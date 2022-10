Du son spatial d'Apple Music dans les Mercedes électriques

De l'audo spatial dans les EQE/EQS

de façon encore meilleur qu'une salle de spectacle

"Une expérience impossible à expliquer avec des mots"

La qualité sonore est extrêmement importante pour Apple Music, c'est pourquoi nous sommes ravis de travailler avec Mercedes-Benz pour rendre l'audio spatial sur Apple Music disponible nativement dans la voiture pour la première fois

L'audio spatial révolutionne la façon dont les artistes créent et les fans écoutent de la musique, et c'est une expérience impossible à expliquer avec des mots ; vous devez l'entendre par vous-même pour l'apprécier. Avec Mercedes-Benz, nous avons désormais encore plus d'opportunités d'offrir une musique totalement immersive à nos abonnés du monde entier.

Nous unissons nos forces pour offrir à nos clients une expérience musicale de référence sans précédent dans l'industrie

Nous sommes fiers que nos véhicules soient les tout premiers appareils non Apple à proposer un son spatial immersif avec Dolby Atmos. Cette expérience transparente montre comment le divertissement embarqué peut atteindre de nouveaux niveaux passionnants en intégrant parfaitement le matériel et les logiciels.

Alors qu', Apple et le constructeur annoncent une nouvelle étape dans leur partenariat. L, équipés d'une sono capable de restituer les enregistrements de Cupertino.seront les seuls modèles éligibles. Ils sont non seulement équipés du dernier système MBUX mais aussi d'un système audio permettant de restituer la scène musicale, clame Apple dans le communiqué., a déclaré Oliver Schusser, vice-président d'Apple Musique et Beats., a déclaré Markus Schäfer, directeur de la technologie de Mercedes-Benz Group AG et membre du conseil d'administration.Evidemment,. Apple précise que l'ensemble de son catalogue n'est pas disponible avec ce format mais que des milliers de chansons sont déjà disponibles. Il existe même des playlists comme Driving in Spatial Audio ou encore Hip-Hop in Spatial Audio dédiées à cette forme d'écoute.