Jeep, Vilebrequin, Hopium... toutes les nouveautés du Mondial de Paris 2022 !

Un Mondial restreint mais très électrique !

Les asiatiques venus en nombre

Quelques stars !

Des concepts inédits

Nous avons donc décidé de(à regarder sur l'iPhone, car le format est vertical...). Vous saurez tout (ou presque) des modèles présentés, des concepts cars aux versions de productionprésentent sur l'expo...Siont tout simplement annulé leur participation, cela a permis d'offrir plus de visibilité à certaines marques, notamment françaises, comme(Microlino, Mobilize Duo...) qui pourraient révolutionner la voiture en ville et même dans les campagnes.ont fait le déplacement, avec très souvent plusieurs modèles 100% électriques.Loin d'être ridicules, ces modèles offrent parfois un design et des finitions surprenantes. Si les consommation ne sont pas encore le fort des chinois,qui pourrait venir faire de l'ombre aux e208 et autres Zoé.Dans cette vidéo, il y aura également, venu présenter le dernier concept d'Alpine.Parfois déjà vus,, on a déniché quelques concepts inédits, comme la fameuse 4L Trophy 4Ever , l'incroyable Hopium Machina Vision ou encore la Jeep Avenger 4x4 que l'on aimerait vraiment bien voir sortir des chaînes de production.