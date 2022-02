VE : on a testé les stations Fastned en France !

Sur le même sujet :

Après des débuts difficile (dès 2012), cette société néerlandaise exploite désormais un réseau de plus dedepuis le 30 Novembre 2021. Contrairement à Tesla, les stations sont situées majoritairement sur les aires d'autoroute, ce qui évite de sortir pour se recharger.Durant notre test de la Cupra Born (ci-dessous), nous sommes allés à l'aire de Pont (Val de Saône), une station à peine sortie de terre, et qui propose. Comme vous allez le voir, l'infrastructure (abritée) et les méthodes de paiements sont nettement plus simples que chez la concurrence :Seule regret pour l'instant,, comme le grand Est, l'extrême Ouest, la Bretagne ou le Sud Ouest, encore assez mal lotis -même la zone autour de Marseille ou même de Paris est assez déserte en terme de bornes. Reste que le matériel est fiable, robuste et plus avenant que la concurrence -en espérant voir d'autres stations émerger cette année !