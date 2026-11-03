170 000 MacBook Neo pour les profs des Philippines, le plus gros contrat scolaire d'Apple

On en dit quoi ?



Le MacBook Neo avait fait pas mal parler à sa sortie, avec sa puce d'iPhone et ses 8 Go de mémoire. Six mois plus tard, cette machine réussit là où quinze ans de Mac plus sérieux ont échoué, dans un pays où Google semblait pourtant intouchable. Les Chromebook ont eu le temps de verrouiller les salles de classe du monde entier sans qu'Apple ait grand chose à proposer en face, et cette époque se termine. Du coup, pour un premier trimestre dans le costume de patron, John Ternus a été plutôt bien servi.