MacBook Pro PROLED XDR : quatre LED et un miroir pour rallumer la pomme
Par Vincent Lautier - Publié le
iFixit a démonté le MacBook Pro PROLED XDR, le premier portable tactile d'Apple, et on sait désormais comment la pomme du capot s'est remise à briller : une bande de quatre LED, un réflecteur et un diffuseur. Le reste du démontage réserve une bonne surprise côté réparation, et une dalle OLED qu'il vaut mieux ne jamais avoir à remplacer soi-même.
Sur les anciens MacBook, la pomme brillait sans effort, le rétroéclairage de l'écran LCD passait simplement à travers une découpe du capot. Sauf que cette dalle tandem OLED n'a plus de rétroéclairage du tout, chaque pixel émet sa propre lumière. Pour ressusciter ce clin d'oeil, Apple a donc logé derrière l'écran une bande de quatre LED dont la lumière rebondit sur une couche réfléchissante avant de traverser un diffuseur, et quatre points lumineux deviennent un logo éclairé de façon uniforme. iFixit y voit la fonction la plus inutile de cet écran, avec un chemin de réparation jugé complètement fou, et espère dans la foulée qu'un bricoleur sortira vite une version multicolore de la bande.
Le démontage de l'écran a d'ailleurs mal tourné. En tentant de décoller la dalle, l'équipe a délaminé le verre et fissuré les couches OLED et tactile juste dessous. Au microscope, le sous-pixel bleu apparaît nettement plus gros que le rouge et le vert, une astuce connue pour compenser l'usure plus rapide des matériaux OLED bleus, alors que la structure tandem empile deux couches émissives pour atteindre les 2000 nits sans épuiser la première. Apple ne vend pas encore les pièces de cet écran dans son programme d'autoréparation. iFixit s'attend de toute façon à un capot facturé bien plus cher que sur un modèle non tactile.
iFixit termine sur un 5 sur 10, un point de mieux que le MacBook Pro M5, et le vrai motif de satisfaction se cache dans l'échange de carte mère, puisque Touch ID, True Tone et la couche tactile repartent après quelques validations dans l'assistant de réparation, alors que cette fameuse calibration coinçait encore l'an dernier. La machine descend aussi à 1,38 kilo. Ça fait 170 grammes de moins que le modèle classique, gagnés surtout sur le châssis et sur un écran allégé par la disparition du rétroéclairage. Mémoire et stockage restent soudés par contre, et changer un simple ventilateur impose encore de sortir toute la carte mère. Par chez nous, les livraisons ont commencé le 6 novembre, avec un ticket d'entrée de 3299 euros pour le 14 pouces M5 Pro. J'attends le mien qui doit-être livré demain !
Une bande de LED et un miroir pour faire briller une pomme, il fallait oser, et c'est du Apple tout craché. On ne va pas bouder notre plaisir pour autant, ce logo lumineux manquait. Et puis un Touch ID qui survit à un changement de carte mère, on n'y croyait plus. Sauf que cette dalle est si fragile qu'elle s'est fissurée entre les mains de démonteurs pourtant très expérimentés. Le jour où l'écran de votre PROLED cassera, direction l'Apple Store donc.
Mais pourquoi des LED ?
Sur les anciens MacBook, la pomme brillait sans effort, le rétroéclairage de l'écran LCD passait simplement à travers une découpe du capot. Sauf que cette dalle tandem OLED n'a plus de rétroéclairage du tout, chaque pixel émet sa propre lumière. Pour ressusciter ce clin d'oeil, Apple a donc logé derrière l'écran une bande de quatre LED dont la lumière rebondit sur une couche réfléchissante avant de traverser un diffuseur, et quatre points lumineux deviennent un logo éclairé de façon uniforme. iFixit y voit la fonction la plus inutile de cet écran, avec un chemin de réparation jugé complètement fou, et espère dans la foulée qu'un bricoleur sortira vite une version multicolore de la bande.
Une dalle à ne surtout pas casser
Le démontage de l'écran a d'ailleurs mal tourné. En tentant de décoller la dalle, l'équipe a délaminé le verre et fissuré les couches OLED et tactile juste dessous. Au microscope, le sous-pixel bleu apparaît nettement plus gros que le rouge et le vert, une astuce connue pour compenser l'usure plus rapide des matériaux OLED bleus, alors que la structure tandem empile deux couches émissives pour atteindre les 2000 nits sans épuiser la première. Apple ne vend pas encore les pièces de cet écran dans son programme d'autoréparation. iFixit s'attend de toute façon à un capot facturé bien plus cher que sur un modèle non tactile.
C'est la réparation qui progresse
iFixit termine sur un 5 sur 10, un point de mieux que le MacBook Pro M5, et le vrai motif de satisfaction se cache dans l'échange de carte mère, puisque Touch ID, True Tone et la couche tactile repartent après quelques validations dans l'assistant de réparation, alors que cette fameuse calibration coinçait encore l'an dernier. La machine descend aussi à 1,38 kilo. Ça fait 170 grammes de moins que le modèle classique, gagnés surtout sur le châssis et sur un écran allégé par la disparition du rétroéclairage. Mémoire et stockage restent soudés par contre, et changer un simple ventilateur impose encore de sortir toute la carte mère. Par chez nous, les livraisons ont commencé le 6 novembre, avec un ticket d'entrée de 3299 euros pour le 14 pouces M5 Pro. J'attends le mien qui doit-être livré demain !
On en dit quoi ?
Une bande de LED et un miroir pour faire briller une pomme, il fallait oser, et c'est du Apple tout craché. On ne va pas bouder notre plaisir pour autant, ce logo lumineux manquait. Et puis un Touch ID qui survit à un changement de carte mère, on n'y croyait plus. Sauf que cette dalle est si fragile qu'elle s'est fissurée entre les mains de démonteurs pourtant très expérimentés. Le jour où l'écran de votre PROLED cassera, direction l'Apple Store donc.