DJI Mini 3 : le version moins chère du drone compact est disponible

Un drone vraiment compact

249 grammes et 38 minutes d'autonomie

Il y a quelques jours, une boutique américaine mettait par erreur en rayon une version inédite du drone DJI Mini 3, sans la dénomination Pro. Nous ne doutions alors que la présentation officielle n'allait ainsi pas tarder, et c'est désormais chose faite., une version plus accessible de son drone compact ne nécessitant pas d'immatriculation ni de démarches administratives grâce à sa classification C0 (le nouveau venu pèse, comme les autres modèles de la gamme mini de DJI, moins de 250 grammes).. Par rapport au DJI Mini 3 Pro, cette version conserve le capteur CMOS 1/1,3" ouvrant à ƒ1.7 mais ce dernier se limitera à des clichés en 12 mégapixels (contre 48 mégapixels pour son aîné), des enregistrement en 4K à 30 images par seconde (contre 4K à 60 images par seconde sur le Pro), une portée maximale (selon la législation en vigueur dans le pays de l'utilisateur) de 10 km au lieu de 12 et d'une définition de la transmission DJI OcuSync 2.0 en 720p et non en 1080p comme l'OcuSync 3.0. De même, le DJI Mini 3 se passe de la détection et d'évitement d'obstacle à l'avant et à l'arrière (la détection vers le bas est toujours de la partie, nécessaire pour l'atterrissage). Le nouveau venu se paye même, contre 34 minutes pour le Pro. C'est toujours ça de pris, le temps de vol disponible n'étant jamais assez long. 579 euros avec la télécommande RC-N1 sans écran intégré, et 749 euros avec la télécommande RC.