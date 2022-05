Waze se met au Ch'ti, au Provencal et au Toulousain

Voix et sons

Instructions Vocales

prof de gym des années 80

Pop star 90's

Ablouque ta cheinture !

Va pas à toute berzingue !

t'as bien fermé la malle ?

Amandoné, faut y aller !

hébé on est arrivé. Adiu.

Boudu !

L'application -filiale de Google- entend bien conquérir quelques coeurs. Mais ce choix n'a pas été l'œuvre du hasard. En effet, Navigation Waze & Trafic Live a fait appel aux utilisateurs via ses comptes Facebook et Twitter, avec un petit vote en ligne.(certains préfèrerontou). Et de profiter des alertes de typeou. Avec quelques expressions du coinouEt n'oubliez de faire attention en conduisant !