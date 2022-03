VE : l'ID.Buzz enfin dévoilé, Tesla démarre son usine allemande et un Chevy Blazer SS !

dont on connait presque tout, sauf le prix -estimé autour de 50 000€. Cette première version de sonest assez réussie esthétiquement même si elle s'affiche moins rondouillarde que le concept :, sans doute pour se montrer la plus polyvalente. Une version plus longue sera ensuite déployée, car ces premiers modèles ne seront que des 5 places ou des versions Cargo (3,9 m³ et charge maxi de 650 kg) pour les professionnels.Sous le capot, c'est un peu la déception, avec une unique versionLa batterie aussi est reprise de la gamme ID, avec 77 kWh, ce qui laisse à penser une. La puissance de charge culmine à 170 kW pour une charge de 5 à 80 % en 30 min environ. Des versions 4x4 et à autonomie étendue (100kWh) vont arriver, mais dans un second temps.A l'intérieur,, entourés de nombreux boutons tactiles -une horreur à l'usage, comme vous avez pu le voir dans notre test de l'ID4 GTX. De nombreux ports USB (5 à 8) complètent le tout. Dans un tel camion, on aurait aimé un écran géant façon Tesla, pour s'occuper pendant les voyages, mais ce ne sera pas pour cette fois !Evidemment,assez classique, coulissante sur 16 cm et un beau plancher plat. Ça manquerait presque de fun et de Flower Power, même si l'ensemble est très coloré. Le coffre fait 1 121 litres, un volume très honorable, qui grimpe à 2 205 litres banquette rabattue.Enfin,(vers sa maison ou pour du camping), comme la Hyundai Ioniq 5 -c'est inédit chez Volkswagen. Autre nouveauté, le, qui permet de charger façon Tesla, sans devoir s'identifier précisément.On poursuit avec, comme annoncé officiellement :Pour le moment,, mais le constructeur pourait produire rapidement les versions Grande Autonomie avec les cellules 4680, affichant une meilleure densité énergétique, comme c'est déjà le cas à Austin, au Texas.Enfin, on termine avec un teaser,Il s'agit de la version Super Sport du SUV électrique Blaser présenté récemment au CES (ci-dessous), mais toujours pas commercialisé. La sortie est prévue pour l'an prochain et l'exportation vers l'Europe parait incertaine.