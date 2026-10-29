MacBook Pro tactile : arrêtez avec Steve Jobs, il est mort il y a quinze ans

On en dit quoi ?



Ce MacBook Pro tactile, je vais le commander. Pas forcément pour le tactile, même si je l'utiliserai ponctuellement : pour le poids en baisse, le passage à 2 To et ce verre nano-texturé que je regrette de ne pas avoir choisis sur mon précédent MacBook Pro. Et je serai bien content de pouvoir poser le doigt sur mes propres apps pour les tester, même dix minutes par mois. Le vrai sujet de débat, ce n'est pas la couche tactile, c'est le prix. À 3 299 € d'entrée de gamme, la machine s'adresse à des gens qui savent très exactement ce qu'ils achètent, et ces gens-là existent, et croyez moi, certains attendaient un Mac tactile depuis des années pour basculer. Je pense qu'il va très bien se vendre.