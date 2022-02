VE : Tesla (Fini la 3G, Steam à venir), 5G chez Audi, ID4 2022 et des bornes Electra

Tesla Arcade

Nous sommes ravis d'inaugurer cette première station qui marque le début de notre implantation sur le territoire français. Nous sommes actuellement en pleine phase d'expansion et avons à cœur de de proposer la meilleure expérience utilisateur possible afin de mettre fin au calvaire de la recharge

, c'est le cas des vieilles Model S qui n'ont pas été mises à jour côté hardware -l'upgrade est payant. Avec l'arrêt de la 3G aux USA, ces véhiculent perdront de facto toute connectivité, ce qui risque de poser problème à leurs clients, obligés de les connecter sur une borne WiFi mobile. Parmi les limitations,le diagnostic à distance... L'upgrade en 4G est facturé 200$, ce qui n'est donc pas si cher vu le prix de la berline et de ses batteries. Mais sans cela, il va être assez intéressant de voir comment ces voitures ultra-connectée se montreront pérenne (ou pas) avec les années.On reste chez Tesla, avec l. Le constructeur développe actuellement, une série de portages de jeux vidéo haut de gamme mais qui nécessiteront le dernier système embarqué à base d'AMD Ryzen et offrant un niveau ludique comparable à celui d'une console de salon.et tout en économisant les ressources pour le portage. Cyberpunk devrait par exemple arriver avec le Cybertruck l'an prochain, mais il serait alors possible d'en profiter sur une vieille Model S !On part chez Volkswagen qui a annoncé. Aux USA, c'est un gain d'environ 50Km qui est prévu sur la version propulsion et muni de la grosse batterie (82kWh brut), tandis que la version 4x4 ne gagnerait qu'une quinzaine de kilomètres -on attend évidemment les chiffres européens très bientôt. Le constructeur ne détaille pas les techniques utilisées pour améliorer la portée de la voiture, mais il s'agit certainement d'optimisation logicielle, dans la gestion de la batterie ou du régime moteur. Rappelons que l'autonomie de ce modèle est variable (entre 500 et 520Km suivant les versions), soit environ 300Km (en été) sur autoroute., ce qui devrait d'ailleurs permettre au constructeur d'améliorer son système de navigation, avec une représentation 3D améliorée des cartes, des profils stockés dans le cloud et même des boutiques intégrées, façon App Store. Audi promet aussi une meilleure gestion de la conduite autonome et surtout, une meilleure réactivité avec les autres véhicules et les infrastructures également connectés en 5G. Evidemment, il faudra souscrire un abonnement pour en profiter même si aucun tarif n'a encore été évoqué.Enfin, un nouvel acteur dans les bornes de recharge rapide débarque sur le marché français :, en région parisienne. La société ouvrira ensuite deux stations par mois avant de monter en puissance pour atteindre un rythme d'une station par semaine d'ici fin 2022 avec un objectif de plus de. Le tarif est également assez attractif, à 0,44 €/kWh TTC., déclare Aurélien de Meaux, CEO d'Electra.