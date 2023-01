Soutenez notre indépendance, nos reportages, l'actu quotidienne : devenez VIP !

gratuit

L'indépendance de plus en plus menacée

Mac4Ever, c'est une équipe soudée, passionnée et toujours sur le front !

La presse doit être financée par ses lecteurs

mécènes

Nous soutenir sans compte payant ?

coupe

influenceurs

Se connecter avec Apple

, nos chaines ont notamment généré plus d'million de vues sur YouTube et ainsi que sur TikTok tous les mois, un record ! Et le site seul, avoisine le million de visiteurs uniques également., une publication croissante sur les réseaux sociaux... Notre activité que vous plébiscitez au travers de vos lectures, messages et autres commentaires bienveillants n'a cessé d'évoluer et de se transformer, et c'est ce qui nous permet d'être encore là aujourd'hui !Mais ces dernières années,, car comme vous le savez,(sic!), Apple a pratiquement arrêté l'affiliation et pire que tout, Safari bloque la plupart des systèmes d'affiliation et de tracking publicitaire (sauf quelques exceptions comme Amazon), ce qui coupe radicalement nos revenus., dont le tarif est toujours situé autour du prix d'un petit café (2,5€/mois). En échange, nous, vous bénéficiez d'une mise en page inédite pour les articles, d'un rang spécial dans les commentaires, et surtout, vous contribuez à notre indépendance vis à vis des annonceurs. A noter que vous pouvez moduler le tarif de votre souscription , et l'on remercie les nombreuxqui nous ont permis de développer plus largement notre activité vidéo ces dernières années.Bon à savoir,, un moyen de vous remercier pour votre implication et de participer à la vie du site.Autre moyen connexe de nous soutenir,quand vous achetez un produit : Fnac Boulanger et même l'Apple Store -la quasi-totalité des redirections vers ces vendeurs sont sponsorisés sur nos pages. Ils vous permettent de nousde votre côté : c'est vraiment gagnant-gagnant et nous avons toujours plébiscité l'affiliation pour cela. Un acteur en particulier ne joue pas totalement le jeu,Mais ça fonctionne toute l'année quand vous achetez sur le Refurb ou des accessoires, par exemple.Par ailleurs, n'oubliez pas: nous nous efforçons chaque jour de limiter le nombre de bannières, mais elles contribuent toujours à financer les visites du plus grand nombre. Bien-sûr, vous pouvez souscrire un abonnement VIP et masquer toute la publicité pour le prix d'un café tous les mois.. Certains aimeraient parfois avoir le beurre et l'argent du beurre (pas de pub ni d'abonnement), mais vous comprenez aisément que ce n'est pas possible : l'utilisation des bloqueurs de publicité (environ la moitié des visites) nous empêche par exemple déjà de recruter une à deux personnes supplémentaires.Vous êtes déjà plusieurs milliers à avoir souscrit un abonnement depuis le lancement de notre nouveau site et de vous offrir un site toujours plus complet, autour de vos produits préférés. Nous vous sommes d'ailleurscomme le notre, qui se font de plus en plus rares sur le web. Garder un contenu gratuit, non sponsorisés, indépendant des marques et desconstitue plus que jamais une priorité et seul l'abonnement en direct permet de maintenir ces activités.Enfin, il n'aou encore vos comptes Facebook/Google. Vous pouvez aussi régler votre abonnement directement... Vous étiez nombreux à réclamer toutes ces options de financement, plus souples pour gérer votre abonnement, un voeux enfin exaucé :-)