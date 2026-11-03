170 000 MacBook Neo pour les profs des Philippines, le plus gros contrat scolaire d'Apple
Par Vincent Lautier - Publié le
Le ministère de l'éducation des Philippines va distribuer 170 000 MacBook Neo à ses enseignants et à son personnel, de quoi offrir au Mac le plus gros contrat scolaire de son histoire. L'annonce est venue de John Ternus en personne, lors de la publication des derniers résultats trimestriels d'Apple. Le petit portable à puce d'iPhone a visiblement trouvé son public.
Apple a publié ses comptes trimestriels le 2 novembre, les premiers de l'ère John Ternus, qui a pris la suite de Tim Cook à la tête de l'entreprise en septembre. Le Mac y progresse de 24 % sur un an, à 10,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires, et le nouveau patron en a profité pour officialiser une commande hors norme : le DepEd, le ministère de l'éducation philippin, s'apprête à déployer 170 000 MacBook Neo auprès de ses enseignants et de son personnel administratif, répartis dans plus de 16 400 écoles publiques. Le précédent gros accord du genre, signé aux États-Unis, portait sur 30 000 exemplaires, presque six fois moins.
Du côté de Manille, l'appel d'offres public donne les détails que Cupertino a gardés pour lui. Le ministère a négocié un peu plus de 172 000 machines à 43 000 pesos pièce, soit environ 600 euros, avec une remise de 6 900 pesos par rapport au prix public local. Chaque portable est surtout couvert par une garantie de cinq ans, du jamais vu pour le DepEd, qui se contentait jusqu'ici d'une seule année sur ses achats informatiques. Les livraisons s'étaleront de novembre à mars prochain, avec la formation des enseignants comprise dans le paquet, et le même programme de numérisation des écoles prévoit aussi un peu plus de 62 000 portables sous Windows.
Ce contrat tombe à point pour le MacBook Neo, lancé en mars dernier. Pour rappel, ce portable de 13 pouces construit autour d'une puce A18 Pro d'iPhone est le premier Mac vendu sous la barre des 700 euros en France, 699 euros au tarif public et même 599 euros sur l'Apple Store éducation. Apple l'a dessiné pour ce genre de bataille : reprendre aux Chromebook de Google un marché scolaire abandonné depuis des années faute de machine abordable. Et voir un pays émergent, où chaque peso compte, préférer le Mac à des Chromebook pourtant bien moins chers, c'est probablement le plus beau résultat que Cupertino pouvait espérer de cette gamme.
Le MacBook Neo avait fait pas mal parler à sa sortie, avec sa puce d'iPhone et ses 8 Go de mémoire. Six mois plus tard, cette machine réussit là où quinze ans de Mac plus sérieux ont échoué, dans un pays où Google semblait pourtant intouchable. Les Chromebook ont eu le temps de verrouiller les salles de classe du monde entier sans qu'Apple ait grand chose à proposer en face, et cette époque se termine. Du coup, pour un premier trimestre dans le costume de patron, John Ternus a été plutôt bien servi.
Une annonce glissée au milieu des résultats
Apple a publié ses comptes trimestriels le 2 novembre, les premiers de l'ère John Ternus, qui a pris la suite de Tim Cook à la tête de l'entreprise en septembre. Le Mac y progresse de 24 % sur un an, à 10,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires, et le nouveau patron en a profité pour officialiser une commande hors norme : le DepEd, le ministère de l'éducation philippin, s'apprête à déployer 170 000 MacBook Neo auprès de ses enseignants et de son personnel administratif, répartis dans plus de 16 400 écoles publiques. Le précédent gros accord du genre, signé aux États-Unis, portait sur 30 000 exemplaires, presque six fois moins.
Cinq ans de garantie, une première
Du côté de Manille, l'appel d'offres public donne les détails que Cupertino a gardés pour lui. Le ministère a négocié un peu plus de 172 000 machines à 43 000 pesos pièce, soit environ 600 euros, avec une remise de 6 900 pesos par rapport au prix public local. Chaque portable est surtout couvert par une garantie de cinq ans, du jamais vu pour le DepEd, qui se contentait jusqu'ici d'une seule année sur ses achats informatiques. Les livraisons s'étaleront de novembre à mars prochain, avec la formation des enseignants comprise dans le paquet, et le même programme de numérisation des écoles prévoit aussi un peu plus de 62 000 portables sous Windows.
Une machine pensée contre les Chromebook
Ce contrat tombe à point pour le MacBook Neo, lancé en mars dernier. Pour rappel, ce portable de 13 pouces construit autour d'une puce A18 Pro d'iPhone est le premier Mac vendu sous la barre des 700 euros en France, 699 euros au tarif public et même 599 euros sur l'Apple Store éducation. Apple l'a dessiné pour ce genre de bataille : reprendre aux Chromebook de Google un marché scolaire abandonné depuis des années faute de machine abordable. Et voir un pays émergent, où chaque peso compte, préférer le Mac à des Chromebook pourtant bien moins chers, c'est probablement le plus beau résultat que Cupertino pouvait espérer de cette gamme.
On en dit quoi ?
Le MacBook Neo avait fait pas mal parler à sa sortie, avec sa puce d'iPhone et ses 8 Go de mémoire. Six mois plus tard, cette machine réussit là où quinze ans de Mac plus sérieux ont échoué, dans un pays où Google semblait pourtant intouchable. Les Chromebook ont eu le temps de verrouiller les salles de classe du monde entier sans qu'Apple ait grand chose à proposer en face, et cette époque se termine. Du coup, pour un premier trimestre dans le costume de patron, John Ternus a été plutôt bien servi.