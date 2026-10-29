Mac tactile : Apple explique son revirement après des années de refus !
Par Laurence - Publié le
Pendant des années, Apple a défendu l’idée qu’un écran tactile n’avait pas sa place sur un Mac. Pire cela tenait presque de l'hérésie que d'y penser. Et pourtant, avec les nouveaux MacBook Pro OLED, cette position appartient désormais au passé. Dans une interview accordée à WIRED, John Ternus, Johny Srouji et Greg Joswiak expliquent pourquoi Apple a finalement décidé de franchir le pas, après plus d’une décennie de réticences.
Steve Jobs avait lui-même critiqué l’idée d’un Mac tactile, estimant notamment que les écrans verticaux n’étaient pas adaptés à une utilisation prolongée avec les doigts. Cette position avait ensuite été défendue par plusieurs dirigeants d’Apple, dont dernièrement Phil Schiller, contribuant à maintenir une séparation entre les Mac et les iPad.
Mais avec les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 PROLED XDR tactile, Apple opère un changement majeur. Interrogé par le journaliste Steven Levy sur cette rupture historique, John Ternus a répondu sans ambage :
Pour John Ternus, la principale difficulté consistait à intégrer le tactile sans dégrader les caractéristiques des MacBook Pro. Il n’était notamment pas question d’alourdir ou d’épaissir les machines pour ajouter cette fonctionnalité. Selon lui, plusieurs évolutions technologiques ont finalement permis de réunir les conditions nécessaires, notamment l’arrivée du nouvel écran OLED.
Johny Srouji, responsable du matériel chez Apple, souligne également les progrès réalisés au cours des dix dernières années : le développement de ses propres processeurs, le système de refroidissement pour éviter que l’écran ne chauffe au toucher et le renforcement de la charnière pour limiter les mouvements lors des interactions tactiles.
Greg Joswiak avance une autre explication liée à l'évolution des habitudes des utilisateurs. La plupart des professionnels possèdent désormais un iPhone et beaucoup utilisent également un iPad. Une nouvelle génération de créateurs s’attend donc naturellement à pouvoir toucher l’écran de son ordinateur.
Selon le responsable marketing, cette demande ne concerne d’ailleurs pas
vraiment uniquement les jeunes utilisateurs (vu le prix des machines, il était un peu évident que le marché visait un public avec des moyens financiers conséquents). Les ingénieurs, scientifiques, développeurs et professionnels de la création réclamaient également cette fonctionnalité depuis plusieurs années. Apple a donc adapté macOS pour permettre ces nouvelles interactions, notamment avec des commandes tactiles et des gestes associés à la Dynamic Island.
L’arrivée du tactile sur MacBook Pro marque un changement important dans la philosophie d’Apple. Pendant longtemps, la Pomme considérait que les usages du Mac et de l’iPad devaient rester distincts. Les progrès techniques et l’évolution des habitudes semblent avoir progressivement remis cette position en question.
Cette nouvelle approche (et ses nouvelles fonctions) pourrait séduire certains professionnels, à condition que les adaptations de macOS apportent un véritable intérêt au quotidien. Une autre interrogation concerne évidemment une éventuelle généralisation du tactile aux autres Mac.
Enfin au delà de l'utilisation possible ou du besoin réel d'une machine, il existe un dernier obstacle, celui le prix, qui risque d'être une barrière matérielle insurmontable avec une machine dont la grille tarifaire oscille entre 3299 et... plus de 16 000 euros ! Qui aura vraiment les moyens de s'offrir une machine milieu de gamme - sans parler du haut de gamme - voire plusieurs ?
Incroyable ?
Steve Jobs avait lui-même critiqué l’idée d’un Mac tactile, estimant notamment que les écrans verticaux n’étaient pas adaptés à une utilisation prolongée avec les doigts. Cette position avait ensuite été défendue par plusieurs dirigeants d’Apple, dont dernièrement Phil Schiller, contribuant à maintenir une séparation entre les Mac et les iPad.
Mais avec les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 PROLED XDR tactile, Apple opère un changement majeur. Interrogé par le journaliste Steven Levy sur cette rupture historique, John Ternus a répondu sans ambage :
Qui l’aurait cru ?Le nouveau patron d’Apple précise toutefois que le clavier et le trackpad restent au cœur de l’expérience Mac. Le tactile vient simplement compléter ces méthodes d’interaction, lorsqu’il se révèle plus pratique ou plus naturel.
Une technologie qui devait respecter les exigences d’Apple
Pour John Ternus, la principale difficulté consistait à intégrer le tactile sans dégrader les caractéristiques des MacBook Pro. Il n’était notamment pas question d’alourdir ou d’épaissir les machines pour ajouter cette fonctionnalité. Selon lui, plusieurs évolutions technologiques ont finalement permis de réunir les conditions nécessaires, notamment l’arrivée du nouvel écran OLED.
Johny Srouji, responsable du matériel chez Apple, souligne également les progrès réalisés au cours des dix dernières années : le développement de ses propres processeurs, le système de refroidissement pour éviter que l’écran ne chauffe au toucher et le renforcement de la charnière pour limiter les mouvements lors des interactions tactiles.
J’aime que mes ingénieurs soient limités par la physique, pas par l’imagination ou les calendriers.
Une nouvelle génération habituée aux écrans tactiles
Greg Joswiak avance une autre explication liée à l'évolution des habitudes des utilisateurs. La plupart des professionnels possèdent désormais un iPhone et beaucoup utilisent également un iPad. Une nouvelle génération de créateurs s’attend donc naturellement à pouvoir toucher l’écran de son ordinateur.
Selon le responsable marketing, cette demande ne concerne d’ailleurs pas
Qu’en penser ?
L’arrivée du tactile sur MacBook Pro marque un changement important dans la philosophie d’Apple. Pendant longtemps, la Pomme considérait que les usages du Mac et de l’iPad devaient rester distincts. Les progrès techniques et l’évolution des habitudes semblent avoir progressivement remis cette position en question.
Cette nouvelle approche (et ses nouvelles fonctions) pourrait séduire certains professionnels, à condition que les adaptations de macOS apportent un véritable intérêt au quotidien. Une autre interrogation concerne évidemment une éventuelle généralisation du tactile aux autres Mac.
Enfin au delà de l'utilisation possible ou du besoin réel d'une machine, il existe un dernier obstacle, celui le prix, qui risque d'être une barrière matérielle insurmontable avec une machine dont la grille tarifaire oscille entre 3299 et... plus de 16 000 euros ! Qui aura vraiment les moyens de s'offrir une machine milieu de gamme - sans parler du haut de gamme - voire plusieurs ?