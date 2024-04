Baisse de prix : la nouvelle Tesla Model 3 démarre à 39 990€ en France !

Avec notre lien de parrainage , bénéficiez même de 3 mois d'Autopilot amélioré !

La Tesla Model 3 démarre à 39 990€ en France !

Rappel des nouveautés de la Model 3 2023

aéro

- 513/554 Km pour la version propulsion

- 629/678 Km pour la version Grande autonomie



(le chiffre dépend des jantes)

Intérieur raffiné et technologique

• 1 765 kg à 1 828 kg (~identiques)

• Largeur Rétroviseurs déployés : 2 089 mm

• Longueur 4 720 mm (+4cm)

• Coffre 594L (vs 561L)

• Garde au sol : 138 mm (identique)

• Recharge 250 kW max (identique)

• Garantie 4 ans ou 80 000 km (identique)

• Vitesse bridée à 201 km/h (c'est nouveau !)

Les nouveautés en détail

Extérieur

Optimisée pour l'aérodynamique

Des lignes plus aiguisées et des surfaces de carrosserie optimisées réduisent la résistance aérodynamique, les bruits d'air et permettent d’augmenter l'autonomie.

Nouvelle signature lumineuse

Phares avant au dessin entièrement nouveau. Feux arrière aux couleurs ultra lumineuses et au style redessiné, solidaires du coffre pour une meilleure intégration.

Deux nouvelles couleurs

Rouge Ultra et Gris Stealth. Rouge Ultra est une couleur hautement chromatique avec une profondeur dynamique rendue possible par une peinture multicouche. Gris Stealth est un gris foncé métallisé profond et évolutif, qui souligne les courbes de la Model 3.

Jantes & pneus optimisés pour l'autonomie

De nouvelles jantes à l’aérodynamique améliorée, combiné à des pneus optimisés pour réduire le bruit et augmenter l'autonomie.

Intérieur

Conception enveloppante

Un habitacle à l'architecture chaleureuse, faisant appel à des matériaux haut de gamme, dont de l’aluminium et du textile premium. Le tout assemblé avec précision.

Sièges ventilés

Les sièges avant sont ventilés. Les sièges avant et arrière sont chauffants. L’ensemble est entièrement intégré aux commandes de climatisation automatiques.

Habitacle silencieux

L'habitacle est plus silencieux que jamais grâce à notre verre acoustique isolant à 360°, aux suspensions améliorées, ainsi qu’aux joints et matériaux insonorisants.

Rangement et recharge sans fil

Console centrale repensée avec revêtement en aluminium, grand espace de rangement et deux stations d’accueil pour smartphones avec recharge sans fil. Recharge rapide pour ordinateurs portables et autres appareils avec un port de recharge USB-C à l'avant et deux à l'arrière, chacun offrant une puissance allant jusqu'à 65 W. Connexion via Bluetooth rapide et simple pour tout synchroniser, des contacts téléphoniques aux morceaux favoris.

High-tech

Système audio nouvelle génération

Son de qualité studio quel que soit le siège grâce au nouveau système audio haut de gamme conçu par Tesla. Il est doté de 17 haut-parleurs, de deux subwoofers et de deux amplificateurs sur la version Grande Autonomie, et de 9 haut-parleurs, un subwoofer et un amplificateur sur la version Propulsion. Inclut la prise en charge native de Spotify, Apple Music et Tidal. Des microphones supplémentaires et plus performants offrent également une meilleure qualité d'appel téléphonique.

Ecran de deuxième rangée

Tout nouvel écran arrière 8" avec contrôle de climatisation et divertissement intégrés.

Conduite sans comodo

Les comodos sont remplacés par des commandes au volant pour une expérience de conduite libérée, incluant à la fois des commandes haptiques et des boutons physiques. La fonction Smart Shift sélectionne automatiquement la bonne direction pour débuter un trajet, comme sur les Model S et Model X les plus récents.

Écran central

Ultra lumineux et réactif, l'écran central 15,4" a la même taille qu'auparavant, mais offre une zone d’utilisation étendue grâce à des bords plus fins. Il dispose d'une interface personnalisable, qui s'améliore au fil du temps via les mises à jour à distance.

Connexion

50 % de réseau cellulaire en plus, portée Wi-Fi x2, capacités de Wi-Fi bi-bande (2,4 GHz et 5 GHz).

Sécurité

Nous concevons nos véhicules pour qu'ils soient les plus sûrs au monde. Notre Model 3 améliorée embarque plusieurs fonctionnalités de sécurité uniques à Tesla pour la protection contre les chocs latéraux. La Model 3 améliorée est construite sur notre plateforme reconnue comme la plus sûre au monde.

Avec cette nouvelle baisse de tarif,pour sa berline familiale, récemment restylée.et 2000€ sur la version Dual Motor Grande Autonomie.de la Model 3 sont donc :Car aujourd'hui, il y a du monde : Megane, ID3, Cupra Born, MG4, et même la BMW i4... Tesla garde l'avantage du réseau de charge, de l'autonomie et de l'efficience et bien-sûr de la connectivité. En revanche, ces dernières années, le constructeur déçoit aussi un peu :, clignotants tactiles...AvecTesla annonce avoir optimisé l'ensemble pour l'aérodynamique. Les jantes (Photon 18" et Nova 19") sont également totalement revues. Le Cx passe de 0,23 à 0,219 !L'autonomie passe en effet àIl y a aussi de. Les phares arrières sont solidaires du coffre et plus limineux -mais pas un mot sur d'éventuels feux matrix LED à l'avant.C'est assez impressionnant, surtout si la capacité de la batterie n'a pas évolué., à capacité équivalente. Quant à la Model 3 Grande Autonomie, elle vient taquiner la Mercedes EQE/EQS et ses 700 à 800Km WLTP -mais au prix d'un pack de plus de 100kWh !-comme sur la Model S, tout le monde ne va pas aimer., ce qui manquait cruellement, surtout à ce niveau de prix. Tesla précise avoir utilisé un verre acoustique isolant à 360° pour une isolation sonore en net progrès.Côté techno, on retrouve la même console, mais légèrement revue. Il n'y a par exemple qu'un port de recharge USB-C à l'avant et deux à l'arrière, mais chacun(de quoi recharger un ordinateur sans souci). Pas de prise électrique ou de V2L, en revanche.L'écran central fait toujours la même taille (15,4") mais ses bords ont été réduits.Tesla a amélioré l'audio intégré, avecet de 9 haut-parleurs, un subwoofer et un amplificateur sur la version Propulsion.(2,4 GHz et 5 GHz), et le bluetooth semble aussi avoir fait quelques progrès (on n'a pas le détail).Quant au, peu dévolutions :L'éclairage d'ambiance personnalisable enveloppe l'ensemble de l'habitacle.