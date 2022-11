EM1 e : le premier scooter électrique Honda débarquera l'été prochain en Europe

capable de supporter aussi bien les variations de température et d’humidité que les impacts et les vibrations

Honda a présenté au salon du deux-roues de Milan (EICMA) une flopée de nouveaux modèles thermiques, dont les nouvelles générations de la mythique Transalp et une jolie CL500 rappelant les lignes désormais rétro des modèles de la marque des années 60/70.(EM pour Electric Moped). Ce petit scooter urbain destiné à une clientèle jeune (malgré un design plus sobre qu'affriolant) sera commercialisé à l'été 2023 et reprend les lignes du U-Go réservé au marché chinois. Honda indique que l'EM 1 e dispose de la batterie amovible Mobile Power Packtout en offrant une capacité de 1 494 kWh. Cette petite batterie permettant d'effectuer 40 km sur une charge selon le constructeur et une puissance certainement modeste (le Honda U-Go se contente de 1,8 kW, ce qui est plutôt faiblard, sans que l'on sache si la puissance sera revue à la hausse pour notre marché) limiteront de fait son usage aux petits trajets urbains.