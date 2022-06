Les routeurs WiFi 6E Deco XE75 de TP-Link sont disponibles à 568€

AI-Driven Mesh

TP-Link rejoint ainsi Linksys et ses Atlas Max 6E et Netgear avec les Orbi RBKE960 en proposant de nouveaux routeurs WiFi 6E Mesh., le WPA3, et permettront de connecter 150 périphériques tout en couvrant, selon le constructeur, jusqu'à 650 mètres carrés via 3 modules. Le pack de 3 routeurs XE75 est actuellement proposé à 568,77 euros Pour rappel, les appareils Wi-Fi 6 actuels utilisent les bandes 2,4 et 5 GHz, et(grâce à un réseau moins encombré), le tout avec le protocole de sécurité WPA3 et une latence réduite. Si vous ne disposez pas encore de périphériques compatibles Wi-Fi 6E (ils sont encre rares, et les MacBook Air et Pro M2 présentés hier n'en sont pas équipés), et que vous avez besoin d'un pack Wi-FI 6 Mesh, les Deco X20 débutent à 179,09 euros pour un pack de 2 modules. Le pack de 3 routeurs TP-Link Deco XE75 à 568,77€ au lieu de 654,09€