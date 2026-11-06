MacBook Pro OLED : comment désactiver la lumière du logo Apple ?
Par Laurence - Publié le
Après dix ans d’absence, le logo Apple lumineux fait son grand retour sur les nouveaux MacBook Pro OLED. Mais contrairement aux anciens modèles, son éclairage repose sur un système entièrement indépendant de l’écran. Apple vient de publier une procédure officielle permettant de le désactiver pour les utilisateurs qui préfèrent davantage de discrétion.
C’était l’une des surprises de la présentation des nouveaux MacBook Pro OLED : Apple a décidé de ressusciter son célèbre logo lumineux, disparu de ses ordinateurs portables en 2016. À l’époque, ce logo constituait l’un des éléments les plus reconnaissables des Mac portables. Son éclairage provenait directement du rétroéclairage de l’écran LCD, ce qui permettait de l’illuminer sans ajouter de source lumineuse indépendante.
Mais les nouveaux MacBook Pro sont équipés d’une dalle PROLED XDR utilisant la technologie OLED. Celle-ci ne nécessitant aucun rétroéclairage, Apple a dû développer une solution spécifique pour éclairer la pomme située au dos de l’écran. Le résultat reprend l’apparence des anciens MacBook, avec quelques améliorations techniques. Lorsque l’ordinateur est fermé, le logo retrouve notamment son aspect métallique poli, comme sur les modèles commercialisés depuis 2016.
Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, le nouveau logo Apple ne reste pas constamment allumé avec la même intensité. Dans un document d’assistance officiel, Apple précise que sa luminosité varie automatiquement en fonction de celle de l’écran et de l’éclairage ambiant, mesuré par les capteurs du MacBook Pro.
Dans une pièce sombre, le logo devient donc moins lumineux. À l’inverse, son intensité augmente dans un environnement fortement éclairé. Le développeur Guilherme Rambo a également découvert plusieurs particularités techniques dans le fonctionnement de ce dispositif.
L’éclairage utilise notamment une modulation de largeur d’impulsion (PWM) à 25 kHz, ainsi qu’un calibrage propre à chaque appareil. Le système CoreBrightness de macOS assure la coordination entre la luminosité de l’écran et celle du logo. Autre particularité, Apple adapte également les réglages en fonction de la couleur du châssis, afin de conserver un rendu visuel cohérent entre les différentes finitions.
Si certains utilisateurs apprécient ce retour, d’autres préféreront certainement un logo discret, notamment dans les espaces de travail partagés. Apple a donc prévu une méthode permettant de désactiver complètement son éclairage. Pour cela, il suffit d’ouvrir l’application Terminal de macOS et de saisir la commande suivante :
Le système demande alors le mot de passe administrateur du Mac pour valider la modification. Une fois cette commande exécutée, le logo Apple ne s’illumine plus lorsque l’ordinateur est utilisé.
La manipulation est évidemment réversible. Pour retrouver le fonctionnement d’origine, il suffit de saisir cette seconde commande dans le Terminal :
Le logo retrouve alors son éclairage automatique, synchronisé avec la luminosité de l’écran et les conditions ambiantes. Apple précise également qu’une réinstallation de macOS rétablit le fonctionnement lumineux par défaut.
Avec ce nouveau logo, Apple réintroduit un élément emblématique de ses anciens ordinateurs portables, tout en l’adaptant aux contraintes techniques des écrans OLED. Le système est nettement plus sophistiqué que celui des anciens MacBook, avec un éclairage indépendant, calibré et piloté directement par macOS. On peut toutefois regretter qu’Apple ne propose pas simplement un interrupteur dans les Réglages Système, plutôt que d’imposer une commande dans le Terminal pour désactiver une fonction essentiellement esthétique.
Le retour du logo Apple lumineux après dix ans d’absence
C’était l’une des surprises de la présentation des nouveaux MacBook Pro OLED : Apple a décidé de ressusciter son célèbre logo lumineux, disparu de ses ordinateurs portables en 2016. À l’époque, ce logo constituait l’un des éléments les plus reconnaissables des Mac portables. Son éclairage provenait directement du rétroéclairage de l’écran LCD, ce qui permettait de l’illuminer sans ajouter de source lumineuse indépendante.
Mais les nouveaux MacBook Pro sont équipés d’une dalle PROLED XDR utilisant la technologie OLED. Celle-ci ne nécessitant aucun rétroéclairage, Apple a dû développer une solution spécifique pour éclairer la pomme située au dos de l’écran. Le résultat reprend l’apparence des anciens MacBook, avec quelques améliorations techniques. Lorsque l’ordinateur est fermé, le logo retrouve notamment son aspect métallique poli, comme sur les modèles commercialisés depuis 2016.
Un éclairage qui s’adapte à la luminosité ambiante
Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, le nouveau logo Apple ne reste pas constamment allumé avec la même intensité. Dans un document d’assistance officiel, Apple précise que sa luminosité varie automatiquement en fonction de celle de l’écran et de l’éclairage ambiant, mesuré par les capteurs du MacBook Pro.
Dans une pièce sombre, le logo devient donc moins lumineux. À l’inverse, son intensité augmente dans un environnement fortement éclairé. Le développeur Guilherme Rambo a également découvert plusieurs particularités techniques dans le fonctionnement de ce dispositif.
L’éclairage utilise notamment une modulation de largeur d’impulsion (PWM) à 25 kHz, ainsi qu’un calibrage propre à chaque appareil. Le système CoreBrightness de macOS assure la coordination entre la luminosité de l’écran et celle du logo. Autre particularité, Apple adapte également les réglages en fonction de la couleur du châssis, afin de conserver un rendu visuel cohérent entre les différentes finitions.
Comment désactiver le logo lumineux du MacBook Pro ?
Si certains utilisateurs apprécient ce retour, d’autres préféreront certainement un logo discret, notamment dans les espaces de travail partagés. Apple a donc prévu une méthode permettant de désactiver complètement son éclairage. Pour cela, il suffit d’ouvrir l’application Terminal de macOS et de saisir la commande suivante :
sudo defaults write com.apple.CoreBrightness LEBacklightMode -int 0
Le système demande alors le mot de passe administrateur du Mac pour valider la modification. Une fois cette commande exécutée, le logo Apple ne s’illumine plus lorsque l’ordinateur est utilisé.
La manipulation est évidemment réversible. Pour retrouver le fonctionnement d’origine, il suffit de saisir cette seconde commande dans le Terminal :
sudo defaults delete com.apple.CoreBrightness LEBacklightMode
Le logo retrouve alors son éclairage automatique, synchronisé avec la luminosité de l’écran et les conditions ambiantes. Apple précise également qu’une réinstallation de macOS rétablit le fonctionnement lumineux par défaut.
Qu’en penser ?
Avec ce nouveau logo, Apple réintroduit un élément emblématique de ses anciens ordinateurs portables, tout en l’adaptant aux contraintes techniques des écrans OLED. Le système est nettement plus sophistiqué que celui des anciens MacBook, avec un éclairage indépendant, calibré et piloté directement par macOS. On peut toutefois regretter qu’Apple ne propose pas simplement un interrupteur dans les Réglages Système, plutôt que d’imposer une commande dans le Terminal pour désactiver une fonction essentiellement esthétique.