On en dit quoi ?



Cette dalle est superbe, c'est la plus belle que j'ai jamais vu sur un portable, et la plupart des acheteurs ne remarqueront rien. Mais un scintillement à 240 Hz quand des PC Windows bien moins chers font le double, ça ressemble quand même plus à un choix d'ingénierie qu'à une contrainte de dalle. Porter le lissage logiciel de l'iPhone vers macOS ne paraît pas insurmontable pour une machine facturée aussi chère, et on imagine bien qu'Apple finira par le faire. Si vous avez le crâne fragile, prenez quand même le temps d'essayer la bête avant. De mon côté, aucun souci ! Ouf.