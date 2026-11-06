MacBook Pro OLED : comment désactiver la lumière du logo Apple ?

Qu’en penser ?



Avec ce nouveau logo, Apple réintroduit un élément emblématique de ses anciens ordinateurs portables, tout en l’adaptant aux contraintes techniques des écrans OLED. Le système est nettement plus sophistiqué que celui des anciens MacBook, avec un éclairage indépendant, calibré et piloté directement par macOS. On peut toutefois regretter qu’Apple ne propose pas simplement un interrupteur dans les Réglages Système, plutôt que d’imposer une commande dans le Terminal pour désactiver une fonction essentiellement esthétique.