Intel perd 45 % en Bourse en un mois malgré des ventes en forte hausse

On en dit quoi ?



Le marché peut sembler ingrat avec une entreprise qui aligne un trimestre pareil, mais son raisonnement se comprend, puisque l'avenir immédiat d'Intel s'annonce compliqué sur son métier historique, le PC. Le plus étonnant reste quand même que le problème ne vienne pas des puces d'Intel, qui se vendent bien, mais de la mémoire qui les accompagne. Pour nous, la conséquence sera très concrète : des ordinateurs portables plus chers dans les mois qui viennent, et une situation qui ne devrait pas se détendre avant 2028 au mieux.