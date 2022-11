Témoignage : TV8 Mont-Blanc filme ses trails avec des iPhone et des drones, accessoirisés par DJI

TV8 Mont-Blanc et sa transformation numérique

La popularité croissante de ce sport est due en partie aux médias sociaux, où les passionnés partagent souvent leurs expériences et les magnifiques paysages qu'ils traversent. Ces images ont donné aux coureurs un endroit pour partager librement les défis physiques et spirituels auxquels ils sont confrontés alors qu'ils traversent de longues étendues de terrain montagneux avec rien d'autre qu'une paire de chaussures de course à pied.

L'engouement autour du sport de trail running et la croissance de notre activité pour nos chaussures de trail running suit la courbe du partage d'images sur les réseaux sociaux, qui sont tournées de manière qualitative facile et stabilisées, grâce à des outils comme la DJI Osmo Mobile.

En montagne, cela signifie utiliser des outils rapides à déployer, agiles à manipuler et créer des images de qualité professionnelle. Ils ont démontré cette qualité et leur savoir-faire lors de la diffusion de courses de trail et d'événements de ski alpin

Pour que notre chaîne se démarque et interagisse avec le public, nous devons être créatifs et choisir les meilleures solutions qui répondent aux attentes du public

L'industrie de la télévision professionnelle est assez conservatrice, nous avons donc dû apprendre à devenir un laboratoire d'innovation constante. Cela nous permet de produire de meilleures images et de réduire nos coûts de production, tout en augmentant notre audience et nos revenus.

Filmer une production en direct ne ressemble à rien d'autre. Tout va très vite et il n'y a pas de temps pour le montage ni de deuxième chance pour un meilleur plan si vous l'avez raté. C'est difficile et cela demande généralement beaucoup de ressources.

Vous les sortez de la boîte et ils sont déjà allumés. Il suffit de les attacher à votre chemise et vous pouvez commencer le direct.

L'avantage immédiat de l'utilisation du DJI Smart Controller est son grand écran très lumineux. Sa sortie HDMI peut être connectée à un boîtier multi SIM, ce qui nous permet d'envoyer le flux vidéo le plus propre possible", ce qui est essentiel dans les environnements de montagne avec une faible couverture haut débit et 5G.

Avec son agilité et sa prise en charge des caméras de cinéma et des objectifs plus grands, le RS 3 offre la stabilisation de niveau professionnel parfaite lorsqu’un travail léger et rapide est vital.

que je suis depuis tout petit (ses premiers studios étaient situés place du Mont-Blanc, à Chamonix !), avec des moyens limités, mais répondant à un véritable besoin d'informations ciblées dans la vallée.Le problème de ces médias à petit budget a toujours été de pouvoir, alors même que leurs besoin en mobilité sont parfois plus importants que leurs homologues nationales.Par exemple,(trail, VTT, UTMB...) et doit alors ne pas surcharger ses équipes tout en offrant une qualité d'image correcte, un son de qualité et parfois du streaming vidéo en haut qualité., qui a le vent en poupe ces dernières années.Pour cela, les équipements ont été fournies par le constructeur chinois, qui a déployé des. Ces caméras portables compactes et ces stabilisateurs permettent aux coureurs de capturer les moments parfaits sans se soucier des images tremblantes, quelles que soient les conditions météorologiques ou de terrain, nous explique la marque., explique.Pour Paul Jeambrun, cadreur et pilote de drone pour TV8 Mont-Blanc,, partage Pierre Boucaud, PDG de TV8 Mont-Blanc.Comme l'explique Paul,Pour une retransmission d'un événement sportif en direct,. Pour le son, ils utilisent le DJI Mic sur le présentateur et l'invité. Paul souligne la facilité d’utilisationPour les images rapides sur la course,. Avec l' Osmo Mobile en main, ils peuventparfaitement stable depuis la connexion 5G du smartphone.avec une suite de drones, en commençant par le DJI FPV, créant des images dynamiques le long de la crête de la montagne tout en volant à pleine vitesse. Pour des prises de vue plus larges, il utilise les drones Mavic, qui lui permettent de diffuser avec le DJI Smart Controller.permettant au réalisateur de choisir quels plans diffuser à quel moment. Tel un chef d'orchestre, le metteur en scène définit le rythme du plan et relaie les repères aux musiciens (en l'occurrence, les caméramens et les drones) pour inscrire les morceaux suivants de la partition., et même le flux en direct de leur page Facebook pour que n'importe qui puisse le voir sur son ordinateur ou son smartphone.et des images pour être éditée sur l'autre plus tard. Pour les longs métrages, l'équipe 8 Mont-Blanc utilise le DJI RS 3.