MacBook Pro OLED : son écran donne la nausée à certains (mais pas à moi)
Par Vincent Lautier - Publié le
Le premier portable OLED d'Apple arrive tout juste chez ses acheteurs, avec un écran encensé par à peu près tout le monde. Quelques jours plus tard, certains utilisateurs racontent une toute autre histoire sur les forums : fatigue oculaire, maux de tête et vertiges après quelques heures devant la machine. Le coupable désigné est un vieux détail technique qu'on croyait réglé, le scintillement.
Les premiers signalements sont apparus sur Reddit juste après les livraisons du 6 novembre, avant de gagner les forums des sites spécialisés. Le scénario revient presque à chaque fois : plusieurs heures de lecture en mode sombre, écriture blanche sur fond noir, puis une gêne qui s'installe, du tiraillement des yeux jusqu'au vertige. La vidéo pose beaucoup moins de problème. Certains auraient rendu leur machine pour reprendre un MacBook Pro mini-LED M4, encore en vente. Les témoignages restent isolés pour le moment, ne crions pas au scandale.
Pour baisser la luminosité de sa dalle OLED, Apple ne réduit pas le courant envoyé aux pixels : l'écran s'éteint et se rallume des centaines de fois par seconde, et la durée de ces extinctions donne une image plus sombre. C'est le fameux PWM. Notebookcheck a mesuré ce scintillement à 240 Hz sur le MacBook Pro 14 pouces OLED, avec une amplitude de 56 %, de 1 à 99 % de luminosité. Il faut pousser l'écran à 100 % pour passer en gradation continue. L'ancien modèle mini-LED scintillait à 14 880 Hz, soit environ 60 fois plus vite, et même les portables OLED de Dell, avec leurs dalles Samsung, tournent entre 475 et 490 Hz. Apple signe donc le pire relevé du moment sur un OLED, loin d'une moyenne du marché au-dessus de 7 000 Hz.
La sensibilité au scintillement toucherait entre 1 et 12 % de la population selon les estimations, autant dire que personne ne connaît vraiment l'ampleur du phénomène. Côté réglages, macOS n'offre rien. Pas d'option, pas d'app tierce, il faut garder la luminosité à 100 % pour couper le scintillement, ce qui ruine un peu l'intérêt d'un OLED (et est clairement trop puissant au quotidien sur cette dalle). Apple a pourtant déjà réglé la question ailleurs : depuis l'an dernier, les iPhone 17 et l'iPad mini OLED proposent un réglage d'accessibilité qui lisse ces impulsions, baptisé Display Pulse Smoothing. Rien de tel sur Mac, rien non plus sur l'iPad Pro M5, et aucun commentaire de Cupertino pour le moment.
Cette dalle est superbe, c'est la plus belle que j'ai jamais vu sur un portable, et la plupart des acheteurs ne remarqueront rien. Mais un scintillement à 240 Hz quand des PC Windows bien moins chers font le double, ça ressemble quand même plus à un choix d'ingénierie qu'à une contrainte de dalle. Porter le lissage logiciel de l'iPhone vers macOS ne paraît pas insurmontable pour une machine facturée aussi chère, et on imagine bien qu'Apple finira par le faire. Si vous avez le crâne fragile, prenez quand même le temps d'essayer la bête avant. De mon côté, aucun souci ! Ouf.
Des témoignages qui s'accumulent
Les premiers signalements sont apparus sur Reddit juste après les livraisons du 6 novembre, avant de gagner les forums des sites spécialisés. Le scénario revient presque à chaque fois : plusieurs heures de lecture en mode sombre, écriture blanche sur fond noir, puis une gêne qui s'installe, du tiraillement des yeux jusqu'au vertige. La vidéo pose beaucoup moins de problème. Certains auraient rendu leur machine pour reprendre un MacBook Pro mini-LED M4, encore en vente. Les témoignages restent isolés pour le moment, ne crions pas au scandale.
Mais c'est quoi le PWM ?
Pour baisser la luminosité de sa dalle OLED, Apple ne réduit pas le courant envoyé aux pixels : l'écran s'éteint et se rallume des centaines de fois par seconde, et la durée de ces extinctions donne une image plus sombre. C'est le fameux PWM. Notebookcheck a mesuré ce scintillement à 240 Hz sur le MacBook Pro 14 pouces OLED, avec une amplitude de 56 %, de 1 à 99 % de luminosité. Il faut pousser l'écran à 100 % pour passer en gradation continue. L'ancien modèle mini-LED scintillait à 14 880 Hz, soit environ 60 fois plus vite, et même les portables OLED de Dell, avec leurs dalles Samsung, tournent entre 475 et 490 Hz. Apple signe donc le pire relevé du moment sur un OLED, loin d'une moyenne du marché au-dessus de 7 000 Hz.
Un correctif réservé à l'iPhone
La sensibilité au scintillement toucherait entre 1 et 12 % de la population selon les estimations, autant dire que personne ne connaît vraiment l'ampleur du phénomène. Côté réglages, macOS n'offre rien. Pas d'option, pas d'app tierce, il faut garder la luminosité à 100 % pour couper le scintillement, ce qui ruine un peu l'intérêt d'un OLED (et est clairement trop puissant au quotidien sur cette dalle). Apple a pourtant déjà réglé la question ailleurs : depuis l'an dernier, les iPhone 17 et l'iPad mini OLED proposent un réglage d'accessibilité qui lisse ces impulsions, baptisé Display Pulse Smoothing. Rien de tel sur Mac, rien non plus sur l'iPad Pro M5, et aucun commentaire de Cupertino pour le moment.
On en dit quoi ?
Cette dalle est superbe, c'est la plus belle que j'ai jamais vu sur un portable, et la plupart des acheteurs ne remarqueront rien. Mais un scintillement à 240 Hz quand des PC Windows bien moins chers font le double, ça ressemble quand même plus à un choix d'ingénierie qu'à une contrainte de dalle. Porter le lissage logiciel de l'iPhone vers macOS ne paraît pas insurmontable pour une machine facturée aussi chère, et on imagine bien qu'Apple finira par le faire. Si vous avez le crâne fragile, prenez quand même le temps d'essayer la bête avant. De mon côté, aucun souci ! Ouf.