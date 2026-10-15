Apple Intelligence en Chine : Alibaba aux commandes et Pékin qui valide chaque mise à jour

On en dit quoi ?



Deux ans de négociations pour livrer des résumés de notifications et des emoji personnalisés, c'est beaucoup d'efforts pour un résultat assez mince. On comprend le calcul, le marché chinois est bien trop important pour être laissé de côté, et Apple ne pouvait pas rester le seul constructeur sans IA sur place. Mais le vrai enjeu, c'est ce fameux nouveau Siri, et là, personne n'a de date à offrir, ni à Pékin ni à Bruxelles. Les clients chinois découvriront donc en décembre des fonctions que le reste du monde a déjà un peu oubliées, et nous, on attendra le vrai Siri avec eux.