MacBook Pro : M6, OLED et écran tactile, voici ce qui nous attend mercredi !

Trois gammes de MacBook Pro au lieu de deux ?

Les MacBook Pro OLED tactiles : la véritable nouveauté

Quid des prix ?

Qu’en penser ?



Avec cette nouvelle organisation de sa gamme, Apple pourrait bien compliquer le choix d’un MacBook Pro ! Au-delà de la taille et de la puissance, il faudrait désormais choisir entre deux designs, deux technologies d’écran et des modèles tactiles ou non. A moins que le budget et le prix ne fassent le choix à votre place... Une segmentation qui pourrait brouiller les pistes, d’autant que les versions OLED devraient afficher des tarifs nettement plus élevés. Les annonces attendues ce mercredi 28 octobre devraient permettre d’y voir plus clair, si les rumeurs se confirment.

Depuis plusieurs années, Apple propose. Mais les annonces attendues ce mercredi 28 octobre pourraient bouleverser cette organisation. A priori, Apple envisagerait désormais de. Ce modèle conserverait le design actuel, avec son écran mini-LED. Malgré sa puce M6, elle constituerait l'entrée de gamme Pro, qui conviendrait à de nombreux utilisateurs.Au milieu de la gamme, Apple conserverait les. Ces machines, actuellement commercialisées, ne bénéficieraient d’aucune modification particulière. Elles continueraient de répondre aux besoins des utilisateurs recherchant davantage de puissance, sans nécessairement vouloir investir dans les nouveaux modèles plus chers ou n'ayant pas besoin du tactile. Selon le cabinet, la production des dalles mini-LED destinées aux MacBook Pro devrait d’ailleurs se poursuivre. Un élément qui laisse penser que cette technologie pourrait encore cohabiter plusieurs années avec l’OLED.Enfin,. Ces derniers inaugureraient un design entièrement revu, plus fin et sensiblement plus léger. Une organisation assez inhabituelle pour Apple, puisque les modèles les plus coûteux ne disposeraient pas de la génération de processeur la plus récente.Les changements les plus importants se trouveraient au sommet de la gamme., Apple s’apprêterait à commercialiser son premier MacBook Pro équipé d’un écran tactile.. Pour rappel, l’OLED permet notamment d’obtenir des noirs parfaits, un contraste très élevé et un contrôle individuel de chaque pixel. Mais Apple ne se contenterait pas de changer la technologie d’affichage.Les futurs MacBook Pro OLED bénéficieraient également d’un. Ils pourraient être doté d'une, qui remplacerait l’encoche actuelle et pourrait accueillir différentes informations ou activités en cours, à la manière de l’iPhone. Enfin, certaines rumeurs mentionnent une, permettant aux MacBook Pro de se connecter directement aux réseaux mobiles sans passer par un partage de connexion avec un iPhone.À ce prix, la configuration actuelle comprend 16 Go de mémoire unifiée et 1 To de stockage SSD. Mais Apple pourrait profiter de cette nouvelle génération pour revoir les capacités proposées en entrée de gamme, avec un retour du SSD de 512 Go. Ce modèle pourrait donc constituer unedans la gamme professionnelle, tout en conservant les caractéristiques essentielles du modèle actuel. Quant aux prix des autres machines,: ils devraient être sensiblement plus élevés que ceux des MacBook Pro actuels. Apple réserverait ainsi l’écran tactile, l’OLED et le nouveau design aux utilisateurs prêts à investir davantage.