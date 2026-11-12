MacBook Pro PROLED XDR : quatre LED et un miroir pour rallumer la pomme

On en dit quoi ?



Une bande de LED et un miroir pour faire briller une pomme, il fallait oser, et c'est du Apple tout craché. On ne va pas bouder notre plaisir pour autant, ce logo lumineux manquait. Et puis un Touch ID qui survit à un changement de carte mère, on n'y croyait plus. Sauf que cette dalle est si fragile qu'elle s'est fissurée entre les mains de démonteurs pourtant très expérimentés. Le jour où l'écran de votre PROLED cassera, direction l'Apple Store donc.