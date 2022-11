Paris interdit les trottinettes électriques (en libre service) aux mineurs

Réduire les incivilités

Une mesure électoraliste ?

Non les trottinettes ne sont pas plus dangereuses que les autres. C'est le seul moyen bridé

Il n'y a pas eu 24 morts, il n'y en a eu qu'un, et c'est trop, sur les trottinettes partagées

Par ici notre test de la Navee N65

Par ici notre test de la InMotion L9

Alors que, la mairie de Paris a décidé d'en interdire leur location aux mineurs. Dott, Lime et Tier ont réalisé une annonce conjointe cette semaine, avec forcément un peu d'amertume car ce public représente sans doute une part non-négligeable de leur clientèle.En pratique, il faudra donc. Evidemment, il sera quasiment impossible pour l'opérateur de savoir si le compte en question n'a pas été partagé entre une personne majeure (un parent par exemple) et le mineur éventuel.Afin de lutter contre la fraude mais aussi les mauvais comportements,-un autocollant- qui permettra d'identifier les éventuels conducteurs récalcitrants ou les incivilités des loueurs.En filigrane,lorsqu'ils s'invitent (sans autorisation) sur les trottoirs ou encombrent l'espace de stationnement, les automobilistes les trouvent souvent trop lents ou irrespectueux du code de la route, et même les cyclistes pestent souvent contre ces trottinettes qui encombrent les pistes cyclables, sans compter les taxis et les bus qui n'en peuvent plus dans couloirs réservés -le partage de l'espace n'a jamais été facile en ville.La mesure devrait. Evidemment, l'usage de ces trottinettes s'est surtout popularisé pour effectuer des trajets courts et parfois mal desservis par les bus et métros qui ne font que les grands axes, il n'est donc pas certains que ces personnes se reportent réellement sur d'autres types de transport.Autre interrogation, si les accidents sont effectivement nombreux en trottinettes électrique,. En juin dernier, on comptait par exemple en île de France, la mort de 37 automobilistes, 34 en scooters, 36 piétons, une vingtaine à vélo. Il faut évidemment y rajouter les accidents, estimés autour de 2000/an rien qu'à Paris. Cette année, on relève d'ailleurs 4 morts, dont un seul sur des services de location. estime justement Henri Moissinac, PDG de Dott, sur BFM.Bref,, et ne change radicalement la vie des autres moyens de transports. En revanche,, qui n'ont souvent pas encore pris de cours de conduite.