Les casques VR Meta ne nécessiteront bientôt plus de compte Facebook (mais un compte Meta)

followers

(en 2021),La société désormais connue sous le nom de Meta revient donc sur sa décision peu populaire exigeant un compte Facebook pour profiter de ses casques VR.. S'il faudra tout de même donner quelques informations personnelles (nom, adresse mail, numéro de téléphone, date de naissance et les informations de paiement pour les achats sur le Store), ce compte ne sera plus lié à celui du réseau social de Mark Zuckerberg. La firme évitera ainsi de lier l'image de Facebook (à l'aura mitigée auprès d'un certain public, y compris les plus jeunes) à celle des outils qui seront mis à profit pour la création de ce fameux métavers.par exemple un pour le travail et un pour les loisirs, et d'opter pour plusieurs options de confidentialité (ouvert à tous, amis et famille, solo, ou encore privé). Les amis deviendront desà la façon d'Instagram et il sera envisageable de faire une recherche afin de consulter le nombre de followers, l'avatar et les informations d'un compte (en fonction du niveau de confidentialité choisi). Le transfert de données pourra se faire depuis un compte Facebook ou un ancien compte Oculus, afin de retrouver l'ensemble des achats.