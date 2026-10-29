Mac tactile : Apple explique son revirement après des années de refus !

Qu’en penser ?



L’arrivée du tactile sur MacBook Pro marque un changement important dans la philosophie d’Apple. Pendant longtemps, la Pomme considérait que les usages du Mac et de l’iPad devaient rester distincts. Les progrès techniques et l’évolution des habitudes semblent avoir progressivement remis cette position en question.



Cette nouvelle approche (et ses nouvelles fonctions) pourrait séduire certains professionnels, à condition que les adaptations de macOS apportent un véritable intérêt au quotidien. Une autre interrogation concerne évidemment une éventuelle généralisation du tactile aux autres Mac.



Enfin au delà de l'utilisation possible ou du besoin réel d'une machine, il existe un dernier obstacle, celui le prix, qui risque d'être une barrière matérielle insurmontable avec une machine dont la grille tarifaire oscille entre 3299 et... plus de 16 000 euros ! Qui aura vraiment les moyens de s'offrir une machine milieu de gamme - sans parler du haut de gamme - voire plusieurs ?