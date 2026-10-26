MacBook Pro : M6, OLED et écran tactile, voici ce qui nous attend mercredi !
Par Laurence - Publié le
Apple devrait revoir en profondeur sa gamme MacBook Pro ce mercredi 28 octobre, avec un modèle 14 pouces équipé de la puce M6, mais surtout les premiers MacBook Pro OLED tactiles. Mais cette petite révolution pourrait toutefois compliquer sérieusement le catalogue, avec trois gammes distinctes et des générations de processeurs qui cohabitent.
Depuis plusieurs années, Apple propose une gamme MacBook Pro relativement simple, avec des modèles 14 et 16 pouces, déclinés selon leur puissance et leurs configurations. Mais les annonces attendues ce mercredi 28 octobre pourraient bouleverser cette organisation. A priori, Apple envisagerait désormais de proposer trois niveaux de MacBook Pro, avec des différences importantes en matière de design, d’écran et de performances.
Le premier niveau serait constitué d’un MacBook Pro 14 pouces équipé de la nouvelle puce M6. Ce modèle conserverait le design actuel, avec son écran mini-LED. Malgré sa puce M6, elle constituerait l'entrée de gamme Pro, qui conviendrait à de nombreux utilisateurs.
Au milieu de la gamme, Apple conserverait les MacBook Pro 14 et 16 pouces M5 Pro et M5 Max. Ces machines, actuellement commercialisées, ne bénéficieraient d’aucune modification particulière. Elles continueraient de répondre aux besoins des utilisateurs recherchant davantage de puissance, sans nécessairement vouloir investir dans les nouveaux modèles plus chers ou n'ayant pas besoin du tactile. Selon le cabinet Omdia, la production des dalles mini-LED destinées aux MacBook Pro devrait d’ailleurs se poursuivre jusqu’en 2028. Un élément qui laisse penser que cette technologie pourrait encore cohabiter plusieurs années avec l’OLED.
Enfin, les MacBook Pro OLED tactiles, proposés avec des puces M5 Pro et M5 Max, se positionneraient tout en haut. Ces derniers inaugureraient un design entièrement revu, plus fin et sensiblement plus léger. Une organisation assez inhabituelle pour Apple, puisque les modèles les plus coûteux ne disposeraient pas de la génération de processeur la plus récente.
Les changements les plus importants se trouveraient au sommet de la gamme. Floutant encore davantage la séparation entre Mac et iPad, Apple s’apprêterait à commercialiser son premier MacBook Pro équipé d’un écran tactile. Les nouveaux modèles disposeraient d’une dalle OLED (à la place de la technologie mini-LED actuellement utilisée). Pour rappel, l’OLED permet notamment d’obtenir des noirs parfaits, un contraste très élevé et un contrôle individuel de chaque pixel. Mais Apple ne se contenterait pas de changer la technologie d’affichage.
Les futurs MacBook Pro OLED bénéficieraient également d’un design sensiblement plus léger, marquant la première refonte majeure de la gamme depuis 2021. Ils pourraient être doté d'une Dynamic Island, qui remplacerait l’encoche actuelle et pourrait accueillir différentes informations ou activités en cours, à la manière de l’iPhone. Enfin, certaines rumeurs mentionnent une éventuelle connectivité cellulaire, permettant aux MacBook Pro de se connecter directement aux réseaux mobiles sans passer par un partage de connexion avec un iPhone.
Le MacBook Pro 14 pouces M6 devrait conserver un positionnement tarifaire similaire à celui du modèle M5. À ce prix, la configuration actuelle comprend 16 Go de mémoire unifiée et 1 To de stockage SSD. Mais Apple pourrait profiter de cette nouvelle génération pour revoir les capacités proposées en entrée de gamme, avec un retour du SSD de 512 Go. Ce modèle pourrait donc constituer une porte d’entrée relativement accessible dans la gamme professionnelle, tout en conservant les caractéristiques essentielles du modèle actuel. Quant aux prix des autres machines, il ne faut pas se faire d'illusion : ils devraient être sensiblement plus élevés que ceux des MacBook Pro actuels. Apple réserverait ainsi l’écran tactile, l’OLED et le nouveau design aux utilisateurs prêts à investir davantage.
Avec cette nouvelle organisation de sa gamme, Apple pourrait bien compliquer le choix d’un MacBook Pro ! Au-delà de la taille et de la puissance, il faudrait désormais choisir entre deux designs, deux technologies d’écran et des modèles tactiles ou non. A moins que le budget et le prix ne fassent le choix à votre place... Une segmentation qui pourrait brouiller les pistes, d’autant que les versions OLED devraient afficher des tarifs nettement plus élevés. Les annonces attendues ce mercredi 28 octobre devraient permettre d’y voir plus clair, si les rumeurs se confirment.
Trois gammes de MacBook Pro au lieu de deux ?
Depuis plusieurs années, Apple propose une gamme MacBook Pro relativement simple, avec des modèles 14 et 16 pouces, déclinés selon leur puissance et leurs configurations. Mais les annonces attendues ce mercredi 28 octobre pourraient bouleverser cette organisation. A priori, Apple envisagerait désormais de proposer trois niveaux de MacBook Pro, avec des différences importantes en matière de design, d’écran et de performances.
Le premier niveau serait constitué d’un MacBook Pro 14 pouces équipé de la nouvelle puce M6. Ce modèle conserverait le design actuel, avec son écran mini-LED. Malgré sa puce M6, elle constituerait l'entrée de gamme Pro, qui conviendrait à de nombreux utilisateurs.
Au milieu de la gamme, Apple conserverait les MacBook Pro 14 et 16 pouces M5 Pro et M5 Max. Ces machines, actuellement commercialisées, ne bénéficieraient d’aucune modification particulière. Elles continueraient de répondre aux besoins des utilisateurs recherchant davantage de puissance, sans nécessairement vouloir investir dans les nouveaux modèles plus chers ou n'ayant pas besoin du tactile. Selon le cabinet Omdia, la production des dalles mini-LED destinées aux MacBook Pro devrait d’ailleurs se poursuivre jusqu’en 2028. Un élément qui laisse penser que cette technologie pourrait encore cohabiter plusieurs années avec l’OLED.
Enfin, les MacBook Pro OLED tactiles, proposés avec des puces M5 Pro et M5 Max, se positionneraient tout en haut. Ces derniers inaugureraient un design entièrement revu, plus fin et sensiblement plus léger. Une organisation assez inhabituelle pour Apple, puisque les modèles les plus coûteux ne disposeraient pas de la génération de processeur la plus récente.
Les MacBook Pro OLED tactiles : la véritable nouveauté
Les changements les plus importants se trouveraient au sommet de la gamme. Floutant encore davantage la séparation entre Mac et iPad, Apple s’apprêterait à commercialiser son premier MacBook Pro équipé d’un écran tactile. Les nouveaux modèles disposeraient d’une dalle OLED (à la place de la technologie mini-LED actuellement utilisée). Pour rappel, l’OLED permet notamment d’obtenir des noirs parfaits, un contraste très élevé et un contrôle individuel de chaque pixel. Mais Apple ne se contenterait pas de changer la technologie d’affichage.
Les futurs MacBook Pro OLED bénéficieraient également d’un design sensiblement plus léger, marquant la première refonte majeure de la gamme depuis 2021. Ils pourraient être doté d'une Dynamic Island, qui remplacerait l’encoche actuelle et pourrait accueillir différentes informations ou activités en cours, à la manière de l’iPhone. Enfin, certaines rumeurs mentionnent une éventuelle connectivité cellulaire, permettant aux MacBook Pro de se connecter directement aux réseaux mobiles sans passer par un partage de connexion avec un iPhone.
Quid des prix ?
Le MacBook Pro 14 pouces M6 devrait conserver un positionnement tarifaire similaire à celui du modèle M5. À ce prix, la configuration actuelle comprend 16 Go de mémoire unifiée et 1 To de stockage SSD. Mais Apple pourrait profiter de cette nouvelle génération pour revoir les capacités proposées en entrée de gamme, avec un retour du SSD de 512 Go. Ce modèle pourrait donc constituer une porte d’entrée relativement accessible dans la gamme professionnelle, tout en conservant les caractéristiques essentielles du modèle actuel. Quant aux prix des autres machines, il ne faut pas se faire d'illusion : ils devraient être sensiblement plus élevés que ceux des MacBook Pro actuels. Apple réserverait ainsi l’écran tactile, l’OLED et le nouveau design aux utilisateurs prêts à investir davantage.
Qu’en penser ?
Avec cette nouvelle organisation de sa gamme, Apple pourrait bien compliquer le choix d’un MacBook Pro ! Au-delà de la taille et de la puissance, il faudrait désormais choisir entre deux designs, deux technologies d’écran et des modèles tactiles ou non. A moins que le budget et le prix ne fassent le choix à votre place... Une segmentation qui pourrait brouiller les pistes, d’autant que les versions OLED devraient afficher des tarifs nettement plus élevés. Les annonces attendues ce mercredi 28 octobre devraient permettre d’y voir plus clair, si les rumeurs se confirment.