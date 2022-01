CarPlay : un système en réalité augmentée qui pourrait intéresser Apple (ou pas)

CarPlay semble la plupart du temps ignoré par Apple. Ils ne veulent probablement pas que des gens comme moi sortent pour tester mon logiciel AR Nav en conduisant...

carOS

Sur le même sujet :

Magnéto, Serge !

Si vous avez aimé ce reportage, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à notre chaine YouTube et à souscrire un abonnement VIP ! Cela nous permettra d'en faire d'autres !

Avec l'évolution des usages,Par exemple, pouvoir regarder Netflix ou YouTube à l'arrêt serait assez appréciable, la firme pourrait aussi intégrer des jeux vidéo et des apps un peu ludiques.Autre grief,: seul Apple Maps (Plans) est géré en double écran, et les fonctionnalités sont assez limitées. Un développeurs s'est par exemple amusé à créer, et qui permet de rajouter des indications sur une vidéo filmée par une caméra.Comme vous pouvez le voir ci-dessous,, cet ingénieur logiciel qui a notamment travaillé chez Apple, déclare n'utiliser que des API officielles mais il a besoin d'un second appareil pour filmer la route -ce qui pourrait être fait par la caméra du véhicule par exemple. Mais d'après Avi, Cupertino ne serait pas forcément emballé :Le must serait surtout de pouvoir, comme le font déjà les véhicules du groupe Volkswagen, mais pour cela, il faudra une intégration bien plus poussée avec Apple. A terme, il semble plus probable que la Pomme travaille sur un vraifaçon Android Automotive, mais il serait temps que ça sorte car Google a déjà une belle avance.