Il faut quand même savoir ce que vous abandonnez : Siri, les outils d'écriture, Genmoji, Image Playground, l'extension ChatGPT, les résumés de notifications, le nettoyage des photos et la complétion de code dans Xcode disparaissent d'un coup. Certaines clés de restriction utilisées par l'outil sont dépréciées depuis macOS 26.4, et une future mise à jour pourrait donc tout casser. Le projet n'a pas non plus fait l'objet d'un audit de sécurité indépendant. Une sauvegarde Time Machine avant de se lancer n'est pas du luxe, et les applications tierces qui utilisent les modèles d'Apple risquent de se comporter bizarrement.
On en dit quoi ?
Qu'il faille passer par un outil publié sur GitHub pour retrouver un choix qu'Apple offrait encore il y a un an, ça dit quand même beaucoup de choses sur la période. Sur un MacBook Air avec 256 Go de stockage, 12 Go confisqués par des fonctions que beaucoup n'utilisent jamais, c'est loin d'être anodin.