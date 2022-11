VE : le Fisker Ocean en production, des écrans pliés chez Toyota bZ, et un SUV Lucid Gravity en 2024

Au cours des deux dernières années, nous avons travaillé pour construire quelque chose de magnifique.

Des écrans pliés chez Toyota bZ

Lucid Gravity

Dans une nouvelle vidéo (ci-dessous), la jeune marque automobiledéclare, fier de son SUV électrique prometteur.. Ce sont les versionsqui seront produites les premières, les finitions Ultra et Sport sont attendues plutôt pour 2024. En revanche, à la sortie, la voiture ne proposera pas toutes les options commandées, mais le constructeur(de série sur Ultra et Sport), l'assistance au maintien dans la voie, le freinage automatique d'urgence-Premium, la détection des feux de circulation seront bien là le premier jour -une rumeur voulait que ce ne soit pas le cas.précise Fisker. Ce SUV compact (Coupé ?) n'est pas encore un véhicule de série, il s'agit d'un concept, mais qui devrait finir par entrer en production d'ici quelques années, le segment étant suffisamment concurrentiel pour que le japonais y débarque rapidement.Si l'extérieur rappelle sans conteste les nouvelles lignes de la série bZ, l'intérieur est pour le coup, totalement futuriste :. Quel intérêt, me direz-vous ? Difficile à dire, mais cette disposition est aujourd'hui inédite -cela fait tout de même un peu peur pour l'ergonomie, les boutons ayant largement disparu. Très en retard sur le software ces dernières années, cela fait quand-même plaisir de voir Toyota remettre le logiciel au centre de ses préoccupations premières -à moins qu'il ne s'agisse d'un pur fantasme de graphiste, allez savoir.Enfin, on termine avec de belles images de ladéjà disponible aux USA et concurrente de la Tesla Model S.Il s'agira cette fois. La cible est donc cette fois plutôt les Model X et Y de Tesla. Parmi les petites spécificités, on notera l'arrivée d'un toit totalement vitré ou encore des sièges totalement inclinables. On ne connait pas les caractéristiques exactes, mais avec la même plateforme que la Lucid Air, peu de doutes quant aux motorisations et aux capacités de batteries, qui devraient être assez voisines.