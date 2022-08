Les Tesla Model S et X Plaid arrivent en Europe ! Dès 138 990 €

Grande Autonomie

Model S Plaid

Autonomie (WLTP est.) : 600 km

0 à 100 km/h : 2,1 secondes

Vitesse de pointe : 322 km/h

1 020 chevaux

Trois moteurs à haute performance avec des rotors à revêtement en carbone

En France, à partir de 138 990 €



Model X Plaid

Autonomie (WLTP est.) : 528 km

0 à 100 km/h : 2,6 secondes

Vitesse de pointe : 262 km/h

1 020 chevaux

Trois moteurs à haute performance avec des rotors à revêtement en carbone

sur des véhicules plutôt à vocation routière et familiale, notamment grâce à leurs 3 moteurs inédits. D'où les tarifs qui s'envolent rapidement, mais très convenable face à la concurrence thermique par exemple.Vous pouvez doncavec une livraison prévue d'ici Noël, les livraisons des Model S et Model X Transmission intégrale Dual Motor (classiques, donc) débuteront en 2023. Il est toujours possible d’effectuer une réservation de ces versions, précise la marque, les commandes ouvriront ultérieurement.Pour rappel, les version Plaid bénéficient deet évidemment un nouveau système multimédia AMD. Tesla évoque aussi une amélioration des processus de production, d’un poids réduit et d’un style extérieur affiné -même si ce dernier n'évolue que très peu.