Apple Intelligence en Chine : Alibaba aux commandes et Pékin qui valide chaque mise à jour
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple compte activer Apple Intelligence en Chine en décembre avec iOS 27.3, après deux ans de négociations avec le régulateur. Les iPhone chinois recevront les fonctions lancées fin 2024 partout ailleurs, avec des modèles fournis par Alibaba et une surveillance étroite de Pékin. Le nouveau Siri dopé à l'IA, lui, ne fait pas le voyage.
Apple Intelligence est sorti aux États-Unis en octobre 2024, et la version chinoise a d'abord été promise pour mai 2025, puis repoussée à fin 2025, puis au printemps 2026. Le calendrier de décembre vient de Mark Gurman de Bloomberg, généralement bien renseigné sur les plans d'Apple. Pékin a accordé un premier feu vert en juillet dernier, complété le 29 septembre par une autorisation qui couvre les modèles d'Alibaba, et il manque encore un dernier tampon administratif avant le lancement commercial. Cette fois, ça semble être la bonne.
Sur place, Apple ne peut pas utiliser ses propres serveurs d'IA comme elle le fait ailleurs. Les requêtes passeront par les modèles Qwen et Tongyi Wanxiang d'Alibaba, qui fournit aussi la couche de filtrage exigée par les autorités, alors que Baidu s'occupe de la recherche et de certaines fonctions liées à Siri. Les utilisateurs chinois retrouveront les résumés de notifications, les outils d'écriture, les Genmoji et le nettoyage d'objets dans Photos. Par contre, pas d'Image Playground ni de génération de texte avancée. Et chaque mise à jour des modèles devra être validée par le gouvernement avant d'arriver sur les iPhone.
Le gros morceau, c'est le nouveau Siri reconstruit autour des modèles Gemini de Google, et il ne fait pas partie du lancement. En interne, Apple serait même pessimiste sur sa venue en Chine. L'Europe n'est pas mieux lotie : par chez nous, Apple Intelligence fonctionne depuis longtemps, mais ce Siri nouvelle génération n'a toujours aucune date ni aucun feu vert réglementaire connu. Pendant ce temps, Huawei, Xiaomi, Oppo et Vivo remplissent leurs téléphones d'IA depuis des années, et les fonctions qu'Apple s'apprête à livrer aux clients chinois datent déjà de deux ans.
Deux ans de négociations pour livrer des résumés de notifications et des emoji personnalisés, c'est beaucoup d'efforts pour un résultat assez mince. On comprend le calcul, le marché chinois est bien trop important pour être laissé de côté, et Apple ne pouvait pas rester le seul constructeur sans IA sur place. Mais le vrai enjeu, c'est ce fameux nouveau Siri, et là, personne n'a de date à offrir, ni à Pékin ni à Bruxelles. Les clients chinois découvriront donc en décembre des fonctions que le reste du monde a déjà un peu oubliées, et nous, on attendra le vrai Siri avec eux.
Deux ans de retard
Apple Intelligence est sorti aux États-Unis en octobre 2024, et la version chinoise a d'abord été promise pour mai 2025, puis repoussée à fin 2025, puis au printemps 2026. Le calendrier de décembre vient de Mark Gurman de Bloomberg, généralement bien renseigné sur les plans d'Apple. Pékin a accordé un premier feu vert en juillet dernier, complété le 29 septembre par une autorisation qui couvre les modèles d'Alibaba, et il manque encore un dernier tampon administratif avant le lancement commercial. Cette fois, ça semble être la bonne.
Pékin garde la main
Sur place, Apple ne peut pas utiliser ses propres serveurs d'IA comme elle le fait ailleurs. Les requêtes passeront par les modèles Qwen et Tongyi Wanxiang d'Alibaba, qui fournit aussi la couche de filtrage exigée par les autorités, alors que Baidu s'occupe de la recherche et de certaines fonctions liées à Siri. Les utilisateurs chinois retrouveront les résumés de notifications, les outils d'écriture, les Genmoji et le nettoyage d'objets dans Photos. Par contre, pas d'Image Playground ni de génération de texte avancée. Et chaque mise à jour des modèles devra être validée par le gouvernement avant d'arriver sur les iPhone.
Le nouveau Siri attendra
Le gros morceau, c'est le nouveau Siri reconstruit autour des modèles Gemini de Google, et il ne fait pas partie du lancement. En interne, Apple serait même pessimiste sur sa venue en Chine. L'Europe n'est pas mieux lotie : par chez nous, Apple Intelligence fonctionne depuis longtemps, mais ce Siri nouvelle génération n'a toujours aucune date ni aucun feu vert réglementaire connu. Pendant ce temps, Huawei, Xiaomi, Oppo et Vivo remplissent leurs téléphones d'IA depuis des années, et les fonctions qu'Apple s'apprête à livrer aux clients chinois datent déjà de deux ans.
On en dit quoi ?
Deux ans de négociations pour livrer des résumés de notifications et des emoji personnalisés, c'est beaucoup d'efforts pour un résultat assez mince. On comprend le calcul, le marché chinois est bien trop important pour être laissé de côté, et Apple ne pouvait pas rester le seul constructeur sans IA sur place. Mais le vrai enjeu, c'est ce fameux nouveau Siri, et là, personne n'a de date à offrir, ni à Pékin ni à Bruxelles. Les clients chinois découvriront donc en décembre des fonctions que le reste du monde a déjà un peu oubliées, et nous, on attendra le vrai Siri avec eux.