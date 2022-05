VE : l'ID.Buzz vraiment cher, des batteries de 100 ans chez Tesla et le bonus éco en sursis

Notre objectif était de montrer à tous le potentiel de l'électromobilité en démontrant comment les véhicules électriques maintiennent leur haut niveau de performance même à des altitudes extrêmes

Lors de la campagne, Emmanuel Macron avait exprimé le souhait de ne pas décourager les clients à passer à l'électrique,. Or depuis, plus de nouvelles : au 1er juillet, les voitures électriques de moins de 45 000 € ne pourrait, soit pratiquement tous les véhicules un peu familiaux électriques avec une autonomie convenable. Espérons que le gouvernement revienne vite sur cette loi, et -rêvons un peu- élargisse aussi les seuils, car même la Tesla d'entrée de gamme dépasse désormais les 50 000€, comme bon nombre de ses concurrentes directes.Et justement, Volkswagen vient de dévoiler les prix officiels de son ID. Buzz, le fameux Combi électrique.Rappelons qu'en version thermique, il est proposé à 33 420€ HT ! A ce tarif, on aura droit à la version propulsion de 204CV avec une batterie de 77 kWh, la même que dans l'ID.3/ID.4 haut de gamme dont il reprend la plateforme technique. Mais le vrai problème concerne surtout l'autonomie : avec un Cx de camion,On reste chez Volkswagen, qui a battu unavec son partenaires de batterie LG Energy Solutions qui fournit la quasi totalité des accumulateurs du groupe.. Contrairement au thermique, les VE ne souffrent en effet aucunement de la baisse du taux d'oxygène et conservent donc leurs performances même dans des conditions extrêmes -comme sur la Lune, au passage.Enfin, on termine avec deux petites infos chez Tesla. La première, c'est qu', c'est du moins ce que clame Jeroen van Tilburg, qui a le titre de. Et même si Ionity semble pourtant en bonne posture, le nombre de bornes reste nettement plus important chez Tesla, qui déploie une dizaine de stalles en moyenne à chaque SuperCharger.Enfin, du côté des batteries, on apprend qu'un groupe de travail canadien rattaché à Tesla, qui planche sur la nouvelle génération de batteries à l'Université Dalhousie, aurait mis au pointAlors que l'avenir semblait plutôt aux batteries LFP (sans Nickel, donc), ces modèles offrent pourtant toujours une meilleure densité énergitique et potentiellement donc, une meilleure durée de vie. C'est quand-même Jeff Dahn qui le dit, l'homme fait figure de référence dans le domaine des batterie au lithium-ion.